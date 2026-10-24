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Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý trao học bổng 11,4 tỉ đồng

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TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Sáng 24-10, tại “Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 24 và Trao tài trợ năm 2026”, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao tặng 11,4 tỉ đồng học bổng đến các sinh viên có thành tích nổi bật và các tổ chức từ thiện, khuyến học trên cả nước.

Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý trao học bổng 11,4 tỉ đồng - Ảnh 1.

Sinh viên nhận học bổng tại buổi lễ - Ảnh: DNCC

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, tại buổi lễ, 160 suất Học bổng Đinh Thiện Lý đã được trao trực tiếp đến những sinh viên thuộc 12 trường Đại học trên cả nước. Đây là những sinh viên có thành tích nổi bật về học tập, giàu tiềm năng, có tố chất lãnh đạo và tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Tổng giá trị của 160 suất học bổng trực tiếp là 6,4 tỉ đồng.

Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý trao học bổng 11,4 tỉ đồng - Ảnh 2.

Sinh viên nhận học bổng tại buổi lễ - Ảnh: DNCC

Từ năm 2025, Học bổng Đinh Thiện Lý chuyển từ mức hỗ trợ cố định sang tài trợ toàn bộ học phí trong một năm học. Cách tiếp cận này giúp mức hỗ trợ sát hơn với chi phí học tập thực tế, tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực và đóng góp cho cộng đồng.

Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý trao học bổng 11,4 tỉ đồng - Ảnh 3.

Đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng trao tài trợ 2026 đến các Quỹ, các Hội từ thiện - Ảnh: DNCC

Bên cạnh học bổng trực tiếp, thông qua Quỹ Đinh Thiện Lý, Công ty Phú Mỹ Hưng cũng đã trao tài trợ đến các Quỹ, các Hội từ thiện và các Hội khuyến học trên cả nước, Quỹ Vì người nghèo và Hội khuyến học ở một số phường xã phía Nam Thành phố với tổng số tiền là 5 tỉ đồng.

Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý trao học bổng 11,4 tỉ đồng - Ảnh 4.

Đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng trao tài trợ 2026 đến các Quỹ, các Hội từ thiện, Hội Khuyến học các tỉnh thành trên cả nước - Ảnh: DNCC

Các Quỹ, các Hội từ thiện, các Hội Khuyến học này sẽ thay mặt Quỹ Đinh Thiện Lý và Công ty Phú Mỹ Hưng xét chọn và trao tặng học bổng đến những HS - SV vượt khó, trẻ em khuyết tật, mồ côi, con em đồng bào dân tộc,... tại địa phương.

Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý trao học bổng 11,4 tỉ đồng - Ảnh 5.

Quỹ Đinh Thiện Lý nhận đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân - Ảnh: DNCC

Như vậy, sau 21 năm triển khai, chương trình Học bổng Đinh Thiện Lý đã trao đi hơn 126.000 suất học bổng, mang đến những đóng góp tích cực cho ngành Giáo dục Việt Nam. Thành quả đó là sự chung tay, góp sức và đóng góp kinh phí của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

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    Chủ đề: Phú Mỹ Hưng

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