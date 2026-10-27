DKT International (Mỹ) đồng hành cùng chuỗi hội nghị kết nối 5.000 dược sĩ

DKT International tại Hội nghị Khoa học Dược sĩ Nhà thuốc 2026 - Ảnh: DNCC

Tại Hội nghị Khoa học Dược sĩ Nhà thuốc, màng phim tránh thai newChoice VCF mang nhãn hiệu của DKT International (Mỹ) - giải pháp tránh thai không chứa hormone được giới thiệu tại Việt Nam.

Cập nhật kiến thức chuyên môn cho dược sĩ

Theo đại diện Ban tổ chức, được tổ chức kết hợp giữa hội trường trực tiếp và nền tảng trực tuyến, Chuỗi Hội nghị Khoa học Dược sĩ Nhà thuốc tạo điều kiện để dược sĩ ở nhiều địa phương thuận tiện tham gia các phiên báo cáo khoa học, theo dõi nội dung chuyên môn và giao lưu cùng đồng nghiệp trên toàn quốc.

Với quy mô lên đến 5.000 dược sĩ nhà thuốc và nhân viên y tế, chuỗi hội nghị góp phần thúc đẩy hoạt động đào tạo liên tục trong ngành y tế.

Các đại biểu tham dự đầy đủ thời lượng và hoàn thành bài kiểm tra chuyên môn theo yêu cầu sẽ được cấp Giấy xác nhận đào tạo y khoa liên tục (CPE), ghi nhận kết quả học tập và cập nhật kiến thức chuyên môn.

Là nhà tài trợ Đồng, DKT International hỗ trợ nguồn lực giúp các dược sĩ tham dự chương trình, cập nhật kiến thức chuyên môn và nâng cao năng lực tư vấn sức khỏe cộng đồng.

Giới thiệu giải pháp và kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản

Bên cạnh các nội dung học thuật tại hội nghị, DKT International còn tạo không gian trao đổi trực tiếp với các chủ nhà thuốc và nhân viên y tế.

Tại khu vực triển lãm, dược sĩ có thể tìm hiểu các tài liệu thông tin khoa học, chia sẻ kinh nghiệm tư vấn thực tế và tham gia minigame tương tác để củng cố kiến thức. Những trao đổi này cũng giúp đơn vị hiểu rõ hơn nhu cầu và những vấn đề thường gặp trong quá trình tư vấn sức khỏe tại nhà thuốc.

Sản phẩm màng phim tránh thai newChoice VCF - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đó, giải pháp tránh thai không hormone newChoice VCF mang nhãn hiệu DKT International được giới thiệu. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ, đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng nghiêm ngặt của FDA (Hoa Kỳ).

newChoice VCF ghi điểm nhờ chứa Nonoxynol-9 28% và không chứa hormone, giảm thiểu lo ngại về tác dụng phụ toàn thân. Sau khi đặt ít nhất 15 phút, màng phim tan và giải phóng hoạt chất diệt tinh trùng, phát huy tác dụng tại chỗ. Mỗi màng phim có hiệu lực tối đa 3 giờ sau khi đặt và được sử dụng cho một lần quan hệ.

Sở hữu kích thước nhỏ gọn chỉ 5 cm, tiện dụng mang theo mọi lúc, đây là phương pháp tránh thai hiện đại vốn rất quen thuộc tại thị trường Bắc Mỹ (Mỹ, Canada), nay đã chính thức có mặt để phục vụ người dùng Việt.

DKT International mong muốn hỗ trợ đội ngũ dược sĩ nâng cao hiệu quả tư vấn sức khỏe sinh sản. Nhờ đó, dược sĩ và nhân viên y tế có thể cung cấp thông tin rõ ràng, giúp người dân hiểu đúng về các phương pháp tránh thai và chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Cam kết bền bỉ của DKT International

Việc đồng hành cùng Chuỗi Hội nghị Khoa học Dược sĩ Nhà thuốc thể hiện định hướng lâu dài của DKT International trong việc nâng cao sức khỏe sinh sản thông qua giáo dục sức khỏe và giới thiệu các lựa chọn tránh thai phù hợp.

Bằng cách hỗ trợ cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ và nhân viên y tế, DKT International góp phần củng cố năng lực tư vấn tại tuyến y tế cơ sở, giúp người dân tiếp cận thông tin đáng tin cậy và có thêm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp về sức khỏe sinh sản.

Đại diện DKT International (bên trái ngoài cùng) chụp ảnh cùng Ban Tổ chức Hội nghị - Ảnh: DNCC

DKT International là tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ, theo đuổi sứ mệnh cải thiện sức khỏe sinh sản và tăng cường khả năng tiếp cận các giải pháp tránh thai trên toàn cầu.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, tổ chức đã triển khai các chương trình truyền thông và hợp tác với đội ngũ nhân viên y tế, dược sĩ cùng mạng lưới nhà thuốc, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cộng đồng.

Trên cơ sở hợp tác lâu dài với mạng lưới nhà thuốc và hệ thống y tế cơ sở, DKT International tiếp tục hướng đến việc phát triển những giải pháp đa dạng như bao cao su, thuốc tránh thai hằng ngày, thuốc tránh thai khẩn cấp, màng phim tránh thai, dụng cụ tử cung với tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời khuyến khích hoạt động tư vấn dựa trên thông tin chính xác và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Những nỗ lực này góp phần nâng cao nhận thức về các biện pháp tránh thai, hạn chế nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và hỗ trợ cộng đồng chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.