CHRO 2026 - hội nghị quốc tế về vi khuẩn đường tiêu hóa

Giáo sư Simon Cutting - Trưởng Ban tổ chức Hội nghị phát biểu khai mạc CHRO 2026 - Ảnh: DNCC

Hội nghị CHRO 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 5-11 tại khách sạn New World Saigon. Với bề dày hơn 40 năm hình thành và phát triển (kể từ năm 1981), việc CHRO lần đầu tiên chọn Việt Nam làm điểm đến mở ra cơ hội lớn để cộng đồng khoa học trong nước kết nối với mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Hội nghị năm nay mang chủ đề "Từ hệ gen học đến y học chính xác và nghiên cứu hệ vi sinh vật - Kỷ niệm 30 năm giải trình tự hệ gen H. pylori", tập trung cập nhật những tiến bộ trong nghiên cứu vi sinh vật và khả năng ứng dụng vào chẩn đoán, điều trị, và y tế công cộng.

Giáo sư Simon Cutting - Trưởng Ban tổ chức Hội nghị - nhấn mạnh, chủ đề này đặc biệt có ý nghĩa khi tổ chức tại Việt Nam, quốc gia đang có tỉ lệ bệnh nhân nhiễm H. pylori thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, hai nhà khoa học đoạt giải Nobel Sinh lý học và Y học gồm Giáo sư Barry Marshall (Nobel năm 2005) và Sir Richard John Roberts (Nobel năm 1993) đã cùng các chuyên gia quốc tế, đại diện Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam, Hệ thống Y tế Vinmec và Trường Đại học VinUniversity chính thức khởi thảo đề án nghiên cứu, tầm soát H. pylori tại Việt Nam.

Đề án hướng tới kiểm soát tình trạng nhiễm H. pylori và phòng ngừa ung thư dạ dày liên quan đến vi khuẩn này.

GS.TS.BS. Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec phát biểu khai mạc CHRO 2026 - Ảnh: DNCC

Dấu ấn từ các chủ nhân giải Nobel

Điểm nhấn nổi bật tại CHRO 2026 là sự hiện diện của hai chủ nhân giải Nobel trong các phiên báo cáo chính và tọa đàm trực tiếp.

Tại hội nghị, Sir Richard Roberts trình bày báo cáo "Hệ methylome của các chủng Helicobacter pylori", trong khi Giáo sư Barry Marshall chia sẻ về "Đổi mới sáng tạo và tinh thần tò mò trong nghiên cứu khoa học: Những bài học từ Giải Nobel".

Đặc biệt, phiên đối thoại "Tinh thần đổi mới sáng tạo qua các thế hệ" tạo không gian trao đổi cởi mở giữa các nhà khoa học đoạt giải Nobel và thế hệ nghiên cứu kế tiếp.

Các nhà khoa học trẻ được trực tiếp đặt câu hỏi, lắng nghe chia sẻ về hành trình nghiên cứu, cách nuôi dưỡng tinh thần tò mò khoa học và tư duy sáng tạo, cũng như kinh nghiệm vượt qua thách thức khi theo đuổi những ý tưởng mới.

Hội nghị CHRO 2026 quy tụ hàng trăm diễn giả quốc tế với hơn 20 phiên thảo luận chuyên đề về Campylobacter và Helicobacter - Ảnh: DNCC

Cập nhật các hướng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng

Trong ba ngày, hội nghị tổ chức hơn 20 phiên khoa học với báo cáo thuyết trình (Oral), báo cáo ngắn (Flash Talk) và trình bày poster.

Các chủ đề nghiên cứu trọng điểm bao gồm:

Cơ chế gây bệnh, độc lực và tương tác giữa vi sinh vật với vật chủ (Pathogenesis & Virulence).

Các phương pháp chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn (Diagnostics & Treatment).

Công nghệ omics, giải trình tự hệ gen và sinh học tính toán (Omics & Computational Biology).

Vi sinh vật trong nông nghiệp, thú y và các tác nhân gây bệnh mới nổi (Agricultural, Veterinary & Emerging Pathogens).

Dịch tễ học và y tế công cộng (Epidemiology & Public Health).

Cơ chế và xu hướng kháng kháng sinh (Antimicrobial Resistance).

Helicobacter pylori và bệnh lý ung thư dạ dày (Gastric Cancer).

Nghiên cứu vaccine và các phương pháp can thiệp (Vaccines & Interventions).

Các phiên thảo luận tập trung vào những thách thức trong nghiên cứu và thực hành, đặc biệt là kháng kháng sinh, ung thư dạ dày và các bệnh truyền nhiễm liên quan đến Campylobacter và Helicobacter. Qua đó, các nhóm nghiên cứu trao đổi hướng tiếp cận và cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn dành riêng 11 phiên báo cáo ngắn để các nhà khoa học trẻ tự tin công bố ý tưởng mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và thúc đẩy các công trình chuyển giao trong tương lai.

Phiên đối thoại "Tinh thần đổi mới sáng tạo qua các thế hệ" giữa hai nhà khoa học đoạt giải Nobel và các nhà nghiên cứu trẻ - Ảnh: DNCC