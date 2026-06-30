Thời sự

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
THANH TUYỀN

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 30-6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM gồm 24 thành viên; do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

ban-nghien-cuu-phat-trien-tphcm (1).jpg
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban cùng các Phó Bí thư đảm trách vị trí Phó trưởng ban. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, vị trí và sự cần thiết của Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá cao kinh nghiệm và quá trình công tác của các nhân sự được phân công, ông tin tưởng tập thể Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM phải là một trong những đơn vị tiên phong, áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ và nhanh nhất có thể trong toàn bộ hoạt động của ban. Qua đó, những kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả sẽ được tổng kết, nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị khác của TP.

Ông yêu cầu Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác năm, khẩn trương thành lập các tiểu ban trực thuộc và sớm bắt tay triển khai nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả.

ban-nghien-cuu-phat-trienn-tphcm (2).jpg
Ông Trần Lưu Quang trao quyết định cho các thành viên của ban. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Theo quyết định, Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy TP.HCM xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của thành phố.

Ban cũng tham gia đánh giá, phản biện các chính sách khi được giao nhiệm vụ; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ; tổ chức hội thảo khoa học làm cơ sở xây dựng các đề án, dự án có tính khả thi trong thực tiễn; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao.

Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động và được thành lập các tiểu ban trực thuộc gồm các thành viên chuyên trách và không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu theo quy định.

THANH TUYỀN
Tin liên quan

từ khóa

#Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM #Thành ủy TP.HCM #chính sách #nhân sự

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.