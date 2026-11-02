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Chuỗi sự kiện ‘Chọn chất đỉnh - Làm chủ hành trình’ của Motul hút khách tham gia

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Xuyên suốt tháng 10, Motul triển khai chuỗi sự kiện “Chọn chất đỉnh - Làm chủ hành trình” với hai không gian trải nghiệm tại Hà Nội, TP.HCM cùng loạt hoạt động tương tác, nhận quà cực chất tại hơn 300 cửa hàng, garage trên toàn quốc.

Chuỗi sự kiện ‘Chọn chất đỉnh - Làm chủ hành trình’ của Motul hút khách tham gia - Ảnh 1.

Đông đảo khách tham gia trải nghiệm chuỗi sự kiện "Chọn chất đỉnh - Làm chủ hành trình" của Motul dịp cuối tuần - Ảnh: DNCC

Trong tháng 10, chuỗi sự kiện "Chọn chất đỉnh - Làm chủ hành trình" do Motul tổ chức đã thu hút đông đảo người tham gia tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội, ngày 10 và 11-10) và Gigamall Phạm Văn Đồng (TP.HCM, ngày 17 và 18-10).

Trải nghiệm chất, bất ngờ nối tiếp

Nổi bật giữa không gian sự kiện, siêu phẩm bình dầu nhớt H-Tech 100 Plus đạt chuẩn API SQ "siêu to khổng lồ" thu hút khách tham quan dừng chân và chọn góc check-in. Kích thước ấn tượng của mô hình khơi gợi sự tò mò, thu hút đông đảo người xung quanh đến xem và bắt đầu hành trình nhập cuộc khám phá.

Xuyên suốt sự kiện, người tham gia hào hứng chinh phục giới hạn qua chuỗi thử thách tương tác. Các trò chơi đua xe thực tế ảo, bắt gậy săn quà và lật thẻ đoán ảnh lần lượt thử sức khả năng xử lý tình huống, phản xạ chớp nhoáng cùng trí nhớ siêu phàm. Không khí càng kịch tính hơn khi nhiều nhóm bạn lập đội so tài với quyết tâm bứt phá để cùng nhau "làm chủ hành trình".

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Nhiều bạn trẻ háo hức xếp hàng để chinh phục loạt thử thách cực chất của Motul - Ảnh: DNCC

Sau khi chinh phục loạt thử thách, người chơi thích thú khi nhận được các phần quà độc quyền bất ngờ "bung" ra từ chính bình dầu nhớt H-Tech 100 Plus khổng lồ. Từ điểm check-in độc đáo thu hút tinh thần nhập cuộc, mô hình độc đáo này trở thành nguồn vui vỡ òa khi quà xịn trao tay.

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Không khí sôi động tại chuỗi sự kiện "Chọn chất đỉnh - Làm chủ hành trình" của Motul - Ảnh: DNCC

Đặc biệt, sự kiện mang đến phần thực nghiệm công nghệ đầy cuốn hút. Người tham gia được xem chuyên gia kỹ thuật thực hiện thí nghiệm về phụ gia tái tạo sức mạnh động cơ. Hình ảnh trực quan khiến nhiều người bất ngờ khi những "góc khuất" làm xe hao xăng, hụt ga, ì máy được phơi bày và tìm ra hướng giải quyết.

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Chuyên gia kỹ thuật trực tiếp thực hiện thí nghiệm, minh họa khả năng làm sạch của phụ gia tái tạo sức mạnh động cơ - Ảnh: DNCC

Tiếp nối những trải nghiệm công nghệ, không khí sự kiện liên tục được khuấy động với các tiết mục biểu diễn âm nhạc sôi động và chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Ghé 300+ Trạm tiếp chất, thay nhớt rinh ngay quà chất

Cùng với sự kiện trải nghiệm tại 2 thành phố lớn, thương hiệu còn lan tỏa tinh thần ‘làm chủ hành trình’ tại hơn 300 cửa hàng sửa xe máy và garage ô tô tại 13 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đúng như tên gọi "Trạm tiếp chất", những điểm bảo dưỡng này không chỉ là nơi chăm sóc xe đơn thuần, mà còn mở ra không gian truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho người cầm lái trên chặng đường chinh phục thử thách mỗi ngày.

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Motul triển khai hơn 300 trạm "tiếp chất" trên toàn quốc, mang đến nhiều phần quà hấp dẫn cho khách hàng tại các cửa hàng sửa xe máy và garage ô tô - Ảnh: DNCC

Khi đến bảo dưỡng và thay dầu nhớt Motul tại các cửa hàng, khách hàng sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Hơn thế nữa, các trạm "tiếp chất" cũng được bố trí loạt minigame thú vị và không gian check-in, biến mỗi lần bảo dưỡng xe thành một trải nghiệm giao lưu và khám phá đầy mới mẻ.

Bà Nguyễn Thị Quốc Bảo, đại diện Motul, chia sẻ: "Chúng tôi tổ chức chuỗi hoạt động này nhằm mang đến trải nghiệm ‘chất’ cho mọi người, nhất là những trái tim đam mê xê dịch và khao khát làm chủ hành trình mỗi ngày.

Chúng tôi tin rằng, phía sau một tay lái tự tin luôn là một động cơ bền bỉ được tiếp sức đúng cách. Do đó, chúng tôi cam kết sẽ luôn sát cánh cùng mọi tay lái tìm ra đúng ‘chất đỉnh cao’ của riêng mình, gạt bỏ mọi rào cản để tận hưởng trọn vẹn từng chuyển động".

Về Motul

Motul là thương hiệu dầu nhớt chất lượng cao có trụ sở tại Pháp với hơn 172 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm dầu nhớt cho động cơ xe và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cao cấp.

Với thế mạnh cung cấp đa dạng các sản phẩm dầu nhớt động cơ, sản phẩm bảo dưỡng đặc chế riêng cho mỗi dòng xe, các sản phẩm luôn đảm bảo tiêu chí vừa phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất, vừa giúp tối ưu hóa hiệu suất và sự bền bỉ cho động cơ xe máy, xe ô tô với cam kết chất lượng hàng đầu.

Từ năm 2009, Motul đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam và đến nay sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cung ứng không chỉ cho thị trường trong nước mà xuất khẩu sang các nước châu Á Thái Bình Dương.

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V.T.K
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    Chủ đề: Motul

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