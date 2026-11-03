Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion

Vụ cháy hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời tại Úc - Ảnh: theaustralian.com.au

Dữ liệu của Cơ quan An toàn sản phẩm Úc và Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) cho thấy, số vụ thu hồi pin lithium tăng 280% kể từ năm 2022. Nhóm sản phẩm này hiện chiếm 7,6% tổng số sản phẩm bị thu hồi do nguy cơ cháy nổ, so với 1,7% năm 2022.

Đáng chú ý, xu hướng này diễn ra khi chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese khuyến khích người dân điện khí hóa thông qua chương trình "Pin gia đình giá rẻ".

Các chuyên gia cảnh báo pin lưu trữ gia đình giá rẻ, chưa được kiểm chứng chất lượng, đang dễ dàng thâm nhập thị trường trong khi quy định kiểm soát nhập khẩu còn chưa đầy đủ, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Rủi ro không chỉ xuất hiện ở sản phẩm giá rẻ. Năm 2025, Tesla phát hiện một số lõi pin lithium-ion do nhà cung cấp bên thứ ba sản xuất, sử dụng trong hệ thống Powerwall 2, có nguy cơ hỏng hóc và quá nhiệt.

Sau khi nhận được báo cáo về các trường hợp thiết bị bốc khói, phát lửa và gây thiệt hại tài sản, hãng đã chủ động xả pin từ xa qua ứng dụng và cam kết thay thế miễn phí các thiết bị bị ảnh hưởng.

Ông Manny Carbone, chuyên gia về thương tích cá nhân tại công ty luật Carbone Lawyers, cảnh báo pin lithium hiện diện trong nhiều sản phẩm thiết yếu như điện thoại, sạc dự phòng, đèn và thiết bị giám sát trẻ sơ sinh.

Theo ông, 79% sự cố liên quan đến các thông báo thu hồi pin trong năm 2025 đã gây thiệt hại tài sản hoặc thương tích. Hỏa hoạn do pin lithium đặc biệt nguy hiểm vì phản ứng hóa học khiến đám cháy khó dập tắt, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, bỏng nặng và sang chấn tâm lý.

Ông khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng sạc dự phòng và các thiết bị dùng pin lithium trong phòng trẻ nhỏ.

Từ góc độ kỹ thuật, ông Jay Manley, cựu kỹ sư Tesla từng tham gia phát triển hệ thống Powerwall 2, hiện là nhà sáng lập công ty MP Space chuyên sản xuất pin cho vệ tinh và tàu vũ trụ tại Australia, cho rằng các tiêu chuẩn cần chú trọng hiệu quả an toàn trong thực tế, thay vì áp đặt giải pháp kỹ thuật cứng nhắc.

Theo ông, việc kiểm tra pin khi xuất xưởng chưa đủ để đánh giá nguy cơ hỏng hóc do suy giảm chất lượng và lão hóa sau nhiều năm sử dụng. Vì vậy, cơ quan quản lý cần bảo đảm hệ thống pin duy trì độ an toàn trong suốt vòng đời, đồng thời tránh những quy định làm tăng chi phí bất hợp lý và cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh.