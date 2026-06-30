(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 30-6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM gồm 24 thành viên; do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban cùng các Phó Bí thư đảm trách vị trí Phó trưởng ban. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, vị trí và sự cần thiết của Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá cao kinh nghiệm và quá trình công tác của các nhân sự được phân công, ông tin tưởng tập thể Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM phải là một trong những đơn vị tiên phong, áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ và nhanh nhất có thể trong toàn bộ hoạt động của ban. Qua đó, những kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả sẽ được tổng kết, nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị khác của TP.

Ông yêu cầu Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác năm, khẩn trương thành lập các tiểu ban trực thuộc và sớm bắt tay triển khai nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả.

Ông Trần Lưu Quang trao quyết định cho các thành viên của ban. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Theo quyết định, Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy TP.HCM xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của thành phố.

Ban cũng tham gia đánh giá, phản biện các chính sách khi được giao nhiệm vụ; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ; tổ chức hội thảo khoa học làm cơ sở xây dựng các đề án, dự án có tính khả thi trong thực tiễn; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao.

Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động và được thành lập các tiểu ban trực thuộc gồm các thành viên chuyên trách và không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu theo quy định.

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THANH TUYỀN