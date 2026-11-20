Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam (thứ ba từ trái qua) cùng các đại biểu tại hội nghị COP31 - Ảnh: DNCC

Ngày 17-11, tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), sáng kiến Đối tác Chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT) được công bố trong khuôn khổ Hội nghị COP31. Đây là sáng kiến do Chính phủ Việt Nam khởi xướng, nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

C.P. Việt Nam tham gia với vai trò thành viên sáng lập, cùng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF).

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng Chính phủ và tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, quốc tế để kết nối nguồn lực, hướng đến phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm bền vững.

Theo ông, với vai trò thành viên sáng lập P-CRAFT, doanh nghiệp mong muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả và có trách nhiệm trong toàn chuỗi giá trị.

P-CRAFT hướng đến tăng cường kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp với thị trường, công nghệ và các nguồn lực hỗ trợ. Sáng kiến tập trung vào ba trụ cột: thúc đẩy truy xuất nguồn gốc và tính bền vững trong chuỗi giá trị; hỗ trợ các hệ thống sản xuất phát thải thấp, thích ứng với khí hậu; huy động tài chính và đầu tư cho quá trình chuyển đổi.

Ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi sản xuất

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, C.P. Việt Nam phát triển mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, kết nối các khâu sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại và chế biến thực phẩm. Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, tự động hóa và quản lý dữ liệu trong các công đoạn nhằm kiểm soát chất lượng và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc.

Ở khâu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu đầu vào được kiểm soát; các công đoạn cân định lượng, phối trộn và lưu trữ thông tin được quản lý theo từng lô. Trong chăn nuôi, công nghệ chuồng kín, thiết bị tự động và hệ thống kiểm soát môi trường được kết hợp với quy trình an toàn sinh học.

Tại khâu chế biến, doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và quản lý thông tin qua các công đoạn để phục vụ giám sát, truy xuất sản phẩm.

C.P. Việt Nam phát triển mô hình tích hợp Feed - Farm - Food từ khi hoạt động tại Việt Nam năm 1993 - Ảnh: DNCC

Giảm phát thải, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên

Cùng với việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, C.P. Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Từ năm 2021, doanh nghiệp chuyển đổi nhiên liệu lò hơi từ than sang sinh khối.

Đến năm 2025, tổng công suất điện mặt trời mái nhà tại các nhà máy và trang trại đạt khoảng 51 MWp. Theo doanh nghiệp, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 34% tổng năng lượng tiêu thụ.

Trong hoạt động chăn nuôi, mô hình Green Farm chú trọng phát triển mảng xanh và tái sử dụng nước sau xử lý cho các mục đích phù hợp. Năm 2025, các trang trại heo được trang bị máy phát điện đã thu hồi hơn 1,2 triệu m³ khí biogas từ quá trình xử lý chất thải, tạo ra 744.853 kWh điện phục vụ vận hành.

Ở khâu đóng gói và vận chuyển, doanh nghiệp triển khai một số giải pháp như sử dụng xe bồn silo để vận chuyển thức ăn chăn nuôi dạng rời và thùng chứa tái sử dụng. Theo C.P. Việt Nam, những giải pháp này giúp giảm hơn 2.000 tấn bao bì nhựa mỗi năm.

Trong lĩnh vực trồng rừng, chương trình "C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh" đặt mục tiêu đóng góp 3 triệu cây xanh trong 10 năm. Giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp cho biết đã trồng hơn 1,52 triệu cây trên diện tích hơn 350ha.

Tháng 6-2026, công ty ký kết hợp tác với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, hướng đến trồng mới 1,5 triệu cây trong giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2021-2025, C.P. Việt Nam đã trồng hơn 1,52 triệu cây trên diện tích hơn 350ha - Ảnh: DNCC

Chuyển đổi các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản không chỉ đòi hỏi đầu tư công nghệ mà còn cần sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Khả năng tiếp cận kỹ thuật, nguồn lực và thị trường là những yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất bền vững.

Với mô hình sản xuất tích hợp Feed - Farm - Food và kinh nghiệm hợp tác với các đối tác chăn nuôi, C.P. Việt Nam cho biết có thể chia sẻ các giải pháp về kỹ thuật, quản lý trang trại, an toàn sinh học và sử dụng tài nguyên.

Việc tham gia P-CRAFT tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp phối hợp với các tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nguồn lực. Đây cũng là một trong những hướng hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi các chuỗi sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.