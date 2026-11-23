Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương lao động Hạng Nhất cho Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam

Ngày 23-11, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và các cá tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo.



Tại sự kiện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chương trình cũng tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu và ra mắt một số sáng kiến trong hệ sinh thái nhân đạo, gồm Cổng Nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam và Quỹ Nhân đạo Việt Nam.

Vinh danh "Gương nhân ái tiêu biểu"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao vinh danh “Gương nhân ái tiêu biểu” cho Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Kiểm được vinh danh là một trong 80 "Gương nhân ái tiêu biểu" nhờ những đóng góp cho hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội.

Đại diện cho các cá nhân, tổ chức được vinh danh phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Kiểm nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình 80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nơi hàng triệu tấm lòng nhân ái đã cùng chung tay nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thắp lên niềm tin và hy vọng trong cuộc sống.

Đáng chú ý, ông cùng gia đình cam kết đóng góp 150 tỉ đồng trong 5 năm cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam. Khoản đóng góp này nhằm đồng hành với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người yếu thế và những trường hợp gặp khó khăn, hoạn nạn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Kiểm – Chủ tịch KN Holdings cam kết ủng hộ 150 tỷ cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam

Chia sẻ tại sự kiện, ông Kiểm cho biết: "Gần 50 năm qua, trong quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn KN Holdings, gia đình chúng tôi luôn tâm niệm phụng sự xã hội là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc".

Theo ông, Quỹ Nhân đạo Việt Nam có thể trở thành đầu mối kết nối các nguồn lực xã hội, đưa sự hỗ trợ đến những người cần giúp đỡ. Ông cũng kỳ vọng cam kết của gia đình sẽ góp phần vận động thêm doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo.

"Một Việt Nam nhân ái không thể chỉ được xây dựng bằng những tấm lòng lớn, mà cần được vun đắp từ hàng triệu hành động yêu thương mỗi ngày. Để Việt Nam không chỉ phát triển về kinh tế, mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị tình người", ông Lê Văn Kiểm cho hay.

Gần 3.000 tỉ đồng đóng góp cho cộng đồng

Cam kết 150 tỉ đồng cho Quỹ Nhân đạo Việt Nam tiếp tục nối dài hành trình thiện nguyện gần 50 năm của Tập đoàn KN Holdings và gia đình Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, tính đến năm 2026, gia đình ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung đã đóng góp gần 3.000 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ cộng đồng trong và ngoài nước.

Một số khoản đóng góp đáng chú ý gồm 500 tỉ đồng cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và 180 tỉ đồng hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Gia đình cũng tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các quỹ học bổng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tài trợ phẫu thuật mắt cho hơn 10.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngoài ra, gia đình đóng góp 5 triệu USD vào Quỹ Y tế toàn cầu của tỷ phú Bill Gates nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam, cùng nhiều chương trình cứu trợ thiên tai.

Những đóng góp này được ghi nhận qua nhiều danh hiệu. Ông Lê Văn Kiểm hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, vào năm 2008 và 2020. Năm 2019, ông cùng vợ được Forbes đưa vào danh sách 10 nhà từ thiện hào phóng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiếp nối các hoạt động của gia đình, bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó chủ tịch Tập đoàn KN Holdings, Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tham gia các chương trình thiện nguyện trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2025, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Với KN Holdings, bên cạnh hoạt động kinh doanh, trách nhiệm xã hội là một trong những nội dung được doanh nghiệp chú trọng. Việc đồng hành cùng Quỹ Nhân đạo Việt Nam thể hiện sự tham gia của tập đoàn vào các hoạt động cộng đồng, góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong xã hội.