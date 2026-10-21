Bảo Việt Nhân thọ: 30 năm chắp cánh tương lai trẻ em

Chương trình Quỹ xe đạp chở ước mơ tiếp sức cho học sinh hiếu học đến trường - Ảnh: DNCC

Tiếp thêm động lực giúp các em mở cánh cửa tri thức

"Vừa nhận được xe đạp là con khóc luôn, đây là lần đầu tiên con có xe riêng đi học, con mong từ lâu lắm rồi", Trần Gia An, học sinh (HS) lớp 5C Trường Tiểu học Long Thạnh - Bình Thuận, chia sẻ.

Với những gia đình còn nhiều khó khăn, một chiếc xe đạp giúp quãng đường đến trường bớt xa, một chiếc cặp hay bộ đồ dùng học tập san sẻ thêm gánh nặng trước năm học mới.

Đó cũng là cách các chương trình an sinh giáo dục của Bảo Việt Nhân thọ triển khai hơn 20 năm qua, trao thêm cơ hội học tập cho hàng chục nghìn học sinh hiếu học.

Đại diện Bảo Việt Nhân thọ cho biết, tính tới nay đã có gần 61.700 suất học bổng được trao tặng với tổng kinh phí hàng chục tỉ đồng. Riêng năm 2026, doanh nghiệp dành 10 tỉ đồng để tiếp tục trao học bổng, nâng bước các em trên hành trình chinh phục tri thức.

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh khi nhận được những chiếc cặp mới trước thềm năm học - Ảnh: DNCC

Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chia sẻ: "Khi Nhà nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung sức, những nguồn lực hôm nay sẽ góp phần bồi đắp một thế hệ trẻ khỏe mạnh, có tri thức, bản lĩnh tạo nguồn nhân lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước".

Không dừng lại ở từng suất học bổng cá nhân, Bảo Việt Nhân thọ còn mở rộng quy mô hỗ trợ sang việc cải thiện môi trường giáo dục trực tiếp cho cộng đồng. Ở xã Đoài Dương, Cao Bằng, 48 trẻ Trường Mầm non Thân Giáp năm học 2026-2027 được học trong một ngôi trường mới an toàn hơn.

Công trình hoàn thành với sự chung tay hỗ trợ từ nhiều đơn vị, trong đó Bảo Việt Nhân thọ đóng góp 2 tỉ đồng.

Hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất cũng được mở rộng tại nhiều địa phương trên cả nước như: xây dựng bếp ăn cho điểm trường mầm non Nà Niệc (Lạng Sơn), trao tặng bàn ghế và học bổng trị giá 200 triệu đồng cho Trường THCS Trương Vĩnh Ký (Cà Mau). Theo Chủ tịch UBND xã Hồng Dân - ông Nguyễn Nhân Đức, những hỗ trợ này góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, tiếp thêm động lực để HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Những chiếc xe đạp đồng hành cùng học sinh trên con đường tới trường - Ảnh: DNCC

Được thành lập năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Trong 30 năm phát triển, doanh nghiệp kiên định với sứ mệnh "Vì Người Việt - Vì Tương lai Việt", lấy việc bảo vệ bình an cho các gia đình và đóng góp cho sự phát triển của các thế hệ người Việt làm định hướng xuyên suốt.

Với quan điểm "Tương lai Việt" bắt đầu từ tương lai của mỗi đứa trẻ, đầu tư cho giáo dục trở thành một trong những trọng tâm được Bảo Việt Nhân thọ duy trì qua nhiều năm.

Đại diện Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ: "Chăm lo cho giáo dục trẻ em cũng chính là góp phần vun đắp nguồn lực con người cho tương lai. Chúng tôi coi việc đóng góp cho giáo dục và thế hệ trẻ là một phần trách nhiệm xuyên suốt, bởi sự phát triển chỉ thực sự bền vững khi song hành cùng sự phát triển của cộng đồng và đất nước."

Khi tương lai trẻ em được chuẩn bị từ hôm nay

Ngay từ ngày đầu hoạt động, Bảo Việt Nhân thọ đã đưa sản phẩm giáo dục dành cho trẻ em vào nhóm hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên triển khai trên thị trường.

Ông Trương Mộc Lâm - Nguyên lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn đầu nhớ lại: "Năm 1996, dù đời sống còn khó khăn, cha mẹ Việt Nam vẫn luôn chắt chiu cho con học hành với niềm tin tri thức sẽ mở ra một tương lai tốt hơn. Sản phẩm giáo dục ra đời với mong muốn giúp cha mẹ có cách chủ động hơn để chuẩn bị cho tương lai của con".

Thực tế ghi nhận nhiều gia đình đã hái "quả ngọt" nhờ sự chuẩn bị sớm. Chẳng hạn như chị Bùi Thu Hương (sống ở Hà Nội) tham gia sản phẩm An Sinh Giáo Dục khi con còn rất nhỏ và duy trì suốt 18 năm. Đến năm 2023, con hoàn thành THPT và chuẩn bị sang Australia du học, khoản tiền đáo hạn góp phần giúp gia đình trang trải chi phí cần thiết cho chặng đường mới.

Theo Bảo Việt Nhân thọ, tính từ thời điểm triển khai tới nay, sản phẩm đã chắp cánh tương lai cùng hơn 1,2 triệu em nhỏ, điểm tựa tài chính với tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm 1.198 tỉ đồng.

Bảo hiểm An Sinh Giáo Dục đồng hành cùng kế hoạch tương lai của con trẻ - Ảnh: DNCC

Năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Bảo Việt Nhân thọ phát triển phiên bản mới của An Sinh Giáo Dục. Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung dành cho trẻ từ 0 đến 15 tuổi tiếp tục hướng tới mục tiêu giúp cha mẹ chuẩn bị nguồn lực dài hạn cho con, với các lựa chọn gắn với mốc 18, 22 hoặc 25 tuổi.

Sản phẩm có Thưởng học vấn tại các mốc quan trọng 6, 11, 15, 18 và 22 tuổi, Thưởng đáo hạn lên tới 15% giá trị tài khoản cơ bản cùng cơ chế bảo vệ giá trị đáo hạn không thấp hơn tổng phí bảo hiểm cơ bản đã đóng.

Quyền lợi bảo vệ cũng được thiết kế cho cả trẻ và cha mẹ: số tiền bảo hiểm của trẻ tăng thêm 5% số tiền bảo hiểm gốc mỗi năm từ năm hợp đồng thứ hai, tối đa 195% mức ban đầu; cha hoặc mẹ là bên mua bảo hiểm được bảo vệ miễn phí trước rủi ro tử vong do tai nạn với mức chi trả tối đa 200 triệu đồng.

Từ chiếc xe đạp giúp quãng đường đến trường bớt xa, một lớp học mới ấm áp ở vùng cao, đến kế hoạch tài chính được cha mẹ chuẩn bị từ khi con còn nhỏ, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục đồng hành để các em có thêm cơ hội học tập và góp phần kiến tạo tương lai đất nước.