Có phải ăn bí đỏ thường xuyên cải thiện sức khỏe gan?





Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, thường được sử dụng để nấu canh, hấp hoặc chế biến thành các món ăn mềm, dễ tiêu hóa - Ảnh: AI

Nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa, bí đỏ thường được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt với người cần xây dựng chế độ ăn lành mạnh.

Tuy nhiên, đối với người mắc gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan, việc lựa chọn thực phẩm không chỉ dựa vào giá trị dinh dưỡng mà còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh, khả năng chuyển hóa và nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Bí đỏ có lợi gì đối với sức khỏe gan?

Bí đỏ chứa nhiều nước, tương đối ít năng lượng và cung cấp các dưỡng chất như beta-carotene, vitamin C, kali cùng chất xơ.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g bí đỏ nấu chín không thêm đường hoặc chất béo thường cung cấp khoảng 20-30 kcal, tùy giống bí và cách chế biến.

Đáng chú ý, màu vàng cam đặc trưng của bí đỏ đến từ các carotenoid, trong đó có beta-carotene. Đây là tiền chất vitamin A, có thể được cơ thể chuyển đổi thành vitamin A theo nhu cầu.

Vitamin A cần thiết cho thị lực, hoạt động miễn dịch và sự phát triển bình thường của tế bào.

Các carotenoid còn có hoạt tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định ăn bí đỏ có thể trực tiếp làm giảm men gan, đảo ngược gan nhiễm mỡ hoặc điều trị viêm gan.

Đối với người bị gan nhiễm mỡ, bí đỏ có thể là một phần của chế độ ăn kiểm soát năng lượng nhờ hàm lượng calo tương đối thấp. Khi được sử dụng thay thế những món ăn nhiều đường hoặc chất béo, bí đỏ có thể giúp cải thiện chất lượng khẩu phần.

Tuy nhiên, lợi ích này đến từ chế độ ăn tổng thể, không phải tác dụng chữa bệnh riêng của bí đỏ. Việc kiểm soát cân nặng, vận động đều đặn và hạn chế rượu bia vẫn giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe gan.

Đối với người bị viêm gan, bí đỏ có thể cung cấp thêm vitamin, khoáng chất và năng lượng trong bữa ăn. Các món bí đỏ nấu chín, mềm cũng có thể dễ ăn hơn khi người bệnh mệt mỏi hoặc chán ăn.

Dù vậy, bí đỏ không có tác dụng tiêu diệt virus viêm gan B, C hay thay thế thuốc điều trị.

Đối với người bị xơ gan, bí đỏ vẫn có thể được sử dụng nếu phù hợp với tình trạng dinh dưỡng. Tuy nhiên, người bệnh xơ gan cần đặc biệt chú ý đến việc cung cấp đủ năng lượng và protein để hạn chế suy dinh dưỡng, mất cơ.

Bí đỏ chứa rất ít protein nên không thể thay thế các nguồn đạm quan trọng như cá, trứng, thịt nạc, sữa hoặc đậu phụ.

Ngoài ra, người bị xơ gan kèm suy giảm chức năng thận hoặc tăng kali máu có thể cần kiểm soát lượng thực phẩm giàu kali, trong đó có bí đỏ, theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người mắc bệnh gan nhưng không có yêu cầu ăn kiêng đặc biệt, bí đỏ có thể xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn như một loại rau củ - Ảnh minh họa

Người bệnh gan nên ăn bao nhiêu bí đỏ?

Với phần lớn người mắc bệnh gan nhưng không có yêu cầu ăn kiêng đặc biệt, bí đỏ có thể xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn như một loại rau củ.

Một khẩu phần tham khảo khoảng 100-150g bí đỏ nấu chín mỗi lần là mức tương đối dễ kết hợp vào chế độ ăn hằng ngày. Đây không phải liều lượng điều trị bệnh gan hay mức giới hạn áp dụng cho tất cả mọi người.

Điều quan trọng là không nên ăn quá nhiều bí đỏ đến mức làm giảm lượng thực phẩm khác trong khẩu phần.

Bí đỏ có chứa carbohydrate, vì vậy người mắc gan nhiễm mỡ đồng thời bị đái tháo đường hoặc rối loạn đường huyết cần tính lượng bí đỏ vào tổng lượng carbohydrate của bữa ăn, nhất là khi ăn khẩu phần lớn.

Người bệnh cũng nên chú ý một số vấn đề sau.

Không coi bí đỏ là thực phẩm giải độc gan: Gan vốn đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và xử lý nhiều chất trong cơ thể. Chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy ăn nhiều bí đỏ giúp gan thải độc nhanh hơn hoặc phục hồi các tổn thương gan đã hình thành.

Hạn chế bí đỏ chế biến với nhiều đường: Các món chè bí đỏ, bánh bí đỏ hoặc đồ uống có thêm nhiều đường có thể làm tăng lượng năng lượng tiêu thụ, không có lợi cho người cần kiểm soát cân nặng, gan nhiễm mỡ hoặc đường huyết.

Không thay thế bữa ăn cân đối bằng bí đỏ: Người bệnh gan vẫn cần được cung cấp đủ protein, chất béo lành mạnh, carbohydrate, vitamin và khoáng chất. Việc chỉ ăn bí đỏ hoặc áp dụng chế độ ăn quá hạn chế có thể làm tăng nguy cơ thiếu dinh dưỡng.

Thận trọng với các sản phẩm bổ sung vitamin A liều cao: Beta-carotene từ bí đỏ thông thường không giống với vitamin A dạng retinol trong các chế phẩm bổ sung. Dùng vitamin A dạng tạo sẵn quá liều có thể gây độc cho gan, đặc biệt ở người đã mắc bệnh gan. Vì vậy, không nên tự ý uống các sản phẩm vitamin A liều cao với mục đích bổ gan.

Với người mắc bệnh gan tiến triển, xơ gan mất bù, cổ trướng hoặc có bệnh thận đi kèm, chế độ ăn cần được cá thể hóa theo tình trạng sức khỏe và kết quả xét nghiệm.

Nhìn chung, người bệnh gan có thể ăn bí đỏ, nhưng không cần cố ăn thật nhiều để cải thiện chức năng gan. Bí đỏ là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, có thể góp phần xây dựng chế độ ăn lành mạnh, song không có khả năng thay thế điều trị y tế.

Đối với sức khỏe gan, lợi ích lâu dài đến từ việc duy trì cân nặng phù hợp, ăn uống đa dạng, hạn chế rượu bia, vận động thường xuyên và điều trị đúng nguyên nhân gây bệnh.