Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa 9 dự kiến thu hút hơn 24.000 vận động viên

Hình ảnh vận động viên tham gia Mùa thứ 8 - Ảnh: DNCC

Diễn ra từ ngày 4 đến 6-12-2026, giải chạy sẽ mở đầu chuỗi hoạt động thuộc Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 với chủ đề "Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh City Fest".

Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, với sự phối hợp của Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Công ty Sunrise Events Vietnam và nhà tài trợ chiến lược Techcombank.

Gắn kết thể thao với du lịch TP.HCM

Sau gần một thập kỷ phát triển, giải chạy từng bước kết nối thể thao với du lịch và dịch vụ, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM.

Số liệu thống kê từ ban tổ chức cho thấy, ở mùa giải thứ 8 (năm 2025), sự kiện đã quy tụ hơn 23.200 chân chạy đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, tổng tác động kinh tế trực tiếp và gián tiếp mà giải mang lại ước tính đạt hơn 25,7 triệu USD, phản ánh khả năng thu hút du khách và thúc đẩy hoạt động lưu trú, ẩm thực, mua sắm cùng các dịch vụ địa phương.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, chia sẻ: "Qua 8 mùa, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank đã trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng có tác động tích cực đối với ngành du lịch thành phố. Giải đấu góp phần thúc đẩy các hoạt động lưu trú, dịch vụ, thương mại và quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại và hội nhập".

Theo ông, những đổi mới của mùa thứ 9 được kỳ vọng tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của du lịch thể thao, góp phần đưa TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu của các sự kiện thể thao quốc tế trong khu vực.

Đồng hành cùng giải đấu, Techcombank tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sự kiện, đồng thời lan tỏa lối sống năng động và thúc đẩy thể thao cộng đồng.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, khẳng định: "Bước sang mùa giải thứ 9, chúng tôi không chỉ đầu tư để nâng cao chất lượng và trải nghiệm theo những chuẩn mực ngày càng cao của thế giới, mà còn kiên định với mục tiêu lớn hơn: lan tỏa lối sống năng động, thúc đẩy thể thao cộng đồng và góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và phát triển bền vững hơn".

Nâng tầm trải nghiệm ở mùa giải thứ 9

Tiếp nối hành trình phát triển, mùa thứ 9 mang đến nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và mở rộng cơ hội tham gia cho cộng đồng.

Cự ly 5 km lần đầu được tổ chức riêng vào chiều thứ Bảy (ngày 5-12), tạo điều kiện cho các gia đình và người mới bắt đầu tham gia. Làng Marathon cũng được nâng cấp với không gian rộng rãi, thuận tiện tiếp cận hơn.

Ban tổ chức đồng thời thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược đến năm 2030 với XTEP, nhà tài trợ trang phục độc quyền và đối tác kỹ thuật chuyên môn.

Sunrise Events Vietnam cũng lần đầu triển khai SEV RunConcierge, trợ lý số ứng dụng AI trên nền tảng NeuRun, hỗ trợ vận động viên tra cứu thông tin giải đấu và khám phá các trải nghiệm du lịch, dịch vụ tại TP.HCM.

Cung đường chạy dự kiến tiếp tục duy trì chứng nhận của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đưa vận động viên qua những địa danh biểu tượng của thành phố, kết hợp thi đấu với khám phá nhịp sống đô thị.

Cung đường chạy qua những địa danh biểu tượng của TP.HCM, kết nối trải nghiệm thể thao với du lịch đô thị. - Ảnh: DNCC

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, cho biết những thay đổi của mùa thứ 9, từ tổ chức riêng cự ly 5 km đến ứng dụng công nghệ AI, đều hướng tới nâng cao an toàn, chất lượng vận hành và trải nghiệm người tham dự. Đây cũng là nền tảng để giải tiếp tục phát triển bền vững và củng cố vị thế trên bản đồ marathon khu vực.

Bên cạnh các cự ly thi đấu chính, giải chạy thiếu nhi KIDS RUN với Techcom Life là nhà tài trợ chính sẽ diễn ra sáng ngày 5-12, khuyến khích trẻ em hình thành thói quen vận động từ sớm.

Với thông điệp "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội", Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 9 được kỳ vọng sẽ tiếp tục kết nối những giá trị của thể thao với sự phát triển của cộng đồng và TP.HCM.