dProgram giới thiệu giải pháp phục hồi hàng rào bảo vệ da nhạy cảm

Khách mời tham gia sự kiện - Ảnh: DNCC

Da nhạy cảm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm khi làn da phải đối mặt với nhiều tác động từ môi trường và lối sống hiện đại. Những biểu hiện như khô căng, đỏ rát hay châm chích có thể liên quan đến sự suy yếu của hàng rào bảo vệ da, khiến việc chăm sóc đúng cách trở nên cần thiết.

Từ góc nhìn đó, dProgram giới thiệu Skin Repair Cream EX thông qua sự kiện diễn ra tại Thiso Mall Sala, TP.HCM từ ngày 9 đến 11-10-2026.

Với mô hình Viện nghiên cứu da nhạy cảm, sự kiện mang đến không gian trải nghiệm tương tác, giúp người tham dự tìm hiểu về làn da nhạy cảm, vai trò của hàng rào bảo vệ da và nền tảng khoa học đằng sau các giải pháp chăm sóc da.

Giải pháp chăm sóc da nhạy cảm: Bắt đầu từ thấu hiểu

Hằng ngày, làn da phải đối mặt với tia UV, ô nhiễm, khói bụi, thời tiết thay đổi cùng những áp lực từ cuộc sống như căng thẳng, thiếu ngủ. Khi hàng rào bảo vệ da suy yếu, khả năng duy trì độ ẩm và tự bảo vệ của da cũng có thể giảm sút.

Nhằm đưa kiến thức khoa học đến gần hơn với người tiêu dùng, dProgram xây dựng Viện nghiên cứu da nhạy cảm thành hành trình khám phá gồm nhiều trải nghiệm tương tác.

Tại khu vực đầu tiên, khách tham quan sử dụng công nghệ AR để khám phá những tác động từ tia UV, ô nhiễm, khói bụi và thời tiết đến làn da.

Tiếp đó, không gian trưng bày tái hiện hơn 60 năm nghiên cứu da nhạy cảm của Viện Nghiên cứu Shiseido, đồng thời giới thiệu công nghệ BARRIER GENERATING và các thành phần được lựa chọn cho việc chăm sóc hàng rào bảo vệ da thông qua màn hình LED tương tác.

Khách mời tham quan công nghệ thực tế tăng cường - Ảnh: DNCC

Người tham dự cũng có cơ hội tìm hiểu 10 cam kết dành cho làn da nhạy cảm, được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu của thương hiệu trực thuộc tập đoàn mỹ phẩm Shiseido.

Ở khu vực cuối cùng, hoạt động soi da kết hợp tư vấn chuyên sâu 1:1 giúp khách tham quan hiểu rõ hơn tình trạng da và có thêm cơ sở lựa chọn sản phẩm, quy trình chăm sóc phù hợp.

Ba khu vực tạo thành hành trình từ nhận diện tác nhân bên ngoài, tìm hiểu cơ sở khoa học đến khám phá giải pháp chăm sóc da nhạy cảm.

60 năm nghiên cứu da nhạy cảm và bước tiến công nghệ 3.0

Trong hơn 60 năm, các nhà nghiên cứu của Shiseido đã tìm hiểu cơ chế hoạt động của làn da nhạy cảm, những yếu tố ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da và khả năng tự phục hồi trước tác động từ môi trường.

Kế thừa nền tảng này, dProgram giới thiệu Skin Repair Cream EX, ứng dụng công nghệ Barrier Generating thế hệ 3.0, hướng đến hỗ trợ phục hồi và chăm sóc hàng rào bảo vệ da.

Đại diện thương hiệu cho biết, công nghệ Barrier Generating tập trung hỗ trợ môi trường vi sinh trên da và khả năng phục hồi tự nhiên của hàng rào bảo vệ da, góp phần làm dịu da và giảm cảm giác khó chịu. Công nghệ kết hợp các thành phần như men vi sinh Alteromonas, chiết xuất nấm men, Xylitol, Niacinamide, Ectoin và Aquainpool.

Bên cạnh đó, sản phẩm được phát triển với sáu thành phần chọn lọc theo định hướng chăm sóc da nhạy cảm, gồm chiết xuất Đương quy Nhật Bản, Dã Chi Ma Trắng, rễ Cam Thảo, Ngải Cứu, Tranexamic Acid và Ectoin.

Công thức còn bổ sung hệ màng khóa ẩm kép gồm Squalane-N, mô phỏng màng bã nhờn tự nhiên của da, và Hybrid-base, hỗ trợ duy trì độ ẩm, góp phần cải thiện cảm giác khô căng thường gặp ở làn da nhạy cảm.

Kem dưỡng da đa năng d program với công nghệ Barrier Generating dành cho da nhạy cảm - Ảnh: DNCC

Sự ra mắt của Skin Repair Cream EX đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình nghiên cứu da nhạy cảm của dProgram, đồng thời phản ánh xu hướng chăm sóc da chú trọng đến sức khỏe nền da thay vì chỉ tập trung vào các biểu hiện trên bề mặt.

Thông qua mô hình Viện nghiên cứu da nhạy cảm, dProgram mong muốn giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn những tác động hằng ngày đến làn da và vai trò của hàng rào bảo vệ da. Từ đó, người dùng có thêm cơ sở nhận diện nhu cầu của làn da và lựa chọn giải pháp chăm sóc phù hợp.