Cocolux, L’Oréal Paris và 14 Casper: Mang âm nhạc đến không gian mua sắm

Sân khấu giao lưu cùng ca sĩ 14 Casper tại Aeon Mall Long Biên tối 26-10 - Ảnh: DNCC



Ngay trước giờ khai mạc, khu vực sân khấu đã kín chỗ khi đông đảo bạn trẻ yêu âm nhạc và làm đẹp có mặt từ sớm, tạo nên bầu không khí sôi nổi cho trung tâm thương mại vào dịp cuối tuần.

Từ hoạt động mua sắm trở thành hành trình trải nghiệm

Mở màn chương trình, ban tổ chức khuấy động không khí bằng các câu hỏi minigame tìm hiểu về thương hiệu. Nhiều khán giả hào hứng tham gia trả lời và nhận về những phần quà lưu niệm đầu tiên trong không khí vui vẻ.

Khi 14 Casper xuất hiện, nam ca sĩ mang đến phần trình diễn chay, không dùng nhạc nền hay hiệu ứng cầu kỳ để tạo sự kết nối gần gũi với người nghe. Giữa không gian trung tâm thương mại, giai điệu các ca khúc quen thuộc được nhiều bạn trẻ cất giọng hát theo, biến không gian sự kiện thành một buổi giao lưu âm nhạc ấm cúng.

Sau phần biểu diễn, nam ca sĩ dành thời gian trò chuyện với khán giả, chia sẻ niềm vui khi được gặp gỡ trực tiếp những người ủng hộ mình trong thời gian qua. Sự cởi mở của anh giúp bầu không khí thêm thân tình. Cuối chương trình, ban tổ chức trao quà may mắn và tạo điều kiện để khán giả chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ sĩ.

Khán giả nhận quà và chụp ảnh cùng 14 Casper - Ảnh: DNCC

Biến không gian bán lẻ thành điểm hẹn đa tương tác

Trước thềm buổi giao lưu, một khu trải nghiệm sản phẩm được dựng tại Sảnh Tây của trung tâm thương mại. Khách có thể dùng thử serum PDRN của L’Oréal Paris, tham gia các hoạt động tương tác và nhận quà tặng khi mua sắm.

14Casper tương tác và trải nghiệm sản phẩm L’Oréal Paris tại sân khấu Aeon Mall Long Biên - Ảnh: DNCC



Sự kiện là dịp để L’Oréal Paris đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng một cách trực quan, vượt ra ngoài khuôn khổ quầy kệ thông thường thông qua trải nghiệm thực tế kết hợp âm nhạc.

Trong khi đó, với chuỗi bán lẻ Cocolux, đây là cơ hội tạo thêm giá trị gia tăng cho người tiêu dùng khi vừa mua sắm sản phẩm chính hãng, vừa thư giãn trong cùng một không gian.

Với vị trí thuận lợi, không gian trải nghiệm hiện đại cùng cách bài trí chỉn chu, các khu vực trưng bày được đầu tư đồng bộ, mang đến hành trình khám phá trọn vẹn từ trực tiếp dùng thử sản phẩm, tham gia các hoạt động tương tác và thưởng thức âm nhạc.

Khoảnh khắc khép lại buổi giao lưu - Ảnh: DNCC

Buổi giao lưu với 14 Casper không phải hoạt động đơn lẻ. Thời gian qua, Cocolux liên tục phối hợp cùng các thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da để tổ chức những sự kiện gặp gỡ khách hàng, trong đó có Pop-up Store và buổi Meet & Greet cùng Quang Hùng MasterD do Cocolux phối hợp với L’Oréal Paris thực hiện.

Chuỗi sự kiện này cho thấy hướng đi lấy trải nghiệm của khách hàng làm trung tâm của Cocolux: biến điểm bán thành nơi khách được tương tác trực tiếp với thương hiệu và nghệ sĩ, thay vì chỉ đến để mua sắm. Đây cũng là cách đơn vị kết nối các thương hiệu với nhóm khách hàng trẻ ở khu vực phía Bắc.

Bên cạnh các cửa hàng Flagship, hệ thống cửa hàng của Cocolux tại các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall hay Vincom đang tiếp tục được tận dụng làm điểm tổ chức những hoạt động tương tự. Định hướng này giúp Cocolux đưa mô hình mua sắm kết hợp trải nghiệm tiếp cận rộng rãi hơn tới nhóm khách hàng trẻ tại nhiều khu vực khác nhau ở Hà Nội.