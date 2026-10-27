Hai sản phẩm của Gas South được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 2026

Ông Nguyễn Ngọc Luận - Tổng Giám đốc Gas South nhận chứng nhận tại Lễ công bố Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 - Ảnh: DNCC

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình do Bộ Công Thương tổ chức, xét chọn sản phẩm dựa trên ba tiêu chí: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong.

Lễ công bố Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 được tổ chức với chủ đề "Dòng chảy Thương hiệu Việt", vinh danh 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp.

Hai sản phẩm được công nhận đại diện cho hoạt động kinh doanh của Gas South trong các lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và khí thiên nhiên nén (CNG).

Việc được ghi nhận ở cả hai dòng sản phẩm cho thấy định hướng phát triển đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu năng lượng của nhiều nhóm khách hàng và từng bước mở rộng các giải pháp kinh doanh khí của doanh nghiệp.

Chất lượng và an toàn là nền tảng cốt lõi

Để đạt được sự công nhận về chất lượng, uy tín của sản phẩm và thương hiệu, trong suốt chặng đường phát triển, Gas South đã không ngừng nỗ lực trở thành một trong những nhà cung cấp nhiên liệu khí hàng đầu tại Việt Nam cho dân dụng và các hộ tiêu thụ công nghiệp.

Trên hành trình đó, doanh nghiệp luôn hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng sức cạnh tranh để linh hoạt thích ứng với những biến động của thị trường.

Gas South tự hào đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 - Ảnh: DNCC

Xác định trong lĩnh vực kinh doanh khí, chất lượng sản phẩm và an toàn vận hành là những yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Gas South luôn chú trọng kiểm soát chất lượng trong các khâu sản xuất, chiết nạp và phân phối; tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn; đồng thời đầu tư, hoàn thiện hệ thống kho chứa, trạm nạp và nâng cao năng lực quản lý, vận hành.

Những nỗ lực này góp phần bảo đảm tính ổn định của nguồn cung, nâng cao độ tin cậy của sản phẩm và chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.

Đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh

Sản phẩm LPG nhãn hiệu Gas Dầu Khí - phục vụ dân dụng - Ảnh: DNCC

Song song với quá trình xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp còn đẩy mạnh công tác đa dạng hóa sản phẩm, chuyển đổi số mạnh mẽ, đồng bộ trong tất cả các khâu, từ quản lý đến sản xuất, kinh doanh, bán hàng.

Bên cạnh 2 sản phẩm LPG, CNG, Gas South đã sớm nghiên cứu, đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất để sẵn sàng phân phối, cung cấp đến khách hàng một sản phẩm mới là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). LNG từ lâu đã và đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, hiện đang dần phổ biến tại Việt Nam.

LPG, CNG và LNG là nhiên liệu thích hợp cho sản xuất công nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp sang nhiên liệu xanh, sạch tại Việt Nam và sẽ là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có nhà máy sản xuất công nghiệp cần nguồn nhiên liệu ổn định, ít phát thải. Sở hữu trọn bộ 3 sản phẩm này, Gas South tự tin đáp ứng linh hoạt, tối ưu nhu cầu của khách hàng.

Khí thiên nhiên nén (CNG) phục vụ cho công nghiệp và giao thông vận tải - Ảnh: DNCC

Với Gas South, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận đối với những kết quả đã đạt được mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Trong bối cảnh ngành năng lượng ngày càng chú trọng hiệu quả sử dụng, an toàn và phát triển bền vững, việc đầu tư vào năng lực vận hành, cải tiến quy trình quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp tục là những định hướng quan trọng của công ty.

Qua đó, doanh nghiệp hướng đến tăng trưởng bền vững, đóng góp vào sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam và nâng cao giá trị thương hiệu Việt trên thị trường.

Trạm cấp tích hợp LPG, CNG và LNG tại khách hàng công nghiệp của Gas South - Ảnh: DNCC

Danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam không phải đích đến cuối cùng, mà sẽ là điểm tựa và động lực mới để Gas South tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, góp phần xây dựng, nâng tầm Thương hiệu Việt.

Gas South trân trọng cảm ơn quý đối tác, quý khách hàng, hệ thống tổng đại lý, đại lý, cửa hàng cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên đã luôn tin tưởng, đồng hành và đóng góp vào sự phát triển của thương hiệu.