Cầu vồng đôi lung linh xuất hiện trên bầu trời Thanh Hóa

Cầu vồng đôi xuất hiện sau cơn mưa tại Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Theo ghi nhận, trong tối qua và rạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi. Tại khu vực phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng hơn 6h30, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện hiện tượng cầu vồng.

Đáng chú ý, đến khoảng 7h10, một vệt cầu vồng thứ hai xuất hiện song song với vệt thứ nhất, tạo thành hai dải cầu vồng trên bầu trời. Thấy hiện tượng hiếm gặp này, nhiều người đi đường đã thích thú, bất ngờ.

Anh Nguyễn Văn Tùng (ngụ phường Sầm Sơn) cho biết anh đã nhìn thấy nhiều cầu vồng trên bầu trời xuất hiện sau cơn mưa. Thế nhưng, chứng kiến hai cầu vồng xuất hiện gần như cùng lúc thì nay anh mới gặp.

Lý giải về hiện tượng này, bà Đỗ Thị Thi, dự báo viên Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, cho biết cầu vồng là hiện tượng quang học xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị khúc xạ, phản xạ và tán sắc qua các giọt nước trong không khí.

"Cầu vồng thường xuất hiện sau những cơn mưa khi có ánh nắng mặt trời. Việc xuất hiện cùng lúc hai vệt cầu vồng là hiện tượng ít gặp, và đòi hỏi những điều kiện khí quyển khắt khe, xảy ra khi ánh sáng bị phản xạ kép hai lần liên tiếp", bà Thi nói.

Cầu vồng thường xuất hiện sau cơn mưa, thế nhưng cầu vồng đôi xuất hiện cùng lúc là hiện tượng ít gặp - Ảnh: THÀNH NAM

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