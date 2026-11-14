Global Pathways: Chuẩn bị hành trang du học ngay từ giai đoạn học trong nước

Học sinh cùng phụ huynh tìm hiểu chương trình học tại Global Pathways - Ảnh: DNCC

Theo đại diện Global Pathways , sinh viên sẽ được học bằng tiếng Anh, tập viết bài luận và thuyết trình theo yêu cầu đại học quốc tế ngay từ giai đoạn học trong nước. Trước ngày chuyển tiếp, các bạn còn được tìm hiểu cuộc sống tại điểm đến và làm quen với những người bạn sắp cùng du học.

Học bằng tiếng Anh, quen dần với yêu cầu đại học

Trong giai đoạn học tại Việt Nam, tùy trường, ngành và mô hình du học, sinh viên học từ 5 đến 21 môn thuộc khối kiến thức cơ sở và nâng cao như kinh tế, kế toán, marketing, quản trị, toán và thống kê trong kinh doanh. Một số chương trình có thêm các môn như tài chính doanh nghiệp, luật kinh doanh, hành vi người tiêu dùng hoặc nghiên cứu marketing.

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đại diện Global Pathways cho biết, bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn làm quen với phương pháp học chủ động như đọc tài liệu trước buổi học, tự sắp xếp thời gian làm bài và trình bày quan điểm qua bài viết, thảo luận hoặc thuyết trình.

Cụ thể trong môn Business Academic Skills (kỹ năng học thuật trong kinh doanh), sinh viên học cách nghiên cứu, viết bài luận, báo cáo, làm việc nhóm và tự đánh giá cách học của bản thân.

Các tân sinh viên tham gia chương trình Global Pathways năm học 2026-2027 - Ảnh: DNCC

Global Pathways còn có các buổi hướng dẫn thuyết trình, nói trước đám đông, giải quyết bất đồng khi làm việc nhóm và trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA 7 (Đây là bộ quy định chuẩn mực về trình bày và trích dẫn tài liệu trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt phổ biến trong các ngành khoa học xã hội và hành vi).

Bạn Đinh Ngọc Lam Khuê - cựu học sinh THPT Phan Châu Trinh - cho biết: "Chương trình toàn bộ bằng tiếng Anh, tuy hơi nặng nhưng bù lại có sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô và bạn bè cùng khóa nên việc học với mình cũng khá nhẹ nhàng".

Tìm hiểu cuộc sống xa nhà trước ngày lên đường

Song song với việc học, sinh viên được trang bị kỹ năng thích nghi với môi trường mới ngay từ khi còn ở Việt Nam. Ngay lúc nhập học, các bạn có tháng định hướng để nắm rõ môi trường học tập và lộ trình chuyển tiếp; trong quá trình học có các cuộc thi giúp rèn kỹ năng phối hợp và xử lý vấn đề nhóm.

Đại diện Global Pathways cho biết sinh viên có thể học hỏi, tìm hiểu và trải nghiệm về cuộc sống du học thông qua chuỗi hoạt động thực tế tại Việt Nam.

Chẳng hạn, qua các buổi Uni Chat, các bạn gặp giảng viên và cựu sinh viên trường đối tác, trao đổi về ngành học, yêu cầu trên lớp hoặc sinh hoạt tại nơi dự định đến.

Còn các buổi Uni Hangout giúp sinh viên làm quen với những người bạn có cùng điểm đến. Hay trước ngày đi, buổi Pre-Departure cung cấp thông tin thực tế về trường, chỗ ở và cuộc sống tại nước ngoài.

Các sinh viên cùng kiến tạo cộng đồng du học trong chương trình Global Pathways - Ảnh: DNCC

Về mặt thủ tục, bộ phận hỗ trợ du học của Global Pathways sẽ hướng dẫn quy trình nhập học, thị thực và các khâu chuẩn bị trước chuyến đi như vé máy bay, giấy tờ đi lại, hành lý, chỗ ở hoặc dịch vụ đón tại sân bay.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Nguyễn Trọng Nhân Thiện, cựu học sinh Western Australian International School System (TP.HCM), việc được giải đáp những băn khoăn trước khi du học là một trong những lý do bạn chọn Global Pathways.

"Chương trình đã giải quyết hầu hết nỗi lo của mình và gia đình về thủ tục, ngành học, lựa chọn chuyển tiếp… Mình cũng thích môi trường học cho phép sinh viên thoải mái trao đổi, đưa ra ý tưởng với giảng viên", Thiện nói.

Theo đại diện Global Pathways, việc đồng hành từ học thuật đến đời sống giúp sinh viên có hành trang vững vàng về kiến thức, kỹ năng và sự sẵn sàng về môi trường số trước khi chuyển tiếp du học tại các đại học đối tác. "Trên nền tảng này, các bạn sẽ dễ dàng thành công hơn khi du học chuyển tiếp", vị này cho biết