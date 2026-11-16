Faster ứng dụng công nghệ thông minh cho gian bếp hiện đại

Thương hiệu thiết bị bếp Faster ứng dụng công nghệ thông minh và tự động hóa nhằm tối ưu hóa trải nghiệm nấu nướng cho gia đình hiện đại - Ảnh: DNCC

Nhịp sống hiện đại khiến quỹ thời gian dành cho công việc nội trợ ngày càng được cân nhắc. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến việc sở hữu một căn bếp đầy đủ thiết bị mà còn ưu tiên những giải pháp giúp đơn giản hóa công việc hằng ngày, giảm bớt thao tác thủ công và tiết kiệm thời gian cho gia đình.

Cùng với đó, nhu cầu về thiết bị nhà bếp cũng dần thay đổi. Thay vì chỉ thực hiện những chức năng cơ bản, các sản phẩm ngày nay được kỳ vọng có khả năng tự động hóa, ứng dụng công nghệ thông minh và hỗ trợ người dùng trong từng công đoạn nấu nướng, từ chế biến đến dọn dẹp sau bữa ăn.

Đây cũng là động lực thúc đẩy xu hướng phát triển những không gian bếp hiện đại, nơi công nghệ không chỉ mang đến sự tiện nghi mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Biến công nghệ thành trợ thủ chủ động trong gian bếp

Công nghệ thông minh chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được những bất tiện trong cuộc sống hằng ngày. Với Faster, định hướng phát triển thiết bị gia dụng không dừng lại ở việc tích hợp nhiều tính năng hiện đại, mà tập trung vào khả năng tự động hóa, nhận diện và hỗ trợ người dùng trong từng thao tác sử dụng.

Đại diện hãng cho biết đã ứng dụng công nghệ AI vào các dòng thiết bị bếp, giúp nâng cao khả năng nhận diện và tối ưu hoạt động theo điều kiện sử dụng.

Trên máy rửa bát, công nghệ Smart Sensor AI hỗ trợ nhận biết tình trạng bên trong khoang rửa, từ đó điều chỉnh hoạt động phù hợp, hướng đến hiệu quả làm sạch và tối ưu tài nguyên sử dụng. Thay vì phải tự thiết lập quá nhiều thông số, người dùng có thể trải nghiệm quy trình vận hành thuận tiện hơn.

Máy rửa bát được nâng cấp với các trải nghiệm sử dụng thuận tiện và dễ dàng - Ảnh: DNCC

Trong khi đó, công nghệ điều khiển bằng giọng nói trên máy hút mùi, giá bát nâng hạ,... mang đến cách tương tác linh hoạt ngay trong quá trình nấu nướng. Khi đôi tay đang bận sơ chế hoặc chế biến thực phẩm, người dùng vẫn có thể ra lệnh bằng giọng nói để điều khiển thiết bị mà không cần thao tác trực tiếp trên bảng điều khiển.

Các sản phẩm tích hợp tính năng như AI, điều khiển giọng nói và tự động làm sạch giúp đơn giản hóa công việc nội trợ - Ảnh: DNCC

Ngoài ra, theo đại diện Faster, hãng cũng liên tục cập nhật thêm các công nghệ mới như lọc bụi mịn PM2.5, khử mùi hay làm sạch với công nghệ AutoClean mỗi 30h,... hỗ trợ làm sạch căn bếp, hạn chế sự tích tụ dầu mỡ và giảm đáng kể công sức vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ cho người dùng.

Bên cạnh đó, cảm biến nhiệt tự động bật máy hút mùi là một tiện ích hướng đến khả năng vận hành chủ động. Khi phát hiện nhiệt độ đạt ngưỡng cài đặt, cảm biến sẽ kích hoạt thiết bị mà không cần người dùng phải thao tác thủ công, góp phần hỗ trợ kiểm soát nhiệt và khói phát sinh trong khu vực nấu nướng.

Máy hút mùi hiện đại tự chủ động vệ sinh khoang theo thời gian hoạt động - Ảnh: DNCC

Từ AI, điều khiển giọng nói đến cảm biến và tự động vệ sinh, Faster hướng đến việc biến công nghệ thành trợ thủ chủ động trong gian bếp, giúp giảm thao tác thủ công để người dùng có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống và chăm sóc gia đình.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đồng bộ

Một không gian bếp hiện đại không chỉ được tạo nên từ một thiết bị thông minh mà cần sự kết hợp hài hòa giữa nhiều sản phẩm, đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong quá trình sinh hoạt.

Từ chế biến, hút khử mùi đến vệ sinh và bảo quản thực phẩm, mỗi thiết bị đều giữ một vai trò nhất định trong việc hoàn thiện trải nghiệm sử dụng.

Đây cũng là định hướng Faster theo đuổi khi phát triển danh mục sản phẩm đa dạng. Các sản phẩm không chỉ đáp ứng những công năng riêng biệt mà còn hướng đến sự đồng bộ về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng, giúp người dùng dễ dàng hoàn thiện không gian bếp theo nhu cầu.

Faster sở hữu hệ sản phẩm đa dạng ứng dụng công nghệ phục vụ cuộc sống - Ảnh: DNCC

Với danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng, Faster hướng đến việc mang công nghệ đến gần hơn với đời sống gia đình Việt, không chỉ thông qua những thiết bị riêng lẻ mà bằng giải pháp đồng bộ cho toàn bộ không gian bếp. Qua đó, người dùng có thêm lựa chọn để xây dựng căn bếp tiện nghi, hiện đại và phù hợp với nhịp sống của mình.