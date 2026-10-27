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AN Garden kết hợp kiến trúc thông tầng kép và không gian xanh tại ANmaison

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

AN Garden thuộc quần thể ANmaison tại Hải Phòng, kết hợp kiến trúc thông tầng kép, sân vườn riêng và hệ thống công viên. Với định hướng “Một tư gia, ba lớp thiên nhiên”, dự án đưa yếu tố nghỉ dưỡng vào không gian sống thường nhật.

Việc kết hợp ngôn ngữ Modern Indochine cùng kiến trúc Dual-Duplex thông tầng kép đã mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia, tôn trọng sự riêng tư và gắn kết đa thế hệ.

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Thấu hiểu khao khát về một tư gia an yên nghỉ dưỡng của giới tinh hoa, ANmaison chính là lời giải hoàn hảo cho không gian sống mơ ước - Ảnh: DNCC

Trong bối cảnh đô thị hóa, không gian xanh và sự riêng tư là những yếu tố được quan tâm trong phát triển nhà ở tại khu vực trung tâm. Tại ANmaison, AN Garden được giới thiệu với thiết kế kết hợp không gian sinh hoạt trong nhà, sân vườn và cảnh quan nội khu.

Dual Duplex - Kiến trúc thông tầng kép tạo dấu ấn

Hải Phòng là một trong những trung tâm kinh tế lớn ở phía Bắc, thu hút lực lượng doanh nhân, chuyên gia và người lao động đến sinh sống, làm việc. Cùng với sự phát triển của đô thị, nhu cầu nhà ở cũng đa dạng hơn, trong đó có yêu cầu về không gian sinh hoạt thoải mái, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn thuận tiện kết nối với các hoạt động thường ngày.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, ANmaison tọa lạc tại số 226 Lê Lai, Hải Phòng, do Frasers Property phát triển. Doanh nghiệp này có danh mục bất động sản tại Việt Nam gồm khu phức hợp Q2 Thao Dien, tòa nhà văn phòng Melinh Point và các dự án công nghiệp, logistics.

Tại AN Garden, thiết kế Dual-Duplex có khoảng thông tầng cao khoảng 7m, kết hợp hệ cửa kính lớn để tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên. Cách bố trí này tạo không gian sinh hoạt chung có độ mở, đồng thời phân chia các khu vực riêng tư cho từng thành viên.

Dự án cũng bố trí garage ô tô trong nhà. Thiết kế này giúp chủ nhà thuận tiện hơn khi di chuyển giữa khu vực để xe và không gian sinh hoạt.

Ba lớp không gian xanh trong tư gia

Theo định hướng thiết kế của ANmaison, khái niệm "Một tư gia, ba lớp thiên nhiên" được thể hiện qua sân vườn riêng, hệ thống công viên nội khu và cảnh quan bên ngoài dự án.

Lớp đầu tiên là sân vườn tại nhà. Tiếp đó là công viên trung tâm rộng khoảng 7.000 m² và công viên tuyến tính rộng khoảng 1.600m² trong khuôn viên dự án. Lớp cảnh quan bên ngoài được giới thiệu kết nối với công viên quốc gia rộng 120 ha, trải dài hơn 5 km dọc sông Cấm.

Bên cạnh cảnh quan, ANmaison được giới thiệu có các tiện ích phục vụ hoạt động thể chất và thư giãn như hồ bơi khoáng thủy liệu, khu gym, yoga, massage và các liệu pháp chăm sóc cơ thể. Các tiện ích này hướng đến việc đáp ứng nhu cầu vận động, thư giãn của cư dân ngay tại nơi ở.

AN Garden sử dụng ngôn ngữ kiến trúc Modern Indochine, kết hợp các yếu tố thiết kế đương đại với cảm hứng Đông Dương. Theo đơn vị phát triển, định hướng này nhằm tạo sự thống nhất giữa kiến trúc nhà ở và cảnh quan chung.

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Tại AN Garden, chỉ cần mở cửa bước ra thềm nhà, 100% gia chủ đã trọn vẹn ôm trọn không gian xanh của công viên nội khu Central Park - Ảnh: DNCC

Ngày 31-10, ANmaison chính thức mở cửa không gian nhà mẫu điển hình, mang đến cơ hội để khách hàng trực tiếp khám phá và cảm nhận dự án qua trải nghiệm thực tế. Từ ngôn ngữ kiến trúc, tinh thần Resort Living đến hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, mỗi trải nghiệm sẽ giúp khách hàng có thêm cơ sở đánh giá chất lượng sống tại ANmaison trước khi lựa chọn tổ ấm cho gia đình.

Thông tin chi tiết về dự án và đăng ký tham quan tại: https://www.anmaison.com.vn/?utm_source=pr&utm_medium=article&utm_campaign=angarden


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V.T.K
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    Chủ đề: ANmaison AN Garden

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