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Giải pháp lavabo liền khối cho gia đình nhiều thế hệ

tác giả
TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Với thiết kế chậu và mặt đá đúc liền không mối nối silicon, lavabo liền khối Yoshimoto Global giúp phòng tắm của gia đình đông người luôn khô thoáng, sạch sẽ và dễ vệ sinh dù tần suất sử dụng liên tục mỗi ngày.

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Lavabo liền khối SQ của Yoshimoto, chậu và mặt đá ép liền - Ảnh: DNCC

Thương hiệu Nhật Bản Yoshimoto Global cung cấp các mẫu lavabo liền khối với kích thước và kiểu dáng linh hoạt theo từng phòng tắm thực tế.

Thiết kế "may đo" cho thói quen của cả gia đình

Với gia đình nhiều thế hệ, lavabo là thiết bị được dùng nhiều lần trong ngày, từ đánh răng, rửa mặt đến rửa tay, và mỗi người lại có đồ dùng riêng cần chỗ để.

Dùng nhiều thì nước bắn và cặn xà phòng cũng nhiều. Với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, đường silicon giữa chậu và mặt đá là chỗ dễ đọng nước, mốc đen và thấm xuống tủ bên dưới. Vì vậy, với nhà đông người, kích thước, chỗ để đồ và độ dễ vệ sinh quan trọng không kém kiểu dáng.

Lavabo liền khối của Yoshimoto được ép tại Nhật Bản, sau đó cắt và gia công tại Việt Nam theo kích thước thực tế của từng phòng tắm.

Theo đại diện Yoshimoto, chiều dài cắt theo từng milimét, tối đa 1.900 mm hoặc 2.400 mm tùy mẫu. Chiều sâu chia thành nhiều nhóm để vừa từng không gian. Dòng sâu 600 mm hợp với phòng tắm rộng. Dòng sâu khoảng 500 - 550 mm dành cho phòng tắm vừa phải. Phòng thật nhỏ có dòng nhỏ gọn sâu từ 370 mm, có mẫu đặt được ở góc tường.

Gia đình muốn tự chọn kích thước mặt đá có thể dùng chậu rửa mặt âm bàn UR3854. Chậu UR3854 được lắp vào mặt đá cẩm thạch nhân tạo BMC hoặc ULTRA SURFACE ngay tại nhà máy bằng keo chuyên dụng cùng màu và tính chất với chậu, không dùng silicon, nên nhìn không thấy mối nối.

- Ảnh 2.

Chậu âm bàn UR3854 gắn liền vào mặt đá, không lộ mối nối - Ảnh: DNCC

Bên cạnh kích thước, kiểu dáng cũng được tối ưu cho từng thói quen: có dòng vuông vức mạnh mẽ, có dòng bo tròn mềm mại, có dòng lưng cao dễ vệ sinh. Ở nhiều mẫu, chậu đặt chính giữa hoặc lệch một bên để chừa chỗ để đồ, trang điểm.

Điển hình như dòng lavabo lưng cao DH và SIERRA có vòi gắn trên phần lưng, nên mặt đá quanh vòi không đọng nước. Phần trên lưng sâu 120 mm dùng để đặt vật dụng nhỏ. SIERRA dài tới 2.400 mm, phù hợp phòng tắm chung của nhà đông người.

- Ảnh 3.

Lavabo lưng cao SIERRA, vòi gắn trên lưng - Ảnh: DNCC

Lavabo Yoshimoto đồng thời mang vẻ đẹp tối giản kiểu Nhật: chậu và mặt đá ép liền một khối, chạm tay cũng không tìm được đường ghép. Bề mặt trắng mịn satin cho cảm giác sạch sẽ và dịu mắt.

Chất lượng Nhật được giữ từ khâu ép tại nhà máy Nhật, còn khâu gia công tại Việt Nam giúp may đo đúng nhu cầu và giao hàng nhanh. Màu trắng trung tính dễ phối với tủ gỗ, đá ốp hay gạch men, từ phong cách tối giản đến ấm cúng.

- Ảnh 4.

Lavabo liền khố SQ, mặt đá bên cạnh chậu để đặt đồ hoặc trang điểm - Ảnh: DNCC

Đại diện Yoshimoto cho biết, lavabo liền khối của thương hiệu được ép từ đá cẩm thạch nhân tạo BMC, chậu và mặt đá thành một khối. Không có đường silicon nên không có khe cho mốc đen, cặn bẩn bám vào hay nước rò xuống tủ, điều thường gặp ở chậu sứ đặt trên mặt đá rời.

BMC của Yoshimoto có độ hút nước 0,09 - 0,13%, nên nước khó thấm vào bề mặt. Vết bẩn cứng đầu trên lavabo BMC có thể làm sạch bằng nước rửa chén, chất tẩy rửa thông dụng hoặc acetone.

Trong thử nghiệm va đập bằng con lắc với quả cầu thép 1 kg, lavabo BMC không vỡ ở góc thả 80. Nhờ sợi thủy tinh gia cường, độ bền va đập của BMC còn gấp 3 - 4 lần solid surface, một loại đá nhân tạo phổ biến khác.

Sau nhiều năm dùng, vết xước nhẹ trên lavabo BMC xử lý được bằng giấy nhám, vết mẻ sửa được bằng chất chuyên dụng.

- Ảnh 5.

Lavabo liền khối CT900 tại một biệt thự ở Huế - Ảnh: DNCC

Tại Việt Nam, các dòng sản phẩm của Yoshimoto được phân phối rộng rãi qua hệ thống đối tác và showroom tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và TP.HCM, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm thực tế.

Khách được đo đạc miễn phí, từ khi đo đến khi lắp khoảng 2 - 4 tuần.

Lavabo liền khối được bảo hành 5 năm.

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    Chủ đề: Yoshimoto Global

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