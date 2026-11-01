Anh em Soobin lập ban nhạc tràn đầy ‘bá khí’ giữa phố

Không xi nhê đóng vai trò mở màn cho album KOSMIK trong năm nay - Ảnh: NVCC

Không phải những bối cảnh hào nhoáng và những bộ cánh lộng lẫy, Rhymastic, Binz và Soobin len lỏi qua những góc phố đặc trưng của Hà Nội mở đầu hành trình về nhà KOSMIK.

MV Không xi nhê phát hành tối 31-10, mở đường cho chuỗi dự án thuộc album KOSMIK ra mắt đúng 15 năm thành lập SpaceSpeakers.

Trước đó trên trang cá nhân Rhymastic nói để "quay được MV này, chúng tôi cũng sứt đầu mẻ trán lắm" và hé lộ, đây là "MV chưa từng có của SpaceSpeakers".

Không xi nhê mở đầu hành trình về nhà

Lấy cảm hứng từ chủ đề "Homecoming" (về nhà), MV là dịp để SpaceSpeakers nhìn lại hành trình một thập kỷ rưỡi gắn bó với âm nhạc và khán giả.

Xem MV, dễ dàng nhận ra những hình ảnh rất đặc trưng của Hà Nội như bia hơi, bún chả, trà đá, cảnh kẹt xe, những khu tập thể cũ, cầu Long Biên, nhà thờ Lớn, phố cổ Hà Nội…

SpaceSpeakers được Touliver nhen nhóm từ năm 2010 ở Hà Nội nhưng một năm sau đó, tổ đội hiphop này mới chính thức ra đời khi anh gặp những người anh em chung sở thích và tình yêu với âm nhạc hiện đại, đặc biệt những thể loại nhạc có tiết tấu mạnh.

Không phải ballad hay RnB, nhóm chọn giai điệu rock bùng nổ, mạnh mẽ, sôi động và đầy năng lượng cho bài hát mở đường hành trình về nhà của mình.

Không xi nhê gợi khán giả nhớ về một SpaceSpeakers từng underground, từng rock sôi sục và hiphop cỡ nào.

Để từ "thế giới ngầm" underground đó, họ bước lên mainstream và dần định vị là "ông anh lớn" của làng giải trí thông qua nhiều dự án chất lượng và hiện diện liên tục trong các chương trình lớn của Việt Nam.

Soobin và ông anh Rhymastic tràn đầy "bá khí" trong MV - Ảnh: NVCC

Và sau 15 năm, họ rủ nhau trở về nơi họ đã chào đời, rút ruột và "chơi lớn" một lần. Không chỉ ôn lại kỉ niệm, Hà Nội như một trạm dừng nạp thêm năng lượng để bước sang một chương rất mới.

Lấy cảm hứng từ câu cửa miệng quen thuộc trong đời sống thường nhật của giới trẻ ngoài Bắc ngày xưa, có nghĩa là không ăn thua/ không đáng kể, pha chút hóm hỉnh và bất cần đời, dùng để chỉ những va vấp chưa đủ sức làm con người ta chùn bước, Không xi nhê cũng là thái độ của SpaceSpeakers trước cuộc sống và cả âm nhạc.

Xem MV, khán giả thấy nguyên cả Hà Nội, đồng thời cũng ấn tượng cách tổ đội này kể lại 15 năm đi từ tối ra sáng của họ: "Dù ngàn gai đâm, bong gân, không xi nhê", "Bầu trời tan hoang, mưa giăng, I don't care/ Gập ghềnh, gian nan, nhưng anh vẫn ok".

MV Không xi nhê

SpaceSpeakers hóa live band, chơi nhạc giữa phố Hà Nội

Xem MV, bắt gặp rất nhiều hình ảnh đặc trưng của Hà Nội - Ảnh: NVCC

Trong MV, Rhymastic, Binz và Soobin gây chú ý khi vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trên phố để tiến về đích đến cuối cùng: KOSMIK live concert tại Hà Nội tháng 12 này.

Sức hút của MV càng được đẩy lên cao trào với màn góp mặt của Touliver, SlimV và Cường Seven trong hình ảnh một ban nhạc đường phố đầy ngẫu hứng và cá tính, nói như giới trẻ gần đây là "rất bá khí".

Khoảnh khắc các nghệ sĩ cùng tề tựu trong một khung hình chơi nhạc ngay giữa phố đã khắc họa trọn vẹn tinh thần SpaceSpeakers.

Đó là một tập thể nơi mỗi cá nhân đều sở hữu sự nghiệp độc lập rực rỡ, nhưng luôn giữ sợi dây kết nối bền chặt trong các siêu dự án chung.

Rhymastic chia sẻ, Hà Nội là nơi khai sinh SpaceSpeakers, cũng là nơi nuôi dưỡng tâm hồn âm nhạc cũng như con đường âm nhạc của anh em SpaceSpeakers.

"Dịp 15 năm, đúng độ tuổi dậy thì trong âm nhạc của SpaceSpeakers, chúng tôi muốn trở về nhà để chung vui với những khán giả tại Hà Nội, những người đã đồng hành, chia ngọt sẻ bùi cùng anh em một quãng thời gian rất dài. Có những người đi cùng rất lâu, ngay từ đầu, cũng có những người mới đây. Nhưng ai cũng đều dang một vòng tay chào đón", rapper này nói.