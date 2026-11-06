Điều gì khiến chuyên gia sô-cô-la Nhật Bản dành sự công nhận cho Lotte Chocolat?

Ai cũng có thể biến những khoảnh khắc thường ngày thành trải nghiệm tận hưởng tinh tế và đáng nhớ - Ảnh: DNCC

Cuộc gặp gỡ giữa Lotte Chocolat và nghệ nhân socola Hironobu Tsujiguchi hé mở một điểm giao thoa thú vị trong tinh thần nghệ nhân Nhật Bản: khi những chuẩn mực tinh tế của nghệ thuật chế tác được đưa vào trải nghiệm thưởng thức gần gũi mỗi ngày, góp phần nâng tầm những khoảnh khắc tận hưởng, được ghi dấu qua phiên bản Giáng sinh giới hạn năm nay.

Dấu ấn nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi

Nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi được biết đến là bậc thầy sô-cô-la danh tiếng của Nhật Bản, người được trao danh hiệu Gold Tablet của Hiệp hội Club des Croqueurs de Chocolat (CCC) từ 2020 - 2025.

Nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi, bậc thầy sô-cô-la danh tiếng của Nhật Bản, trực tiếp giới thiệu Lotte Chocolat đến người tiêu dùng trong mùa lễ hội năm nay - Ảnh: DNCC

Được ví như "ngôi sao Michelin" của socola thế giới, danh hiệu này tôn vinh các nghệ nhân socola, các nhà sản xuất đã đạt đến chuẩn mực về hương vị, kỹ nghệ và sự sáng tạo. Giải thưởng danh giá 6 năm liên tiếp của nghệ nhân Tsujiguchi là minh chứng cho một trái tim bền bỉ, tâm huyết với nghề, không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo.

Bằng kinh nghiệm và những tiêu chuẩn khắt khe của một chuyên gia sô-cô-la hàng đầu Nhật Bản, nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi đã dành sự công nhận và trực tiếp giới thiệu bánh Lotte Chocolat trong mùa Giáng sinh năm nay.

Trải nghiệm tròn vị chinh phục nghệ nhân sô-cô-la Nhật Bản

Chia sẻ về mối nhân duyên này, nghệ nhân Tsujiguchi cho biết: "Tôi thấy được sự tỉ mỉ chăm chút trong từng chi tiết từ hương vị sô-cô-la của Lotte Chocolat nên đây chính là hương vị mà tôi tự hào đồng hành và giới thiệu".

Sự đồng điệu trong tinh thần nghệ nhân Nhật Bản đã kết nối Hironobu Tsujiguchi và Lotte Chocolat - Ảnh: DNCC

Trải nghiệm tròn vị từ bánh được thể hiện trọn vẹn, tỉ mỉ qua cấu trúc đa tầng tinh tế trong từng chiếc bánh, đã chinh phục nghệ nhân hàng đầu Nhật Bản.

Bao bọc bên ngoài là lớp phủ sô-cô-la thơm ngon, đậm vị, tạo nên từ những nguyên liệu tinh tuyển, mang đến hương vị đặc trưng, khác biệt của bánh.

Khám phá sâu hơn, đưa vị giác chạm đến từng lớp bánh bông lan mềm mịn, tươi mới, thơm ngon như bánh vừa ra lò. Cuối cùng, nhân marshmallow dai ngon, hòa quyện cùng bánh mềm mịn và lớp phủ socola đậm đà, tạo nên trải nghiệm hương vị đa tầng, tổng thể tròn vị và khó quên mỗi lần thưởng thức.

Lotte Chocolat ghi dấu ấn với bậc thầy sô-cô-la Nhật Bản Tsujiguchi qua hương vị tinh tế và chất lượng thượng hạng - Ảnh: DNCC

Sự công nhận và lời giới thiệu từ nghệ nhân hàng đầu Nhật Bản Tsujiguchi được xem là minh chứng uy tín cho chất lượng của bánh, góp phần đưa tinh thần nghệ nhân Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng, để mỗi khoảnh khắc thưởng thức và sẻ chia trong mùa lễ hội đều trở nên ý nghĩa và trọn vẹn.

Món quà Giáng sinh mang dấu ấn nghệ nhân

Một trải nghiệm tinh tế và đáng nhớ không nhất thiết phải là điều gì quá xa xỉ hay cầu kỳ, mà có thể bắt đầu bằng sự chỉn chu ngay trong hương vị thường nhật, từ thưởng bánh, thưởng trà đến "thưởng" khoảnh khắc đời thường.

Tinh thần ấy tương đồng với triết lý nghệ nhân Nhật Bản (Japanese Craftsmanship), nơi chất lượng được tạo nên từ sự tỉ mỉ, am tường và cầu toàn để đạt đến độ cân bằng, chính xác, hài hòa, nâng tầm những điều quen thuộc thành trải nghiệm tinh tế.

Đón chào mùa lễ hội cuối năm, Lotte Chocolat chính thức trình làng thiết kế bao bì phiên bản giới hạn Giáng sinh đầy ấn tượng. Điểm nhấn nổi bật trên bao bì chính là hình ảnh và chữ ký của nghệ nhân Tsujiguchi, dấu ấn đặc biệt ghi nhận sự đồng hành của nghệ nhân Tsujiguchi cùng Lotte Chocolat trong mùa lễ hội năm nay.

Sự kết hợp giữa hương vị tinh tế và dấu ấn của nghệ nhân Nhật Bản góp phần mang đến những khoảnh khắc lễ hội đặc biệt ngay tại nhà, nơi cả gia đình có thể cùng thưởng thức bánh, sẻ chia niềm vui và tận hưởng không khí sum vầy, đong đầy yêu thương bên nhau.

Phiên bản bánh Socola Pie Lotte Chocolat vị sô-cô-la Giáng sinh giới hạn đặc biệt có chữ ký và được đề xuất bởi nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi - Ảnh: DNCC

Đặc biệt, Giáng sinh năm nay, Lotte Chocolat sẽ cùng nghệ nhân Hironobu Tsujiguchi mang đến những hoạt động trải nghiệm lễ hội mới mẻ.

Đây sẽ là cơ hội để công chúng Việt Nam đến gần hơn với nghệ thuật chế tác sô-cô-la Nhật Bản, cảm nhận tinh thần nghệ nhân và những sáng tạo hương vị tinh tế từ nghệ nhân Tsujiguchi, hứa hẹn thêm những điểm nhấn đáng nhớ cho mùa lễ hội năm nay.

Cùng Lotte Chocolat đón chờ những trải nghiệm đặc biệt sắp được hé lộ trong mùa Giáng sinh này.

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