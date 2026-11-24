Cửa nhôm Eurowindow có độ bền cao, giúp kéo dài tuổi thọ cho công trình - Ảnh: DNCC

Nâng cấp kết cấu, tăng độ vững chắc cho hệ cửa

Tại Việt Nam, cửa thường xuyên chịu tác động trực tiếp của nắng nóng, mưa lớn, gió mạnh và độ ẩm cao. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến độ ổn định, khả năng vận hành và tuổi thọ của sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh tính thẩm mỹ, nhiều gia chủ ngày càng quan tâm đến chất lượng kết cấu và khả năng chống chịu thời tiết khi lựa chọn cửa cho ngôi nhà.

Đáp ứng nhu cầu đó, Eurowindow phát triển hai hệ nhôm thế hệ mới EA63 và EA68i với những cải tiến về cấu trúc profile (phần khung nhôm định hình), độ kín khít và hệ phụ kiện, hướng đến khả năng vận hành ổn định, bền bỉ trong quá trình sử dụng.

Trong đó, EA63 được phát triển trên nền tảng hệ nhôm EA55, sử dụng hợp kim nhôm 6063-T5 với khung bao nâng từ 55 mm lên khoảng 63,2 mm, tăng gần 18%. Kết cấu khung lớn hơn giúp tăng độ vững chắc, đồng thời mang đến diện mạo cân đối, hiện đại cho bộ cửa.

Đáng chú ý, EA63 đáp ứng những thiết kế cửa kích thước lớn, với kích thước cánh tối đa đạt 1.200 x 2.700 mm khi sử dụng gioăng và 1.200 x 3.200 mm khi sử dụng keo. Nhờ đó, sản phẩm phù hợp với những công trình ưu tiên không gian mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn.

Trong khi đó, EA68i được nâng cấp độ dày profile (phần khung nhôm định hình) lên 68 mm, góp phần tăng khả năng chịu lực và độ ổn định của hệ cửa. Cấu trúc chắc chắn giúp hạn chế nguy cơ biến dạng dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt, duy trì khả năng vận hành lâu dài.

EA68i còn sử dụng dải cầu cách nhiệt polyamide rộng 24 mm, tạo nên kết cấu khung nhôm có cầu cách nhiệt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của những công trình hiện đại.

Tăng độ kín khít, hạn chế nước mưa và bụi mịn xâm nhập

Bên cạnh kết cấu vững chắc, độ kín khít là yếu tố quan trọng quyết định khả năng bảo vệ không gian sống trước những tác động từ môi trường.

Để hạn chế tình trạng nước tạt và đọng tại các vị trí tiếp giáp khi mưa bão, đại diện Eurowindow cho biết, hãng trang bị cho EA63 thiết kế mi chắn nước, ngưỡng chuyên dụng và độ dốc thoát nước, giúp dẫn nước ra ngoài, giảm nguy cơ đọng nước tại các vị trí tiếp giáp.

Theo thông số kỹ thuật, EA63 đạt độ kín nước 600 Pa - cấp 9, độ kín khí 600 Pa - cấp

3. Hệ gioăng EPDM cải tiến góp phần tăng độ kín khít giữa khung và cánh, hạn chế không khí, bụi bẩn và nước mưa xâm nhập trong điều kiện sử dụng phù hợp.

Với EA68i, khả năng ngăn nước và gió bụi được nâng cao nhờ hệ phụ kiện Siegenia đồng bộ nhập khẩu từ Đức, kết hợp cơ chế ép cánh chính xác khi đóng. Thiết kế profile (phần khung nhôm định hình) khung và cánh phẳng mặt cho phép lắp đặt bản lề 3D úp mặt mà không cần đệm bản lề, vừa triệt tiêu khe hở, vừa tạo tổng thể liền mạch.

Khả năng cách âm cũng là ưu điểm của hai dòng sản phẩm. EA63 có khả năng cách âm tối đa 33 dB, trong khi EA68i có thể đạt tới 47 dB tùy cấu hình. Đây là lợi thế đối với những ngôi nhà gần đường giao thông, khu dân cư đông đúc hoặc các không gian cần sự yên tĩnh, riêng tư.

Bên cạnh khả năng chống chịu thời tiết, Eurowindow còn chú trọng đến tính thuận tiện trong vận hành và bảo dưỡng.

Hệ nhôm EA63 có nhiều kiểu mở như mở hất, mở quay trong, mở quay ngoài và quay lật, phù hợp với từng vị trí lắp đặt. Thiết kế khung và cánh phẳng mặt giúp hạn chế bám bụi, dễ dàng vệ sinh; rãnh phụ kiện Euro-Groove theo tiêu chuẩn châu Âu tương thích với nhiều dòng phụ kiện.

Với những cải tiến về kết cấu, độ kín khít và khả năng vận hành, hai hệ nhôm EA63 và EA68i tiếp tục khẳng định định hướng phát triển sản phẩm của Eurowindow, mang đến giải pháp cửa vững chắc, góp phần bảo vệ không gian sống trước tác động của thời tiết và nâng cao chất lượng công trình.

Nhiều ưu đãi hoàn thiện tổ ấm dịp cuối năm

Nhằm đồng hành cùng các gia chủ tối ưu ngân sách hoàn thiện tổ ấm dịp cuối năm, Eurowindow đang triển khai chương trình khuyến mãi "Sắm cửa đón sang - Sẵn sàng rinh xế" từ ngày 30-9 đến hết 30-11-2026.

Theo đó, khách hàng ký hợp đồng từ 500 triệu đồng trở lên được tặng máy giặt sấy Bosch Series 6; đồng thời có cơ hội hưởng thêm ưu đãi 2% khi thanh toán sớm theo điều kiện của chương trình.

Xe Mercedes-Benz được trưng bày tại showroom Eurowindow, đây là giải thưởng đặc biệt trong chương trình khuyến mãi "Sắm cửa đón sang - Sẵn sàng rinh xế" diễn ra từ ngày 30 - 9 đến 30 - 11 - 2026 - Ảnh: DNCC

Đặc biệt, khách hàng đủ điều kiện còn được tham gia quay số trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị như ô tô Mercedes-Benz C200, xe máy SH 125i, iPhone 18 Pro Max 1TB và máy hút bụi Dyson V12s.

Đây là cơ hội để các gia đình lựa chọn hệ cửa chất lượng, đồng thời nhận thêm những quyền lợi hấp dẫn trong dịp cuối năm.