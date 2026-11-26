CLD chính thức bàn giao dự án Orchard Hill, phân khu cao tầng đầu tiên của Sycamore, với 121 tiện ích tuyển chọn cùng phong cách thiết kế nghỉ dưỡng tại gia - Ảnh: CLD

Cột mốc này tiếp tục khẳng định cam kết của CLD trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng bàn giao và kiến tạo không gian sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Cột mốc bàn giao đúng cam kết và quy hoạch đồng bộ

Sự kiện bàn giao hai phân khu Orchard Hill và Orchard Mansion đánh dấu đợt bàn giao thứ hai của CLD tại dự án Sycamore, tiếp nối thành công của phân khu thấp tầng The Orchard vào tháng 8-2025. Đây cũng là dự án nhà ở thứ hai được CLD hoàn tất bàn giao đến tay khách hàng tại Việt Nam trong năm nay, sau đợt bàn giao phân khu Lumi Signature tại thị trường miền Bắc vào tháng 9.

Được quy hoạch trên tổng diện tích 18,9ha, Sycamore là một trong những dự án nhà ở quy mô lớn nhất của CLD tại Việt Nam, hợp tác phát triển cùng Tập đoàn United Overseas Australia (UOA).

Dự án cung ứng ra thị trường hơn 3.200 sản phẩm nhà ở và căn hộ được thiết kế bài bản qua các phân khu thấp, trung và cao tầng. Mô hình này nhằm đáp ứng nhu cầu an cư đa dạng của đội ngũ chuyên gia, các cặp vợ chồng trẻ, gia đình hạt nhân cũng như cộng đồng người nước ngoài tìm kiếm trải nghiệm sống đô thị hiện đại và kết nối giao thông thuận tiện.

Tâm điểm Mansion Club với quy mô 1.500 mét vuông chào đón những cư dân đầu tiên của Orchard Mansion

Orchard Hill: Phong cách nghỉ dưỡng tại gia với 121 tiện ích tinh tuyển

Là phân khu cao tầng đầu tiên được bàn giao tại Sycamore, Orchard Hill được xây dựng trên diện tích 1,1 ha, gồm hai tòa tháp cao 24 tầng với 774 căn hộ đa dạng loại hình từ một đến ba phòng ngủ, duplex và penthouse.

Dự án theo đuổi phong cách nghỉ dưỡng tại gia với mặt bằng thiết kế rộng rãi cùng hệ lô gia lớn giúp tối ưu hóa nguồn ánh sáng và gió tự nhiên, lấy sức khỏe và sự thư giãn của cư dân làm trọng tâm.

Cư dân tại Orchard Hill được thụ hưởng bộ sưu tập 121 tiện ích nội khu. Nổi bật trong đó là phòng gym, phòng tập yoga, hồ bơi tràn 50 mét, khu vui chơi trẻ em cùng các không gian chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

Nhằm khơi dậy tinh thần gắn kết cộng đồng, phân khu cũng bố trí sảnh tiệc Gourmet, sảnh tiệc Artisan, sảnh tiệc trên không, không gian làm việc chung, góc đọc sách, khu thể thao và rạp chiếu phim ngoài trời. Hệ thống thương mại dịch vụ sắp ra mắt hứa hẹn tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sống đa tiện ích cho cư dân.

Từ sảnh tiệc trên không đến hồ bơi tràn 50 mét, bộ sưu tập tiện ích tinh tuyển của Orchard Hill biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ tại gia - Ảnh: CLD

Orchard Mansion: Chuẩn sống Hillside độc bản và đặc quyền riêng tư

Hoàn thiện mảnh ghép nhà ở thấp tầng tại Sycamore, phân khu khép kín Orchard Mansion cung cấp 70 biệt thự vườn và 24 dinh thự đồi. Nương theo địa hình sườn dốc tự nhiên liền kề công viên trung tâm rộng 75ha, dự án xác lập chuẩn sống Hillside độc bản đầu tiên tại phường Bình Dương, đồng thời đón đầu tiềm năng kết nối khi tọa lạc kế cận tuyến metro số 1 TP.HCM trong tương lai.

Tâm điểm của phân khu là trung tâm tiện ích Mansion Club quy mô 1.500m² nằm ngay lối vào, ấn tượng với hồ bơi vô cực trên không hướng hoàng hôn, bên cạnh 49 tiện ích đặc quyền xen kẽ 7 khu vườn chủ đề.

Mỗi tư gia tại Orchard Mansion được đầu tư cổng trước tự động dẫn vào hai chỗ đỗ xe có mái che, khoảng sân vườn rộng thoáng và hố chờ thang máy thiết kế sẵn. Đặc biệt, cấu trúc dinh thự đồi với thềm nhà nâng cao độc đáo mang lại đặc quyền riêng tư và không gian sống đẳng cấp cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Mỗi tư gia tại Orchard Mansion đều sẵn sàng đón chào chủ nhân nhận nhà - Ảnh: CLD

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, ông Tan Tze Wooi - Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam) - nhấn mạnh mỗi đợt bàn giao là một lần doanh nghiệp hiện thực hóa cam kết với khách hàng thông qua kỷ luật thi công nghiêm ngặt và tiến độ bàn giao đảm bảo.

Đại diện CLD khẳng định sẽ tiếp tục đặt nhu cầu an cư của cư dân làm trọng tâm trên toàn bộ danh mục đầu tư để củng cố vị thế nhà phát triển bất động sản được tin chọn.

Cả hai phân khu Orchard Hill và Orchard Mansion đều đã chính thức đạt chứng nhận công trình xanh EDGE vào tháng 11-2026. Công trình tích hợp các giải pháp thiết kế thụ động tối ưu chiếu sáng và thông gió tự nhiên, kết hợp hệ thống tiết kiệm năng lượng, thiết bị tiết kiệm nước và vật liệu tối ưu tài nguyên.

Với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam và danh mục đầu tư trên 19.000 căn hộ thuộc 20 dự án, việc đưa Orchard Hill và Orchard Mansion vào vận hành tiếp tục khẳng định uy tín vượt trội của CapitaLand Development trong việc kiến tạo những cộng đồng đô thị văn minh, bền vững.