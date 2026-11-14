Diana Unicharm ra mắt tã quần Moony Premium Care

Moony Premium Care - dòng tã trẻ em cao cấp mới nhất thuộc Diana Unicharm - Ảnh: DNCC





Kết hợp chất liệu mềm mại, thành phần an toàn lành tính cùng công nghệ SlimSoft Sheet tiên tiến, Moony Premium Care mang đến trải nghiệm mỏng thoáng, êm dịu, nâng niu làn da nhạy cảm của bé, đặc biệt phù hợp với nhu cầu chăm sóc con của ba mẹ Việt Nam.

Chọn tã phù hợp với làn da nhạy cảm của bé

Với trẻ nhỏ, làn da không chỉ mỏng manh, nhạy cảm mà còn thường xuyên tiếp xúc với tã trong suốt những năm đầu đời. Đặc biệt tại Việt Nam, điều kiện khí hậu nóng ẩm cùng việc mặc tã nhiều giờ mỗi ngày có thể khiến bé dễ gặp phải tình trạng hầm bí, mẩn đỏ hoặc khó chịu do cọ xát.

Khi bé bước vào giai đoạn lật lẫy, bò trườn và tập đi, những cử động liên tục càng đặt ra yêu cầu cao hơn về sự mềm mại, thoáng khí và độ vừa vặn của chiếc tã.

Thấu hiểu những nhu cầu đó, Moony chính thức giới thiệu Moony Premium Care, dòng sản phẩm mới kết hợp công nghệ Nhật Bản với thiết kế hướng đến điều kiện khí hậu và nhu cầu chăm sóc trẻ nhỏ tại Việt Nam.

Chia sẻ về sản phẩm mới ra mắt, ông Takahiro Okada - Tổng giám đốc Diana Unicharm cho biết: "Việc sản xuất dòng Premium Care ngay tại nhà máy ở Việt Nam là một bước tiến chiến lược của chúng tôi.

Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, mang đến một sản phẩm chất lượng chuẩn Nhật cho các gia đình Việt Nam, mà còn cho phép chúng tôi tùy chỉnh các chi tiết thiết kế sao cho phù hợp nhất với vóc dáng, thói quen sinh hoạt và đặc thù khí hậu dành riêng cho trẻ em trong nước."

Ông Takahiro Okada đại diện Unicharm tham dự sự kiện "Con Cưng 1000 Cửa hàng" - Ảnh: DNCC

Moony Premium Care - nâng niu làn da bé

Đại diện thương hiệu cho biết, kế thừa trọn vẹn tiêu chuẩn an toàn khắt khe từ các dòng Moony sản xuất tại Nhật Bản, tã Premium Care chăm chút cho chất liệu tiếp xúc trực tiếp với làn da bé, đảm bảo được sự êm dịu, lành tính. Bề mặt bông cao cấp mềm mại không chứa phụ gia, đảm bảo "3 không": không hương liệu, cao su và màu tổng hợp.

Moony Premium Care chăm sóc dịu nhẹ, lành tính cho làn da bé - Ảnh: DNCC

Điểm nhấn đột phá của sản phẩm là SlimSoft Sheet - công nghệ ép lõi tiên tiến từ Unicharm Nhật Bản giúp đây trở thành dòng tã mỏng nhất của thương hiệu Moony tại thị trường Việt Nam.

Công nghệ SlimSoft Sheet cho miếng tã mỏng nhẹ êm mềm, thấm hút dàn đều nên không lo phồng cộm và xệ đáy, giúp bé luôn thoải mái, linh hoạt trong mọi cử động.

Bề mặt mềm thoáng với cấu trúc đa điểm thấm, tăng cường khô thoáng. Thiết kế kết hợp màng vải thoáng khí giúp lưu thông không khí liên tục, nhanh chóng giải phóng hơi nóng và ẩm tích tụ.

Thiết kế tiện ích toàn diện: Hệ thun chân mở rộng mềm mại ôm khít chống tràn mà không gây hằn đỏ, đi kèm vạch báo thay tã và dải băng dính cuộn gọn sau sử dụng.

Công nghệ Slim Soft sheet giúp bé thoảng mái, khô thoáng nhiều giờ - Ảnh: DNCC

Được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam bởi Diana Unicharm - thành viên Tập đoàn Unicharm Nhật Bản, sản phẩm đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa công nghệ chăm sóc cao cấp chuẩn Nhật đến gần hơn với các gia đình Việt.

Diana Unicharm đã ký kết với đối tác chiến lược và ra mắt sản phẩm tại hệ thống Mẹ và Bé Con Cưng. Hiện tã quần Moony Premium đã có mặt trên các cửa hàng trên toàn quốc cùng website và ứng dụng mua sắm của hệ thống.