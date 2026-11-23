Tài xế xe máy Eco đưa người dùng và xe về nhà - Ảnh: DNCC

Những buổi ăn uống cùng bạn bè, liên hoan với đồng nghiệp sau giờ làm đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống đô thị. Với nhiều người, xe máy vẫn là phương tiện được ưu tiên để di chuyển đến các cuộc hẹn nhờ sự linh hoạt và chủ động về thời gian.

Thế nhưng khi cuộc vui kết thúc, việc trở về đôi khi lại khiến không ít người phải cân nhắc. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, khi lịch tiệc tất niên, gặp gỡ đối tác, tiếp khách và những cuộc hẹn liên tục tăng lên, nhu cầu tìm kiếm giải pháp di chuyển an toàn, thuận tiện sau mỗi cuộc vui càng trở nên thiết thực.

Thêm lựa chọn lái hộ với chi phí dễ tiếp cận

Xuất phát từ nhu cầu đó, BUTL ra mắt Tài xế xe máy Eco, phiên bản dịch vụ tài xế lái hộ xe máy với mức giá mới linh hoạt và hấp dẫn hơn, mang đến thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Với dịch vụ này, tài xế BUTL trực tiếp lái xe máy của khách hàng, đưa cả người và xe về địa điểm mong muốn. Người dùng có thể giải quyết cùng lúc nhu cầu trở về nhà và bảo quản xe cá nhân, thay vì phải tính toán thêm việc gửi xe, quay lại lấy xe hoặc tìm một phương án di chuyển khác vào ngày hôm sau.

Đại diện BUTL cho biết, điểm đáng chú ý của Tài xế xe máy Eco nằm ở mức giá hợp lý, phù hợp người thường xuyên sử dụng xe máy, đặc biệt là người trẻ và nhân viên văn phòng.

Đây là yếu tố giúp dịch vụ lái hộ trở nên dễ cân nhắc hơn với những người thường xuyên sử dụng xe máy, đặc biệt là người trẻ và nhân viên văn phòng. Thay vì chỉ lựa chọn tài xế lái hộ trong những dịp đặc biệt, khách hàng có thêm cơ sở để sử dụng dịch vụ trong những tình huống thường ngày.

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới của BUTL - Bạn Uống Tôi Lái - Ảnh: DNCC

Nhân dịp ra mắt dịch vụ, BUTL triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới đăng ký từ ngày 19-11-2026. Theo đó, sau khi hoàn thành chuyến Tài xế xe máy Eco đầu tiên, khách hàng sẽ được tặng voucher trị giá 100.000 đồng để sử dụng cho chuyến tiếp theo.

Về cùng xe - Nhẹ lòng, nhẹ ví

Một trong những lý do khiến người đi xe máy còn đắn đo khi sử dụng dịch vụ lái hộ nằm ở quan niệm đây là giải pháp có phần tốn kém so với các lựa chọn di chuyển khác.

Tuy nhiên, nếu tính đến cả việc đưa người về nhà, giữ xe bên mình và tiết kiệm thời gian quay lại lấy xe, tài xế lái hộ có thể là phương án đáng cân nhắc trong nhiều hoàn cảnh.

Thông qua Tài xế Xe máy Eco, BUTL mong muốn đưa lựa chọn này đến gần hơn với nhóm khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng và những người thường xuyên sử dụng xe máy cá nhân.

Đội ngũ tài xế BUTL - Bạn Uống Tôi Lái - Ảnh: DNCC

Thông điệp "Về cùng xe, nhẹ lòng nhẹ ví" cũng thể hiện tinh thần mà dịch vụ hướng đến. Người dùng có thể yên tâm lựa chọn phương án di chuyển phù hợp sau những buổi gặp gỡ, đồng thời tránh được những bất tiện khi phải để xe lại địa điểm ăn uống.

Đây cũng là cách BUTL khuyến khích mỗi người chủ động hơn trong việc lựa chọn phương án về nhà an toàn, thay vì cố gắng tự điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện.