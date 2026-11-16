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Điểm hẹn 11 giờ trưa và 300 bữa cơm nghĩa tình

tác giả
TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Đại diện HTLand cho biết, vào 11 giờ trưa thứ hai, tư, sáu hằng tuần, quán HT Koi Coffee (đường Đồng Nai, Cư xá Bắc Hải) lại rộn ràng trao hơn 300 suất cơm 2.000 đồng đến tay những người lao động nghèo, người già neo đơn.

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Đội ngũ nhân viên hết lòng vì bà con - Ảnh: DNCC

60 phút ở góc quán quen

Giữa cái nắng hanh hao của buổi trưa Sài Gòn, tiếng còi xe tấp nập ngoài ngã tư dường như chùng xuống khi rẽ vào đường Đồng Nai thuộc khu Cư xá Bắc Hải.

Từ khoảng 10 giờ 45 phút, trước quán HT Koi Coffee (1A Đồng Nai, P. Hòa Hưng, TP.HCM), nhiều người đã lặng lẽ xếp hàng ngay ngắn, họ là những người bán vé số, bảo vệ, tài xế xe ôm - những lao động vất vả đang chật vật mưu sinh.

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Đội ngũ HTLand và bà con - Ảnh: DNCC

Lúc 11 giờ, đội ngũ HTLand bưng ra những khay thức ăn nóng hổi, thơm phức. Từng người nhận cơm lịch sự bỏ 2.000 đồng vào hộp gỗ rồi nhận suất cơm đầy đặn từ tay các bạn trẻ.

Trong 60 phút, hơn 300 suất cơm đầy đủ món mặn, xào, canh và nước mát đã được trao đi. Thấy bà con ăn cơm ngon miệng, bao mệt mỏi của đội ngũ phục vụ đều tan biến.

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Không gian ấm cúng, gần gũi tại HT Koi Coffee - Ảnh: DNCC

Trao gửi sự trân trọng qua bữa cơm 2.000 đồng

Tại sao lại là 2.000 đồng mà không phải là một bữa cơm miễn phí 0 đồng?

Việc nhận quà từ thiện dễ làm người lao động mưu sinh thấy ái ngại, mặc cảm. Mức giá 2.000 đồng giúp người nhận cơm bước vào quán với tâm thế của một thực khách. Họ bỏ tiền mua bữa ăn, tự chọn chỗ ngồi và thoải mái thưởng thức trong không gian mát mẻ.

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Bà con lao động ăn trưa trong không gian mát mẻ tại HT Koi Coffee - Ảnh: DNCC

Cầm trên tay phần cơm thịt kho và rau xào, bà Bảy (68 tuổi, quê Quảng Ngãi, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo hơn 10 năm qua tại quận 10 cũ ) chia sẻ:

"Cả ngày bán vé số lời hơn trăm nghìn, trừ tiền trọ tiền thuốc tui không dám ăn trưa quá 25.000 đồng, nhiều bữa chỉ ăn bánh mì không.

Từ ngày có bếp cơm này vào thứ 2, 4, 6, tui mừng lắm. Cơm ngon, sạch, ngồi quạt mát lại được đón tiếp lễ phép với giá 2.000 đồng, tui thấy ấm lòng".

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Điểm hẹn 11 giờ trưa và 300 bữa cơm nghĩa tình giữa lòng phố thị - Ảnh: DNCC

Để phục vụ hơn 300 suất ăn tươm tất mỗi tuần đúng 11 giờ trưa, tập thể HTLand phải chuẩn bị từ tờ mờ sáng: chọn thịt cá tươi, sơ chế rau củ và nêm nếm hợp vị.

Đại diện của Phòng Nhân sự HTLand chia sẻ: "Chúng tôi không đặt mục tiêu phải làm điều gì quá lớn lao vượt ngoài tầm với. Mong muốn lớn nhất của toàn thể công ty chỉ đơn giản là duy trì một điểm tựa nho nhỏ, đều đặn và bền bỉ.

Khi nhìn thấy các cô chú ăn hết sạch khay cơm, uống cạn ly trà đá rồi nở nụ cười trước khi tiếp tục đẩy chiếc xe ve chai hay cầm xấp vé số bước ra đường, chúng tôi hiểu rằng nỗ lực thức khuya dậy sớm của đội ngũ là xứng đáng".

Thông tin điểm hẹn nghĩa tình

Chương trình "Bữa cơm 2.000 đồng" của HTLand hiện được tổ chức định kỳ:

- Thời gian mở bếp: Bắt đầu từ 11h00 trưa (cho đến khi phát hết suất).

- Lịch phục vụ: thứ Hai - Tư - Sáu hàng tuần.

- Chi phí: 2.000 đồng/ suất ăn (bao gồm cơm, món mặn, món xào, canh nóng và nước uống).

- Địa điểm: HT Koi Coffee, số 1A đường Đồng Nai, phường Hòa Hưng, TP.HCM (Cư xá Bắc Hải).

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TT - T.D.V
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    Chủ đề: Koi Coffee HTLand

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