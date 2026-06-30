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Chính phủ kéo dài thời gian giảm loạt sắc thuế với xăng dầu đến hết tháng 9

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MINH TRÚC

(PLO)- Chính phủ kéo dài thời gian miễn thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng, nhập khẩu ưu đãi với xăng dầu đến hết ngày 30-9.
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Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 34/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

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Chính phủ kéo dài thời gian ưu đãi loạt sắc thuế đến hết tháng 9. Ảnh: MINH TRÚC

Cụ thể, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng quy định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu đến hết ngày 30-9.

Chính phủ cũng kéo dài thời gian áp dụng các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 19/2026 của Quốc hội đến hết ngày 30-9.

Theo đó, các quy định giảm thuế bảo vệ môi trường và không tính thuế giá trị gia tăng với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được duy trì thêm ba tháng, từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, xăng vẫn thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương sẽ đề xuất Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Từ cuối tháng 3, Chính phủ đã áp dụng hàng loạt biện pháp giảm thuế với xăng dầu, đưa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay về mức 0 đồng/lít; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, đồng thời không thu VAT đối với các mặt hàng này nhưng vẫn cho phép khấu trừ thuế đầu vào. Các chính sách trên ban đầu được áp dụng đến hết ngày 30-6.

Đối với ngành hàng không, việc tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi thuế với nhiên liệu bay được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí khai thác cho các hãng trong bối cảnh giá dầu thế giới còn biến động.

MINH TRÚC
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