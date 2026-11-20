Tổng quan triển lãm Coffee Expo Vietnam 2026 - Ảnh: DNCC

250 thương hiệu hội tụ, mở rộng cơ hội giao thương B2B

Trải qua 10 lần tổ chức, Triển lãm quốc tế cà phê, trà và bánh ngọt Việt Nam (Coffee Expo Vietnam 2026) tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện kết nối các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối và cộng đồng doanh nghiệp trong ngành cà phê, trà và F&B.

Theo Ban tổ chức, với quy mô 250 thương hiệu, triển lãm mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ cà phê, trà, bánh ngọt, nguyên liệu pha chế đến máy móc, thiết bị, công nghệ và giải pháp phục vụ hoạt động kinh doanh.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, triển lãm còn tạo môi trường kết nối giao thương B2B, giúp doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ đối tác, tìm kiếm nhà cung cấp và mở rộng hệ thống phân phối.

Đặc biệt, hoạt động Business Matching tạo điều kiện để các doanh nghiệp trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu hợp tác và kết nối với những đối tác tiềm năng, góp phần mở rộng cơ hội giao thương trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp kết nối giao thương tại Coffee Expo Vietnam 2026 - Ảnh: DNCC

Indonesia tham gia với vai trò Guest Country (Quốc gia khách mời danh dự), mang đến khu trưng bày tập trung với sự góp mặt của các thương hiệu nổi bật.

Sở hữu nền văn hóa cà phê phong phú cùng nhiều dòng cà phê đặc trưng, Indonesia góp phần tạo nên không gian giao lưu quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội kết nối với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác thương mại tại Việt Nam.

Đơn vị triển lãm Indonesia giới thiệu sản phẩm - Ảnh: DNCC

Đa dạng hoạt động trải nghiệm

Với hình thức tham quan miễn phí, triển lãm hướng đến cả khách hàng B2B và người tiêu dùng, tạo cơ hội để các thương hiệu giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng tiềm năng và nâng cao nhận diện trên thị trường.

Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan có cơ hội khám phá và trải nghiệm các sản phẩm cà phê, trà, bánh ngọt, nguyên liệu pha chế cùng những dòng thức uống mới. Các hoạt động giới thiệu, dùng thử sản phẩm và giao lưu tại gian hàng góp phần tạo nên không khí sôi động.

Trong đó, Café Workshop là chuỗi workshop với nhiều chủ đề thiết thực, giúp người tham dự tiếp cận kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật xu hướng trong ngành F&B. Bên cạnh đó, Public Cupping tại Cupping Corner mang đến cơ hội trực tiếp thử nếm, khám phá hương thơm, hương vị và đặc trưng của các dòng cà phê.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều khu vực trải nghiệm chuyên biệt. Specialty Coffee Pavilion là không gian khám phá những dòng cà phê đặc sản với hương vị độc đáo, trong khi New Product Showcase trưng bày các sản phẩm mới trong ngành cà phê, trà, bánh ngọt và F&B, giúp doanh nghiệp và khách tham quan tiếp cận sản phẩm, tìm kiếm ý tưởng kinh doanh và nắm bắt xu hướng thị trường.

Những cuộc thi chuyên ngành

Bên cạnh hoạt động giao thương và trải nghiệm, Coffee Expo Vietnam 2026 còn mang đến các cuộc thi chuyên ngành, tạo sân chơi để cộng đồng pha chế thể hiện kỹ năng, sự sáng tạo và niềm đam mê với nghề.

Nổi bật là Grand Coffee Challenge 2026, cuộc thi Barista được phối hợp tổ chức bởi Grand Coffee Event. Cuộc thi là nơi các tài năng pha chế thể hiện kỹ thuật chuyên môn, kiến thức về cà phê và khả năng sáng tạo, đồng thời thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong cộng đồng Barista.

Song song đó, TasterCraft Masters Championship, cuộc thi pha chế thức uống không cồn do IDOCEAN phối hợp tổ chức, mang đến những màn tranh tài thể hiện kỹ thuật pha chế, khả năng kết hợp nguyên liệu và nghệ thuật sáng tạo hương vị.

Một điểm nhấn khác là Coffee Expo Vietnam Awards 2026, chương trình giải thưởng vinh danh những đơn vị triển lãm và sản phẩm mới được yêu thích tại triển lãm, dựa trên kết quả bình chọn của khách tham quan.

Theo đó, "Bánh Croissant mini vị tỏi" của COBI đã được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm mới được yêu thích nhất", trong khi IDEAS OCEAN được trao giải "Đơn vị triển lãm được yêu thích nhất".

Đặc biệt, chương trình Kỷ niệm Coffee Expo Vietnam lần thứ 10 là dịp nhìn lại hành trình phát triển của triển lãm, đồng thời gửi lời tri ân đến các doanh nghiệp, đối tác và khách tham quan đã đồng hành qua các kỳ tổ chức.

Chương trình kỷ niệm Coffee Expo Vietnam lần thứ 10 - Ảnh: DNCC

Với hơn 28.000 lượt tham dự, 250 thương hiệu cùng hàng loạt hoạt động chuyên ngành, Coffee Expo Vietnam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng kết nối giao thương và trao đổi chuyên môn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Sự kết hợp giữa triển lãm thương mại B2B, các cuộc thi chuyên nghiệp và chuỗi hoạt động trải nghiệm góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành cà phê, trà, bánh ngọt và F&B tại Việt Nam.