Giá gas tháng 11 tiếp đà tăng

Giá gas tháng 11-2026 tăng - Ảnh: DNCC

Theo công bố mới nhất, giá CP tháng 11-2026 được chốt ở mức 750 USD/tấn, tăng 45 USD/tấn so với tháng 10-2026. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp kinh doanh gas điều chỉnh tăng giá bán lẻ trong nước từ ngày 1-11.

Đại diện Gas South cho biết, từ ngày 1-11-2026, giá bán lẻ các nhãn hiệu Gas Dầu Khí, VT-Gas, A Gas, JP Gas, Đắk Gas và Đặng Phước Gas được điều chỉnh tăng.

Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, giá gas tăng 15.000 đồng/bình 12kg và 56.250 đồng/bình 45kg. Sau điều chỉnh, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức 637.500 đồng/bình 12kg và 2.320.250 đồng/bình 45kg (đã bao gồm VAT).

Nhân viên Gas South làm việc tại trạm nạp chi nhánh Cần Thơ - Ảnh: DNCC

Sau khi giảm mạnh vào tháng 7, giá CP đã quay đầu tăng trong ba tháng tiếp theo, từ 590 USD/tấn lên 705 USD/tấn vào tháng 10. Riêng tháng 10, giá CP tăng 62,5 USD/tấn so với tháng trước, tương đương gần 9,7%. Diễn biến trên cho thấy giá gas trong nước vẫn chịu ảnh hưởng từ những thay đổi của thị trường năng lượng toàn cầu.

Gas South vẫn theo dõi sát diễn biến thị trường và cập nhật giá bán kịp thời giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu, vận hành. Đồng thời, Gas South duy trì hoạt động cung ứng trên toàn hệ thống phân phối, đáp ứng nhu cầu sử dụng gas của hộ gia đình, nhà hàng, quán ăn và các cơ sở kinh doanh.