Chi tiền triệu chơi game online, người trẻ được gì và mất gì?

Việc nạp tiền vào game chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, trải nghiệm và cạnh tranh trong cộng đồng - Ảnh: AI

Nhìn về thế giới game online, có người nói từ game mà họ có được những kết nối chất lượng, sau này trở thành bạn bè ngoài đời thật, thậm chí thành đối tác làm việc. Nhưng cũng không ít người rời game sau khi tiêu tốn rất nhiều tiền chỉ để thỏa thú vui.

Bỏ trăm triệu chơi game online, bán lại tài khoản chỉ vài triệu

Nhiều nền tảng game online hiện nay triển khai các nhiệm vụ theo tuần, sự kiện giới hạn thời gian hoặc bảng xếp hạng máy chủ (server), khuyến khích người chơi liên tục nạp tiền để nhận vật phẩm, hoàn thành thử thách, cạnh tranh thứ hạng và lực chiến. Số tiền bỏ ra có thể từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, nhưng cũng có người chi hàng tỉ đồng để sở hữu vật phẩm hiếm hoặc giành vị trí đứng đầu server.

Minh Hoàng (TP.HCM), một người từng chuyên chơi game online, gọi khoản tiền đầu tư vào trò chơi trực tuyến thường là "tiêu sản". Theo Hoàng, giá trị của các vật phẩm và tài khoản game có thể giảm nhanh theo thời gian, đặc biệt khi trò chơi không còn thu hút người chơi như trước.

Nếu không bán lại tài khoản vào thời điểm các vật phẩm còn giá trị, số tiền thu về thường thấp hơn rất nhiều so với khoản đầu tư ban đầu.

Từng tham gia một trò chơi có giao diện màn hình dọc trong suốt sáu tháng, Như Quỳnh (sinh năm 2002) cho biết cô từng chứng kiến trường hợp tài khoản được đầu tư 50 triệu đồng nhưng chỉ bán lại được 2 triệu đồng; một tài khoản khác đã nạp 200 triệu đồng cũng chỉ được giao dịch với giá khoảng 10 triệu đồng.

"Bán lại tài khoản trong game phần lớn là lỗ, chủ yếu mọi người nạp tiền để chơi cho vui chứ không mong sinh lời, còn nếu muốn kiếm tiền từ việc kinh doanh tài khoản game thì cần dành nhiều thời gian để 'cày' và bán kịp lúc", Quỳnh nói.

Theo những người chơi này, việc nạp tiền vào game chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, trải nghiệm và cạnh tranh trong cộng đồng. Tuy nhiên, khi các khoản chi tích lũy qua từng nhiệm vụ, sự kiện, người chơi có thể bỏ ra số tiền lớn mà khó thu hồi nếu quyết định ngừng chơi.

Tìm được người yêu, đối tác kinh doanh từ game

Không chỉ là nơi giải trí, game online còn giúp nhiều người trẻ tìm thấy những mối quan hệ chất lượng, từ tình yêu đến tình bạn và đối tác trong công việc.

Thanh Tâm (sinh năm 1999) gặp người yêu vào năm 2022 thông qua một trò chơi trực tuyến. Bắt đầu từ thế giới ảo, cả hai dần phát hiện có nhiều điểm chung, sau đó kết nối ngoài đời thật và nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ ấy được duy trì, vun đắp cho đến nay.

"Không chỉ có chung sở thích chơi game, bạn ấy còn là người đồng hành, làm chỗ dựa tinh thần những lúc tôi gặp khó khăn nhất", Tâm trải lòng.

Với Tâm, trò chơi trực tuyến không đơn thuần là nơi giải trí mà còn là cơ duyên giúp cô gặp được người có thể chia sẻ niềm vui, đồng hành qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Tương tự, Minh Hoàng (TP.HCM) cho biết anh từng kết nối với một người chơi tại Hà Nội thông qua một cộng đồng game trực tuyến nổi tiếng vào khoảng năm 2015.

Từ những lần tương tác trong game, cả hai dần trở nên thân thiết. Sau này, mối quan hệ ấy tiếp tục phát triển ngoài đời thực và người bạn này trở thành đối tác trong công việc của anh.

"Mỗi lần anh bạn này từ Hà Nội vào, chúng tôi lại hẹn gặp nhau bàn công việc, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Phía sau mỗi tài khoản ẩn danh trên game đều có thể phản ánh tính cách, hành vi của những người chơi mà sau một thời gian tiếp xúc, những người cùng tần số có thể 'bắt sóng' với nhau", anh Hoàng nói.

Khi những người chơi tìm được tiếng nói chung và duy trì sự kết nối bằng những tương tác thực chất, các mối quan hệ hình thành trong thế giới ảo hoàn toàn có thể trở thành một phần ý nghĩa trong cuộc sống thật.

Thăm dò ý kiến Bạn có chơi game online, nạp tiền mua vật phẩm? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Tôi từng chơi. Tôi đang chơi. Tôi có mua vật phẩm trong game. Đáp án khác