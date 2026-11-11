BJC và MM Mega Market kết nối nguồn cung và thị trường tại Vietnam Foodexpo 2026

Nghi thức khai mạc gian hàng BJC và MM Mega Market Việt Nam tại Vietnam Foodexpo 2026 - Ảnh: DNCC

Với thông điệp "ONE BJC - From Source to Market", Tập đoàn BJC cùng MM Mega Market Việt Nam giới thiệu hệ sinh thái kinh doanh tích hợp, kết nối năng lực sản xuất, phát triển nguồn cung và chuỗi phân phối. Trong đó, MMVN đóng vai trò cầu nối chiến lược giữa nhà sản xuất trong nước với khách hàng doanh nghiệp và mạng lưới bán lẻ khu vực.

Kết nối các năng lực trong cùng gian hàng ONE BJC

Hiện diện tại Việt Nam qua nhiều lĩnh vực như bao bì, hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật và bán lẻ hiện đại, BJC xác định thị trường Việt Nam là một trong những trụ cột tăng trưởng trọng yếu. Tại kỳ triển lãm năm nay, mô hình "ONE BJC" lần đầu tiên quy tụ đầy đủ các mắt xích trong chuỗi giá trị của tập đoàn vào cùng một không gian trưng bày.

Bên cạnh MMVN, gian hàng có sự tham gia đồng bộ của nhiều doanh nghiệp thành viên và đối tác chiến lược như Công ty TNHH Thực phẩm I Chi Ban (Ichiban - sản phẩm từ đậu nành), Công ty TNHH Vina Paper (sản phẩm giấy), Thai Corp International (TCI), Tập đoàn Phú Thái (PTG) cùng hệ thống Big C Thái Lan.

Khách hàng tham quan tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng "ONE BJC – From Source to Market" - Ảnh: DNCC

Sự kết hợp này mang đến bức tranh toàn diện từ sản xuất nguyên liệu, đóng gói bao bì, kiểm soát chuỗi lạnh cho đến phân phối hàng tiêu dùng và thực phẩm tươi sống. Qua đó, đối tác và khách tham quan có thể tiếp cận trọn vẹn giải pháp chuỗi cung ứng khép kín thay vì chỉ tiếp xúc từng khâu riêng lẻ.

Trong hệ sinh thái đó, MMVN kết nối nguồn cung với nhu cầu thị trường thông qua hoạt động thu mua trực tiếp, các trạm trung chuyển thực phẩm tươi sống, chuỗi lạnh và hệ thống phân phối.

Các sản phẩm nhãn riêng của MM Mega Market Việt Nam và Big C Thái Lan được giới thiệu tại gian hàng ONE BJC - Ảnh: DNCC



Doanh nghiệp hiện phục vụ song song người tiêu dùng cá nhân lẫn khối khách hàng chuyên nghiệp (B2B) như khách sạn, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp và các đơn vị dịch vụ ăn uống.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Điều hành MMVN kiêm Trưởng khối Kinh doanh BJC tại Việt Nam, cho biết: "Thông qua ONE BJC - From Source to Market, chúng tôi mong muốn kết nối các thế mạnh của BJC để đồng hành cùng đối tác từ nguồn cung và sản phẩm đến phân phối và thị trường.

Tại Việt Nam, chúng tôi là cầu nối để nhà sản xuất hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và yêu cầu của hệ thống phân phối. Chúng tôi kỳ vọng những trao đổi tại Foodexpo sẽ mở ra cơ hội hợp tác thực chất, hỗ trợ phát triển đầu ra trong nước và tìm kiếm khả năng đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận các thị trường trong khu vực."

Mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, sự hiện diện của BJC và MMVN tại Vietnam Foodexpo 2026 tập trung vào các phiên kết nối giao thương trực tiếp và diễn đàn chuyên đề nhằm tháo gỡ điểm nghẽn tiêu thụ cho nhà sản xuất nội địa.

Danh mục hàng hoá đa dạng từ gian hàng "ONE BJC – From Source to Market" - Ảnh: DNCC

Cụ thể, đại diện MMVN dự kiến phát biểu tại Diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước năm 2026 với chủ đề kết nối cung cầu nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thực phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước.

Song song đó, đầu bếp MMVN dự kiến tham gia trình diễn một món ăn tại SIAL Vietnam Taste Theatre 2026; đội ngũ phụ trách xuất nhập khẩu và ngành hàng thực phẩm tươi sống tham dự Hội nghị giao thương, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Thông qua chuỗi hoạt động kết nối này, 2 đơn vị có cơ hội tiếp cận nguồn hàng tiềm năng, nhu cầu hợp tác và khả năng đáp ứng của nhà cung cấp. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối giúp làm rõ yêu cầu về chất lượng, quy cách sản phẩm, năng lực cung ứng và điều kiện thương mại trước khi triển khai hợp tác.

Với khách hàng doanh nghiệp, năng lực thu mua trực tiếp và phân phối của MMVN là cơ sở để trao đổi về giải pháp nguồn hàng, dịch vụ giao hàng và danh mục sản phẩm phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Qua mô hình kết nối của ONE BJC, các đối tác cũng có thể tiếp cận thêm những sản phẩm và năng lực bổ trợ đa dạng từ các đơn vị thành viên trong toàn hệ sinh thái.