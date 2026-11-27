Thanh niên bị truy nã quốc tế tại Công an tỉnh Ninh Bình - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Ngày 27-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ thành công Nguyễn Việt Anh (20 tuổi, ngụ tổ dân phố Thượng Hải, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) là người bị truy nã quốc tế.

Trước đó, ngày 26-11, khi Nguyễn Việt Anh đang nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Nguyễn Việt Anh là người bị truy nã quốc tế về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, tháng 4-2025, tại xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Việt Anh cùng đồng bọn thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra.

Tuy nhiên, Nguyễn Việt Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình sau đó đã ra quyết định truy nã Nguyễn Việt Anh.

Qua xác minh, xác định thanh niên này đang lẩn trốn tại Đài Loan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị phối hợp truy nã quốc tế.

Ngày 1-10-2026, Ban Tổng Thư ký INTERPOL (Cảnh sát INTERPOL) đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Nguyễn Việt Anh.

Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Bình cũng tiếp tục báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với lực lượng Cảnh sát Đài Loan xác minh, triển khai các biện pháp để đưa đối tượng về nước.

Ngày 26-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Việt Anh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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