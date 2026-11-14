BIM Group Ironman 70.3 Phú Quốc khai mạc mùa thứ tư - Ảnh DNCC.

Theo đại diện Ban tổ chức, bước sang mùa tổ chức thứ tư, tuần lễ sự kiện dự kiến thu hút 2.600 người tham gia, tăng 20% so với năm 2025, với các hoạt động thi đấu và kết nối cộng đồng kéo dài đến ngày 15-11.

Lễ khai mạc và họp báo có sự tham dự của ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang; đại diện chính quyền địa phương; ông Mark Anthony O'Sullivan, Trưởng ban Quản lý Khách sạn và Dịch vụ du lịch Tập đoàn BIM; bà Sophie Lysaght, Giám đốc Tiếp thị Cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Ironman; cùng đại diện Sunrise Events Vietnam và các đối tác.

Đại diện các cơ quan chính quyền, ban tổ chức và nhà tài trợ cắt băng khai mạc - Ảnh: DNCC.

Sự kiện do Sunrise Events Vietnam tổ chức, với BIM Group là nhà tài trợ chiến lược. Tuần lễ năm nay quy tụ bốn hoạt động chính gồm BIM Group Ironman 70.3 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc và Giải chạy Cộng đồng Newborns Vietnam/Healthy Vietnam.

Các vận động viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó số vận động viên Việt Nam tham gia cự ly Ironman 70.3 tăng 10% so với năm trước.

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang chia sẻ: "Bước sang mùa giải thứ tư, BIM Group Ironman 70.3 Phú Quốc đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng ba môn phối hợp trong nước và quốc tế.

Việc các vận động viên trở lại qua các mùa giải và giới thiệu Phú Quốc với bạn bè là sự ghi nhận đáng quý đối với nỗ lực của Ban tổ chức, các đối tác và địa phương. Đây cũng là dịp để Phú Quốc giới thiệu cảnh quan biển đảo, sự hiếu khách của người dân và năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế."

Ông Trần Nguyễn Bá phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DNCC.

Ba ngày tranh tài và kết nối cộng đồng

Chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt trong ba ngày với các nội dung thi đấu và giao lưu đa dạng.

Chiều 13-11, Giải chạy Cộng đồng Newborns Vietnam/ Healthy Vietnam diễn ra, nâng cao nhận thức về sức khỏe trẻ sơ sinh và kêu gọi hỗ trợ chăm sóc trẻ từ những ngày đầu đời.

Sáng 14-11, Sunrise Sprint Việt Nam và Ironkids Phú Quốc tổ chức các cự ly phù hợp với nhiều nhóm tuổi. Ngày này, huyền thoại sáu lần vô địch Ironman World Championship Mark Allen giao lưu, chia sẻ về dinh dưỡng và chuẩn bị thi đấu với vận động viên.

Ngày 15-11, tâm điểm là cuộc đua gồm 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy bộ.

Bên cạnh các cuộc đua, Làng Ironman và chuỗi hoạt động diễn ra tại Phu Quoc Marina còn mở ra không gian giao lưu giữa vận động viên, gia đình và cộng đồng yêu thể thao.

Động lực thúc đẩy du lịch thể thao và nghỉ dưỡng

Sau giải ba môn phối hợp cự ly 5150 đầu tiên năm 2022, Phú Quốc đón mùa giải Ironman 70.3 đầu tiên vào năm 2023. Qua bốn mùa tổ chức, sự kiện từng bước mở rộng cơ hội tham gia cho trẻ em, người mới bắt đầu và vận động viên giàu kinh nghiệm, đồng thời thu hút gia đình và người cổ vũ.

Việc duy trì giải đấu thường niên còn góp phần thúc đẩy nhu cầu lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và các dịch vụ du lịch địa phương. Theo ước tính của Sunrise Events Vietnam, Tuần lễ sự kiện năm 2025 tạo ra tổng tác động kinh tế khoảng 9,4 triệu USD từ chi tiêu và các dịch vụ liên quan.

Tiếp tục là địa điểm trung tâm của Tuần lễ sự kiện, Phu Quoc Marina kết nối các hoạt động thi đấu với dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí tại Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc và Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm cho vận động viên và gia đình.

Ông Mark O'Sullivan - Trưởng ban Quản lý Khách sạn và Dịch vụ du lịch Tập đoàn BIM chia sẻ: "Qua từng mùa giải, cuộc đua đã trở thành một dịp để các vận động viên và gia đình trở lại, khám phá thêm về hòn đảo.

Đây cũng là cách BIM Group đồng hành cùng Phú Quốc nhằm tạo dấu ấn riêng về du lịch thể thao giữa nhiều điểm đến biển đảo trong khu vực, đồng thời được nhiều bạn bè quốc tế biết đến hơn."

Các vận động viên tranh tài ở chặng bơi mùa giải 2025 - Ảnh: DNCC.

Với sự đồng hành của BIM Group cùng các đối tác, tuần lễ sự kiện tiếp tục góp phần phát triển hoạt động du lịch gắn với thể thao, đồng thời giới thiệu hình ảnh Phú Quốc đến với du khách trong nước và quốc tế.