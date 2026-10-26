Giải pháp giao nhận linh hoạt cho doanh nghiệp trước áp lực chi phí

Nhìn về 2027, bài toán kiểm soát chi phí và duy trì sức cạnh tranh là mối quan tâm của các doanh nghiệp - Ảnh: DNCC

Lalamove, nền tảng đặt xe giao hàng và di chuyển theo yêu cầu 24/7, vừa công bố kết quả khảo sát hơn 400 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, được thực hiện vào tháng 9-2026.

Kết quả khảo sát cho thấy 73% doanh nghiệp xem chi phí vận chuyển tăng là thách thức lớn. Đáng chú ý, chỉ 10% doanh nghiệp cho biết có thể chuyển phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán, cho thấy nhu cầu tìm kiếm những giải pháp thay thế nhằm kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Điều chỉnh hoạt động giao nhận để kiểm soát chi phí

Doanh nghiệp ngày càng chủ động tìm kiếm các phương án tối ưu hoạt động giao nhận và quản lý chi phí hiệu quả hơn. Theo khảo sát của Lalamove, 56% doanh nghiệp lựa chọn gom nhiều đơn hàng vào cùng một chuyến, trong khi 39% chủ động tìm kiếm các phương án giao hàng linh hoạt hơn. Điều này phản ánh xu hướng tăng cường kiểm soát chi phí và tái tổ chức hoạt động giao nhận hàng hóa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có xu hướng mở rộng phạm vi vận chuyển để phục vụ liên tỉnh. Khảo sát của Lalamove cho thấy nhu cầu vận chuyển đường dài từ 50km tập trung tại các tuyến kết nối TP.HCM với những tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và Cần Thơ.

Các tuyến vận chuyển này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hoạt động kinh doanh, luân chuyển hàng hóa giữa các trung tâm đô thị, khu sản xuất, kho bãi và điểm bán lẻ.

Lalamove cung cấp dịch vụ giao hàng theo yêu cầu 24/7 - Ảnh: DNCC

Khi lựa chọn dịch vụ giao hàng đường dài từ 50km của Lalamove, các doanh nghiệp đánh giá cao độ tin cậy, sự thuận tiện khi đặt dịch vụ (70,7%), tính minh bạch về giá (68,6%), và mức giá cạnh tranh (68,3%). Điều này cho thấy, việc mở rộng phạm vi giao hàng với doanh nghiệp vừa và nhỏ đòi hỏi sự cân nhắc về chi phí vận chuyển, thời gian hoàn thành và năng lực đáp ứng.

Ứng dụng AI trong vận hành

Khảo sát của Lalamove cho thấy 56% doanh nghiệp tham gia đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động vận hành, trong đó có xử lý đơn hàng. Tuy nhiên, điều phối giao hàng và lập kế hoạch tuyến đường vẫn là những khâu khó tự động hóa hoàn toàn do phụ thuộc vào lịch trình, loại phương tiện và yêu cầu giao nhận thực tế.

Trong bối cảnh đó, các nền tảng giao hàng theo yêu cầu là một lựa chọn để doanh nghiệp chủ động bố trí phương tiện theo nhu cầu, thay vì phải duy trì đội xe cố định cho mọi tình huống.

Theo khảo sát, 65% doanh nghiệp sử dụng nền tảng Lalamove cho biết tiết kiệm thời gian và công sức, trong khi 48% ghi nhận giảm chi phí vận hành.

Lalamove cung cấp dịch vụ giao hàng với tối đa 19 điểm giao trong một đơn, nhiều lựa chọn dịch vụ gồm Siêu tốc, Tiêu chuẩn và Tiết kiệm.

Đội xe của nền tảng có các loại xe bán tải, xe van và xe tải với tải trọng lên đến 18 tấn, phục vụ nhu cầu giao hàng nội thành và liên tỉnh. Theo doanh nghiệp, mô hình giao hàng trực tiếp không qua kho trung gian giúp hàng hóa được vận chuyển đến điểm nhận mà không cần lưu kho tại nền tảng.

Lalamove với đội xe đa dạng trọng tải, đáp ứng mọi nhu cầu giao hàng nội thành và liên tỉnh - Ảnh: DNCC

Chia sẻ về xu hướng này, ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Điều hành Lalamove Việt Nam, cho biết: "Khi doanh nghiệp phải cân bằng giữa áp lực chi phí và mục tiêu tăng trưởng, chúng tôi nhận thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang việc kiểm soát chặt chẽ ngân sách vận tải. Lalamove giúp kết nối nhu cầu vận chuyển bằng xe van và xe tải chỉ trong 10 giây, giảm thiểu chi phí vận hành, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của thị trường."