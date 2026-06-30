Biển Đông có thể sắp đón bão số 1, miền Bắc mưa lớn

(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.

Ngày 30-6, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết khoảng hôm nay đến ngày 1-7, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, nối với một vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines.

Khả năng Biển Đông sắp đón bão

Dự báo trong ngày 1-7, vùng áp thấp này di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80- 85%. Sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất vào khoảng 60-65%. Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 1 trên Biển Đông trong năm 2026.

Từ ngày 1-7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sau cường độ gió sẽ tăng dần theo diễn biến của vùng áp thấp.

Ảnh minh hoạ: Đặng Trung

Từ ngày 2-7, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0 m, biển động.

Khu vực biển Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Trong mưa dông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3,0 m. Vùng mưa dông mạnh có khả năng mở rộng lên các vùng biển phía Bắc.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.

Đồng thời, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Khả năng xuất hiện mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Ngày hôm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, TP Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 30-6 có nơi trên 80 mm.

Dự báo, từ tối 30-6 đến đêm 1-7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn (>100mm/3 giờ).

Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, từ TP. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Từ ngày 2-7 mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Đáng chú ý, Cục Khí tượng thuỷ văn cũng dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, từ khoảng ngày 4-7 đến 7-7, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

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AN HIỀN