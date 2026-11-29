Mây đen bao phủ bầu trời tại khu vực phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, có dấu hiệu chuyển mưa (ảnh chụp lúc 10h15 ngày 29-11) - Ảnh: CA LINH

Lúc 9h20 ngày 29-11, Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ phát tin cảnh báo dông, sét, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết trong 3 giờ qua, các vùng mây đối lưu đã gây mưa rào kèm dông, sét tại một số khu vực thuộc các xã Cù Lao Dung, Trần Đề và Đại Ngãi.

Dự báo trong khoảng 2-3 giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và di chuyển, gây mưa dông tại nhiều xã, phường của TP Cần Thơ như Sóc Trăng, Mỹ Xuyên, Phú Lợi, Vĩnh Châu, Ngã Năm, Mỹ Quới, Gia Hòa, Nhu Gia, Ngọc Tố, Trường Khánh, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Long Phú, Nhơn Mỹ, An Lạc Thôn, Kế Sách, Thới An Hội, Đại Hải, Phú Tâm, An Ninh, Thuận Hòa, Hồ Đắc Kiện, Cù Lao Dung…

Sau đó, vùng mây đối lưu có khả năng tiếp tục lan sang các xã, phường lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến dự báo từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 30mm/h. Đáng chú ý, trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-8 (từ 8-21m/s).

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể làm gãy đổ cây xanh, tốc mái, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời đe dọa an toàn tính mạng người dân. Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ xác định cấp độ rủi ro thiên tai do dông lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.