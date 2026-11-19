Fucoidan Umi No Shizuku tự hào đạt Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2026 - Ảnh: DNCC

Công ty TNHH Umi No Shizuku, đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm Thực phẩm Bảo vệ Sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku tại Việt Nam, được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương 2026.

Danh hiệu ghi nhận nỗ lực của công ty trong việc chú trọng chất lượng sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng Việt Nam. Cột mốc này cũng tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn tiếp theo.

Fucoidan Umi No Shizuku - Sản phẩm từ Nhật Bản

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe chủ động, các yếu tố như nguồn gốc xuất xứ, thành phần và tính minh bạch của thông tin sản phẩm trở thành cơ sở quan trọng khi lựa chọn. Nắm bắt xu hướng này, doanh nghiệp định hướng phát triển thương hiệu dựa trên chất lượng, uy tín và trách nhiệm với khách hàng.

Fucoidan Umi No Shizuku là sản phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản, được nghiên cứu, sản xuất và đóng gói tại Nhật Bản, sau đó nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam, và các nước khác trên thế giới.

Sản phẩm được kết hợp các thành phần từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và nấm Agaricus, hướng đến nhóm người tiêu dùng quan tâm đến bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Fucoidan là hoạt chất có nguồn gốc từ tảo nâu. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng loại tảo nâu được chiết xuất, Fucoidan sẽ mang lại hoạt tính và công dụng khác nhau. Bên cạnh đó, tảo nâu còn chứa chất xơ, khoáng chất và các thành phần tự nhiên khác, góp phần bổ sung nguồn dinh dưỡng từ thực vật biển.

Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng - Ảnh: DNCC

Song song với việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, doanh nghiệp chú trọng cung cấp thông tin rõ ràng về thành phần, nguồn gốc và cách sử dụng. Doanh nghiệp cũng hướng đến nâng cao chất lượng tư vấn, giúp khách hàng có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Lấy niềm tin khách hàng làm nền tảng

Trong thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, thương hiệu có uy tín không chỉ đến từ nguồn gốc sản phẩm mà còn được xây dựng qua chất lượng dịch vụ và sự nhất quán trong hoạt động phân phối. Vì vậy, doanh nghiệp tập trung hoàn thiện quy trình vận hành, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và tăng cường tính minh bạch trong việc cung cấp thông tin.

Đại diện Công ty TNHH Umi No Shizuku chia sẻ: "Với các sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản, doanh nghiệp chúng tôi luôn chú trọng chất lượng, sự an toàn và uy tín trong từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bằng sự tận tâm và nỗ lực không ngừng, thương hiệu từng bước khẳng định vị thế và xây dựng niềm tin với khách hàng tại thị trường Việt Nam".

Chị Cao Thị Hòa My, đại diện thương hiệu Umi No Shizuku, nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2026 - Ảnh: DNCC

Trong thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục chú trọng chất lượng trong hoạt động nhập khẩu và phân phối, nâng cao trải nghiệm tư vấn, hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng và cung cấp thông tin sản phẩm minh bạch.

Với định hướng phát triển lâu dài, Umi No Shizuku kỳ vọng củng cố niềm tin của người tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động.