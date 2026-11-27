Anh Nguyễn Phước Hậu với cây Monstera esqueleto đoạt giải vàng - Ảnh: CA LINH



Ngày 27-11, ban tổ chức hội thi và trưng bày kiểng lá, xương rồng lần thứ I - 2026 đã tiến hành trao giải cho các nghệ nhân có tác phẩm xuất sắc.

Hội thi do Hội Sinh vật cảnh TP Cần Thơ phối hợp với khoa sinh lý - sinh hóa (quản lý ngành rau hoa quả và cảnh quan thuộc Trường Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ) cùng các câu lạc bộ tổ chức.

Ông Phạm Trường Yên, Trưởng ban tổ chức giải, cho hay sự kiện diễn ra từ ngày 26 đến 27-11, thu hút hơn 40 nghệ nhân, nhà vườn từ TP Cần Thơ, TP.HCM, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang tham gia với hơn 300 tác phẩm trưng bày.

Các tác phẩm được phân thành nhiều nhóm để tổ chức chấm thi, gồm kiểng lá đại, trung, tiểu và tiểu cảnh; xương rồng đại, trung, tiểu. Trong đó, những loại kiểng lá tham gia đều thuộc loại "độc" như đột biến lá, có hình dạng đẹp mắt, nhiều màu lạ... hoặc được tạo hình công phu.

Cây Monstera esqueleto kích thước lớn hiện có giá trên thị trường khoảng 8-10 triệu đồng/cây - Ảnh: CA LINH

Kết quả, ban tổ chức lựa chọn 52 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng. Trong đó, đối với kiểng lá có 2 giải vàng, 4 giải bạc, 12 giải đồng và 12 giải khuyến khích. Đối với tác phẩm xương rồng có 3 giải vàng, 3 giải bạc, 6 giải đồng và 8 giải khuyến khích.

Cây Monstera esqueleto của anh Nguyễn Phước Hậu (Câu lạc bộ nghệ thuật Hoa Viên) đã đoạt giải vàng ở nhóm kiểng lá đại.

Theo anh Hậu, Monstera esqueleto có đặc điểm nổi bật là thân cây có khả năng leo bám vào cột hoặc tường. Lá cây có lỗ tự nhiên, tạo hình dáng độc đáo. Loại cây này có sức sống mạnh, thường được sử dụng để trang trí không gian nội thất hoặc sân vườn.

Hội thi thu hút nhiều người đến tham quan - Ảnh: CA LINH

Một số loại kiểng lá, xương rồng trưng bày tại hội thi - Ảnh: CHÍ QUỐC

Về cách chăm sóc, Monstera esqueleto khá dễ trồng, tương tự cây trầu bà. Cây chỉ cần được đặt trong môi trường mát mẻ, tưới nước vừa phải là có thể sinh trưởng ổn định, không đòi hỏi nhiều thời gian chăm sóc.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là cây có khả năng ra lá liên tục và duy trì số lượng lá từ gốc đến ngọn. Trong trường hợp điều kiện môi trường không thuận lợi, cây có thể xuất hiện tình trạng lá già hoặc bị bệnh. Khi đó, người trồng chỉ cần cắt bỏ những lá này để cây tiếp tục phát triển, duy trì màu xanh của bộ lá.

Về giá trị kinh tế, anh Hậu cho biết những cây Monstera esqueleto kích thước lớn hiện có giá trên thị trường khoảng 8-10 triệu đồng/cây. Trong khi đó, cây giống kích thước nhỏ có giá vài trăm ngàn đồng/cây.

Một số loại kiểng lá được tạo hình công phu - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ban tổ chức trao giải cho nhiều nghệ nhân, nhà vườn có tác phẩm đoạt giải - Ảnh: CA LINH