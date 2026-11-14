Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Diana Unicharm ra mắt tã quần Moony Premium Care

tác giả
TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Moony - thương hiệu tã cao cấp đến từ Nhật Bản thuộc Tập đoàn Unicharm - chính thức giới thiệu Moony Premium Care, dòng tã quần cao cấp mới với công nghệ Nhật Bản.

- Ảnh 1.

Moony Premium Care - dòng tã trẻ em cao cấp mới nhất thuộc Diana Unicharm - Ảnh: DNCC


Kết hợp chất liệu mềm mại, thành phần an toàn lành tính cùng công nghệ SlimSoft Sheet tiên tiến, Moony Premium Care mang đến trải nghiệm mỏng thoáng, êm dịu, nâng niu làn da nhạy cảm của bé, đặc biệt phù hợp với nhu cầu chăm sóc con của ba mẹ Việt Nam.

Chọn tã phù hợp với làn da nhạy cảm của bé

Với trẻ nhỏ, làn da không chỉ mỏng manh, nhạy cảm mà còn thường xuyên tiếp xúc với tã trong suốt những năm đầu đời. Đặc biệt tại Việt Nam, điều kiện khí hậu nóng ẩm cùng việc mặc tã nhiều giờ mỗi ngày có thể khiến bé dễ gặp phải tình trạng hầm bí, mẩn đỏ hoặc khó chịu do cọ xát.

Khi bé bước vào giai đoạn lật lẫy, bò trườn và tập đi, những cử động liên tục càng đặt ra yêu cầu cao hơn về sự mềm mại, thoáng khí và độ vừa vặn của chiếc tã.

Thấu hiểu những nhu cầu đó, Moony chính thức giới thiệu Moony Premium Care, dòng sản phẩm mới kết hợp công nghệ Nhật Bản với thiết kế hướng đến điều kiện khí hậu và nhu cầu chăm sóc trẻ nhỏ tại Việt Nam.

Chia sẻ về sản phẩm mới ra mắt, ông Takahiro Okada - Tổng giám đốc Diana Unicharm cho biết: "Việc sản xuất dòng Premium Care ngay tại nhà máy ở Việt Nam là một bước tiến chiến lược của chúng tôi.

Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, mang đến một sản phẩm chất lượng chuẩn Nhật cho các gia đình Việt Nam, mà còn cho phép chúng tôi tùy chỉnh các chi tiết thiết kế sao cho phù hợp nhất với vóc dáng, thói quen sinh hoạt và đặc thù khí hậu dành riêng cho trẻ em trong nước."

- Ảnh 2.

Ông Takahiro Okada đại diện Unicharm tham dự sự kiện "Con Cưng 1000 Cửa hàng" - Ảnh: DNCC

Moony Premium Care - nâng niu làn da bé

Đại diện thương hiệu cho biết, kế thừa trọn vẹn tiêu chuẩn an toàn khắt khe từ các dòng Moony sản xuất tại Nhật Bản, tã Premium Care chăm chút cho chất liệu tiếp xúc trực tiếp với làn da bé, đảm bảo được sự êm dịu, lành tính. Bề mặt bông cao cấp mềm mại không chứa phụ gia, đảm bảo "3 không": không hương liệu, cao su và màu tổng hợp.

- Ảnh 3.

Moony Premium Care chăm sóc dịu nhẹ, lành tính cho làn da bé - Ảnh: DNCC

Điểm nhấn đột phá của sản phẩm là SlimSoft Sheet - công nghệ ép lõi tiên tiến từ Unicharm Nhật Bản giúp đây trở thành dòng tã mỏng nhất của thương hiệu Moony tại thị trường Việt Nam.

Công nghệ SlimSoft Sheet cho miếng tã mỏng nhẹ êm mềm, thấm hút dàn đều nên không lo phồng cộm và xệ đáy, giúp bé luôn thoải mái, linh hoạt trong mọi cử động.

Bề mặt mềm thoáng với cấu trúc đa điểm thấm, tăng cường khô thoáng. Thiết kế kết hợp màng vải thoáng khí giúp lưu thông không khí liên tục, nhanh chóng giải phóng hơi nóng và ẩm tích tụ.

Thiết kế tiện ích toàn diện: Hệ thun chân mở rộng mềm mại ôm khít chống tràn mà không gây hằn đỏ, đi kèm vạch báo thay tã và dải băng dính cuộn gọn sau sử dụng.

- Ảnh 4.

Công nghệ Slim Soft sheet giúp bé thoảng mái, khô thoáng nhiều giờ - Ảnh: DNCC

Được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam bởi Diana Unicharm - thành viên Tập đoàn Unicharm Nhật Bản, sản phẩm đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa công nghệ chăm sóc cao cấp chuẩn Nhật đến gần hơn với các gia đình Việt.

Diana Unicharm đã ký kết với đối tác chiến lược và ra mắt sản phẩm tại hệ thống Mẹ và Bé Con Cưng. Hiện tã quần Moony Premium đã có mặt trên các cửa hàng trên toàn quốc cùng website và ứng dụng mua sắm của hệ thống.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TT - T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Unicharm Diana Unicharm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất