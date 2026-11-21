Traphaco kỷ niệm 54 năm thành lập (28-11-1972 – 28-11-2026). Năm 2026, Traphaco được công nhận Thương hiệu Quốc gia lần thứ 8 liên tiếp với 8 thương hiệu sản phẩm

Bà Đào Thúy Hà, Tổng giám đốc Traphaco kể không ít khách hàng chia sẻ ông bà họ đã dùng Hoạt huyết dưỡng não Traphaco hàng chục năm; đến thế hệ sau, bố mẹ họ tiếp tục chọn Boganic để chăm sóc sức khỏe gan. Niềm tin xuyên thế hệ như thế được vun đắp trên hành trình suốt 54 năm qua.

Nền móng ấy là chất lượng được xây từ gốc, cùng tinh thần đi trước. Traphaco tiên phong đưa thuốc từ dược liệu vào dạng bào chế hiện đại, đầu tư nhà máy thuốc đông dược hiện đại quy mô lớn nhất Việt Nam và xây dựng vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO.

Đến nay, doanh nghiệp có 14 vùng trồng đạt chuẩn này, liên kết nhà khoa học, nông dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý theo mô hình "bốn nhà".

Nhưng thương hiệu càng lâu đời càng dễ đứng yên trong vùng an toàn. Năm 2026, Traphaco chọn điều ngược lại, với mệnh đề quản trị "Tốc độ thực thi - Năng suất bứt phá" để tiếp cận khách hàng mới nhanh hơn, làm chủ công nghệ sâu hơn mà vẫn luôn gìn giữ những mối quan hệ đã làm nên thương hiệu.

Giữ nền móng, mở thêm điểm chạm

Hơn nửa thế kỷ, sản phẩm Traphaco đến với người dùng chủ yếu qua những nhà thuốc, quầy thuốc quen. Hệ thống nhà thuốc truyền thống vì thế vẫn là nền tảng phân phối quan trọng. Đó là những đối tác đồng hành nhiều năm, góp phần đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng và tạo nên uy tín thương hiệu hôm nay.

Trên nền tảng ấy, Traphaco mở rộng hợp tác với chuỗi nhà thuốc hiện đại theo chiều sâu: cùng làm truyền thông và chương trình tại điểm bán, phát triển sản phẩm, quy cách đóng gói riêng cho chuỗi, và đầu tư vào dược sĩ tư vấn.

Cùng các chuỗi nhà thuốc, Traphaco triển khai chương trình "Tri thức vững vàng - Tư vấn tự tin", với 23 buổi đào tạo trong năm 2026 cho dược sĩ, nhân viên nhà thuốc trên toàn quốc. Chương trình Ambassador (đại sứ thương hiệu) quy tụ gần 6.000 video do dược sĩ, nhân viên nhà thuốc và cán bộ Traphaco thực hiện.

Doanh số qua chuỗi năm 2026 ước vượt kế hoạch, riêng dòng sản phẩm đông dược cao cấp Premium tại chuỗi nhà thuốc có doanh số 10 tháng đầu năm gấp hơn 6 lần cùng kỳ. Sản phẩm có giá trị gia tăng cần người bán hiểu sản phẩm. Khi được đào tạo bài bản, người bán trở thành cầu nối tin cậy giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Dược sĩ nhà thuốc tham gia chương trình đào tạo "Tri thức vững vàng - Tư vấn tự tin"

Thương mại điện tử: hai năm, mỗi năm tăng hơn 5 lần

Nếu chuỗi nhà thuốc là câu chuyện hợp tác, thương mại điện tử là câu chuyện tốc độ. Doanh thu kênh này năm 2025 gấp khoảng 5 lần năm 2024; 10 tháng năm 2026 đã gấp hơn 5 lần cả năm 2025.

Từ tháng 11-2026, Traphaco mở thêm gian hàng phục vụ riêng khách hàng phía Nam. Doanh nghiệp đưa những nhà sáng tạo nội dung (creator) về tận vùng trồng actiso để người xem thấy hành trình từ cây dược liệu tại vùng trồng đạt chuẩn GACP-WHO đến nhà máy sản xuất ra sản phẩm.

Các video sáng tạo nội dung đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem, đưa thương hiệu đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam.

Đi nhanh nhưng phải đi đúng. Mọi nội dung số qua hai lớp duyệt: rà soát bằng AI và thẩm định chuyên môn dược trước khi đăng, bảo đảm đúng loại sản phẩm, đúng nội dung được cấp phép, đúng quy định với người có ảnh hưởng.

Không chỉ tiếp nhận, phải làm chủ công nghệ

Với chiến lược "Đông dược cao cấp - Tân dược chất lượng cao", khoa học được dùng để kiểm chứng và nâng tầm kinh nghiệm dùng dược liệu của cha ông; bộ phận nghiên cứu phát triển tách thành hai mảng chuyên sâu Đông dược và Tân dược.

Kết quả đo bằng sản phẩm. Giai đoạn 2021-2025, Traphaco đưa 73 sản phẩm mới ra thị trường; riêng năm 2025, nhóm này đóng góp khoảng 12% doanh thu hợp nhất.

Hai thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium và Cebraton Premium, công thức thế hệ mới trên nền thương hiệu quen thuộc, có mức tăng ấn tượng trong 10 tháng năm 2026: Boganic Premium tăng 88%, Cebraton Premium gấp 2 lần cùng kỳ.

Tỉ trọng tân dược trong doanh thu tăng từ khoảng 33% năm 2021 lên hơn 40% năm 2025. Từ năm 2019, Traphaco hợp tác chuyển giao công nghệ với Tập đoàn Daewoong (Hàn Quốc) cho 34 sản phẩm. Đến tháng 10-2026, doanh nghiệp đã có 16 số đăng ký thuốc nhận chuyển giao, 13 sản phẩm được sản xuất quy mô công nghiệp tại Nhà máy Traphaco Hưng Yên.

Mười tháng năm 2026, doanh thu tân dược kênh bệnh viện tăng 42%, riêng nhóm chuyển giao công nghệ tăng 60%. Mục tiêu của Traphaco không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận công nghệ mà còn phải từng bước làm chủ năng lực nghiên cứu, phát triển công thức và sản xuất.

Traphaco - Daewoong chính thức khởi động đợt chuyển giao công nghệ mới trong giai đoạn 3

Những kết quả ấy được ghi nhận bằng các danh hiệu uy tín. Năm 2026, Traphaco được công nhận Thương hiệu Quốc gia lần thứ 8 liên tiếp với 8 thương hiệu sản phẩm, được Forbes Việt Nam xếp vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu ESG.

Traphaco được Forbes Việt Nam xếp vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất

Bước tiếp theo đã có địa chỉ: nhà máy thuốc dạng rắn đạt tiêu chuẩn EU-GMP tại Hưng Yên, vốn đầu tư dự kiến 698 tỉ đồng trong giai đoạn 2026-2029, hướng tới thị trường quốc tế. Đích đến năm 2030 là trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam về chăm sóc sức khỏe toàn diện.

"Đi nhanh và đi xa đều cần đến con người. "Tài sản lớn nhất của Traphaco là thương hiệu. Nhưng để xây dựng được thương hiệu ấy, nguồn lực quan trọng nhất chính là con người", bà Đào Thúy Hà khẳng định.

Hơn nửa thế kỷ trước, thế hệ đi trước đưa cây thuốc vào dạng bào chế hiện đại. Hôm nay, người Traphaco kể chuyện vùng dược liệu trên nền tảng số, đồng hành cùng dược sĩ tại quầy tư vấn và chuẩn bị dây chuyền đạt chuẩn châu Âu.

Tốc độ đã khác, nhưng nền móng vẫn là chất lượng và những người bạn đồng hành lâu năm. Đó cũng là cách Traphaco tiếp nối niềm tin của nhiều thế hệ gia đình Việt, để mỗi sản phẩm hôm nay tiếp tục là lựa chọn của thế hệ mai sau.