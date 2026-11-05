Generali trở thành đối tác bảo hiểm chính thức của AC Milan và Inter Milan

Phối cảnh tổng thể Generali Stadium, sân nhà chung trong tương lai của AC Milan và Inter Milan - Ảnh: DNCC

Thỏa thuận hợp tác thể thao quy mô toàn cầu

Theo công bố của Generali, hợp tác với AC Milan và Inter Milan thuộc một trong những thỏa thuận quyền đặt tên sân vận động lớn nhất quy mô toàn cầu. Việc đồng hành ngay từ giai đoạn đầu của dự án thể hiện định hướng phát triển quan hệ hợp tác lâu dài của tập đoàn với hai câu lạc bộ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên thế giới.

Sự hợp tác mở ra chương mới trong mối quan hệ lâu đời giữa Generali và thành phố Milan, qua đó gắn tên tuổi tập đoàn với sân nhà tương lai của hai câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống tại Ý.

Bên cạnh vai trò đối tác đặt tên sân vận động (Naming Partner), Generali còn trở thành đối tác bảo hiểm chính thức (Official Insurance Partner) của cả hai câu lạc bộ. Sự hợp tác này thể hiện định hướng của tập đoàn trong việc đồng hành cùng thể thao không chỉ qua các sự kiện, mà còn gắn bó lâu dài với câu lạc bộ và người hâm mộ.

Ông Andrea Sironi - Chủ tịch Tập đoàn Generali và ông Philippe Donnet - Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, chia sẻ: "Sân vận động mới sẽ góp phần khẳng định vị thế quốc tế của Milan, một trong những thành phố tiêu biểu của Ý. Generali từ lâu đã góp phần đưa hình ảnh của Ý đến với bạn bè quốc tế.

Đó là lý do chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng hai câu lạc bộ bóng đá Ý có đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới ngay từ những bước đầu của dự án đầy triển vọng này.

Generali Stadium sẽ trở thành một biểu tượng mới của Milan. Qua đó, chúng tôi muốn thể hiện niềm tin vào sự phát triển của thành phố và cả đất nước, đồng thời góp phần tạo nên giá trị bền vững cho thế hệ mai sau.

Tại Generali, chúng tôi tin thể thao có thể góp phần nâng cao sức khỏe, thúc đẩy sự hòa nhập và tạo điều kiện để con người, cộng đồng phát triển. Đó cũng là tinh thần chúng tôi theo đuổi tại Ý và hơn 50 quốc gia nơi Generali hiện diện. Sự đồng hành của Generali tại sân vận động vì thế không chỉ nằm ở tên gọi; chúng tôi mong muốn góp mặt trong những trải nghiệm làm nên sức sống của nơi đây".

Ông Paolo Scaroni - Chủ tịch AC Milan (ngoài cùng bên trái); ông Philippe Donnet - Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali (ở giữa) và ông Giuseppe "Beppe" Marotta - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Inter Milan (ngoài cùng bên phải) tại trận derby thành Milan. Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày sau khi công bố tên sân vận động Generali Stadium - Ảnh: DNCC

Quy mô và thiết kế kiến trúc của Generali Stadium

Mang tên Generali Stadium, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng thể thao mới của Milan, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa, kinh tế và đô thị của thành phố. Công trình dự kiến có sức chứa khoảng 71.500 chỗ ngồi, đặt trải nghiệm của người hâm mộ làm trọng tâm trong thiết kế.

Dự án được phát triển bởi hai đơn vị kiến trúc quốc tế Foster + Partners và MANICA, với sự tham gia của kiến trúc sư Lord Norman Foster và chuyên gia thiết kế công trình thể thao David Manica.

Sân vận động được định hướng trở thành điểm đến thể thao mang dấu ấn kiến trúc đặc trưng của Milan với thiết kế nổi bật: kết cấu khung hình chữ X và hệ mái uốn cong kép, kết hợp không gian khán đài hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm theo dõi trận đấu.

Đối với Generali, sân vận động mang ý nghĩa rộng hơn một địa điểm tổ chức các giải đấu bóng đá. Công trình được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của Milan, tạo thêm không gian kết nối giữa thể thao, văn hóa và cộng đồng, qua đó tiếp nối mối quan hệ gắn bó của tập đoàn với thành phố.

Bên cạnh bóng đá, Generali còn đồng hành với nhiều giải đấu và sự kiện thể thao quốc tế., Generali còn đồng hành với nhiều giải đấu và sự kiện thể thao quốc tế. Trong lĩnh vực quần vợt, Generali gắn bó với Davis Cup by Generali, giải đấu đồng đội nam danh giá của thế giới.

Ở bộ môn đua thuyền buồm, tập đoàn đã đồng hành cùng Barcolana trong hơn 40 năm, góp phần duy trì sức hút của một trong những sự kiện thể thao nổi bật tại Ý. Generali cũng đồng hành cùng các giải chạy bộ trên khắp châu Âu, trong đó có Berlin Marathon.

Sự hiện diện của Generali Stadium được kỳ vọng sẽ đưa thương hiệu đến gần hơn với nhiều thế hệ người hâm mộ, đồng thời tiếp nối định hướng phát triển gắn liền với con người, sức khỏe và cộng đồng của tập đoàn.