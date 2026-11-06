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Cầu vồng đôi lung linh xuất hiện trên bầu trời Thanh Hóa

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Sau cơn mưa bất chợt vào sáng sớm 6-11, khu vực ven biển Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện hiện tượng cầu vồng đôi khiến nhiều người thích thú.

Cầu vồng đôi hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời Thanh Hóa - Ảnh 1.

Cầu vồng đôi xuất hiện sau cơn mưa tại Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Theo ghi nhận, trong tối qua và rạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi. Tại khu vực phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng hơn 6h30, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện hiện tượng cầu vồng.

Đáng chú ý, đến khoảng 7h10, một vệt cầu vồng thứ hai xuất hiện song song với vệt thứ nhất, tạo thành hai dải cầu vồng trên bầu trời. Thấy hiện tượng hiếm gặp này, nhiều người đi đường đã thích thú, bất ngờ.

Anh Nguyễn Văn Tùng (ngụ phường Sầm Sơn) cho biết anh đã nhìn thấy nhiều cầu vồng trên bầu trời xuất hiện sau cơn mưa. Thế nhưng, chứng kiến hai cầu vồng xuất hiện gần như cùng lúc thì nay anh mới gặp.

Lý giải về hiện tượng này, bà Đỗ Thị Thi, dự báo viên Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, cho biết cầu vồng là hiện tượng quang học xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị khúc xạ, phản xạ và tán sắc qua các giọt nước trong không khí.

"Cầu vồng thường xuất hiện sau những cơn mưa khi có ánh nắng mặt trời. Việc xuất hiện cùng lúc hai vệt cầu vồng là hiện tượng ít gặp, và đòi hỏi những điều kiện khí quyển khắt khe, xảy ra khi ánh sáng bị phản xạ kép hai lần liên tiếp", bà Thi nói.

Cầu vồng đôi hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời Thanh Hóa - Ảnh 2.

Cầu vồng thường xuất hiện sau cơn mưa, thế nhưng cầu vồng đôi xuất hiện cùng lúc là hiện tượng ít gặp - Ảnh: THÀNH NAM

Trước đó, ngày 4-11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã có văn bản gửi 26 UBND tỉnh, thành phố đề nghị sẵn sàng phương án ứng phó không khí lạnh, thiên tai trong 10 ngày tới (từ ngày 4 đến 14-11).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khoảng ngày 8 đến 9-11, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C, đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Cầu vồng đôi hiếm gặp xuất hiện trên bầu trời Thanh Hóa - Ảnh 4.Vì sao có thể nhìn thấy tới 5 dải cầu vồng cùng lúc?

Một bức ảnh ở New Jersey ghi lại ít nhất 5 dải màu phụ nằm ngay bên trong cầu vồng chính, tạo thành cảnh tượng hiếm thấy.

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    Chủ đề: cầu vồng đôi xuất hiện cầu vồng đôi cầu vồng Thanh Hóa

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