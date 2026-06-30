Báo Pháp Luật TP.HCM trong mắt những bạn đọc đặc biệt

(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.

Đại biểu Quốc hội NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM:

Hành trình gắn bó nhiều cung bậc cảm xúc

Tôi biết đến báo Pháp Luật TP.HCM từ cái duyên của sinh viên trường luật và những ngày đầu đi làm. Khi ấy cũng như bây giờ, báo Pháp Luật TP.HCM trong mắt tôi luôn là đại diện của sự sắc sảo trong lý luận và sinh động của thực tiễn, với những phân tích và góc nhìn pháp lý thấu tình đạt lý. Tờ báo không đơn thuần là cung cấp thông tin, mà còn giúp tôi rèn luyện tư duy pháp luật sắc bén.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Ngày ấy, tôi là độc giả trung thành của mục “Đố vui pháp luật”. Dù dung lượng trang báo có hạn, báo luôn trân trọng tất cả bạn đọc gửi bài dự thi, mỗi khi tìm thấy tên mình trong rừng chữ bé tí ấy, tôi vui suốt nhiều ngày và càng vui hơn khi có tên trong danh sách độc giả trúng giải (dù chỉ luôn là giải khuyến khích).

Sau này có cơ duyên đồng hành cùng báo ở cương vị mới - trong vai trò người công tác tại cơ quan chủ quản, gắn bó cùng sự trưởng thành qua từng giai đoạn phát triển của báo, từ tuần báo chuyển thành nhật báo, trang điện tử (plo.vn)... Từ đơn vị trực thuộc sở thành đơn vị trực thuộc UBND TP, báo từng bước khẳng định vai trò và vị thế là một tờ báo uy tín, có tiếng nói phản biện chính sách chất lượng, góp phần trong cuộc đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cũng như tiến trình cải cách tư pháp của TP và đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động sau mặt báo vô cùng ý nghĩa và nhân văn, nhất là chương trình trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật của các chuyên gia pháp lý, luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm...

Ông Nguyễn Thanh Tú (giữa), Thứ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM cùng các đại biểu tại hội thảo khoa học quốc gia: “Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật”. Ảnh: THUẬN VĂN

Mỗi giai đoạn của tờ báo đều để lại những cung bậc cảm xúc riêng. Thay mặt Đảng ủy và Ban giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, tôi gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc đến Ban biên tập, cùng toàn thể đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM qua các thời kỳ, đã luôn đồng hành cùng Sở Tư pháp TP.HCM.

Xin cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM vì suốt 36 năm qua, dẫu đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đội ngũ vẫn luôn giữ vững ngọn lửa nghề, kiên định với tôn chỉ mục đích cao đẹp của tờ báo đậm chất pháp luật với những dấu ấn không thể nào quên.

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Đại biểu Quốc hội ĐỖ ĐỨC HIỂN, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội:

Đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện pháp luật

Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những địa chỉ quen thuộc đối với những người làm công tác chuyên môn pháp luật và tư pháp như chúng tôi. Báo cũng là một trong số ít các cơ quan báo chí có những bài viết chuyên sâu về những vấn đề liên quan đến xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, tạo dựng được vị thế riêng trong lòng bạn đọc.

Uy tín, niềm tin đó được gầy dựng bằng chính sự nghiêm túc, trách nhiệm của một đội ngũ những người làm báo với tinh thần nghề nghiệp rất đáng trân trọng. Luôn trăn trở, tận tâm với mong muốn đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng.

Đặc biệt, giai đoạn sau đại dịch COVID-19, TP.HCM phải khắc phục những tổn thất và bước vào giai đoạn phục hồi với những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, cần tìm kiếm những động lực mới, những giải pháp đột phá về thể chế để khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Khi đó, báo Pháp Luật TP.HCM với những loạt bài, tuyến thông tin sâu sắc, góp phần làm rõ hơn những nút thắt mà TP đang gặp phải, những đề xuất về các cơ chế, chính sách đặc thù cần được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ quan tâm tháo gỡ, tạo điều kiện, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành các nghị quyết thí điểm như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260.

Những cơ chế, chính sách thí điểm trong các văn bản này đã và đang phát huy hiệu quả, từng bước được nhân rộng, được luật hóa và là cơ sở, tiền đề quan trọng cho việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt - dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong thời gian tới.

Bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, của TP, báo Pháp Luật TP.HCM sau chặng đường gần 36 năm xây dựng, phát triển sắp hoàn thành sứ mệnh của mình. Chắc hẳn nhiều người, trong đó có tôi mang trong mình những cảm xúc đặc biệt, đồng thời cũng luôn tin tưởng rằng các phóng viên, biên tập viên, người lao động của báo dù công tác ở đâu, trên cương vị nào cũng sẽ phát huy ngọn lửa nghề, tinh thần thượng tôn pháp luật, không ngừng cống hiến và đóng góp thiết thực cho công tác pháp luật, tư pháp, cũng như với sự phát triển của TP.

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TS - luật sư ĐỖ NGỌC THỊNH, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam:

Đồng hành cùng sự phát triển của nghề luật sư

TS - luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Nhiều năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những tờ báo đã đồng hành hiệu quả cùng các hoạt động nghề nghiệp của luật sư.

Tôi rất ấn tượng với các bài viết, chuyên mục và diễn đàn trao đổi về pháp lý của báo Pháp Luật TP.HCM. Báo đã tạo điều kiện để các luật sư, chuyên gia pháp lý chia sẻ ý kiến chuyên môn, quan điểm pháp lý góp phần hoàn thiện pháp luật, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Tôi cũng đánh giá cao những đóng góp của báo trong suốt 36 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là vai trò đồng hành cùng sự phát triển của nghề luật sư cũng như hoạt động luật sư Việt Nam.

Thật khó có thể diễn tả hết bằng lời những tình cảm tôi dành cho báo Pháp Luật TP.HCM cũng như những giá trị tốt đẹp mà tờ báo đã mang đến cho bạn đọc, trong đó có tôi.

Tôi tin rằng với bản lĩnh, tâm huyết và kinh nghiệm nghề nghiệp đã được hun đúc qua nhiều năm làm báo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo sẽ vượt qua những thay đổi, tiếp tục cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trên lĩnh vực truyền thông, báo chí, phục vụ bạn đọc và xã hội.

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Bà NGUYỄN THỊ THÙY DUNG, Phó Chánh án TAND TP.HCM:

Người bạn đồng hành trách nhiệm của ngành tòa án

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP.HCM:

Tôi luôn trân trọng sự đồng hành của báo Pháp Luật TP.HCM đối với hoạt động tư pháp nói chung và TAND TP.HCM nói riêng.

Qua từng bài viết, từng chuyên đề, báo Pháp Luật TP.HCM đã kịp thời chuyển tải đến bạn đọc những thông tin về hoạt động xét xử, các hoạt động nổi bật của tòa án. Trong đó, các tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh sự việc mà còn góp phần giúp người dân hiểu hơn về pháp luật, về công lý và những giá trị nhân văn trong hoạt động xét xử.

Với tôi, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là một cơ quan báo chí uy tín mà còn là người bạn đồng hành trách nhiệm của ngành tòa án. Sự quan tâm, chia sẻ và phản ánh khách quan của báo đã góp phần đưa hoạt động của tòa án đến gần hơn với người dân; tạo thêm động lực để đội ngũ cán bộ tòa án nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Tôi tin rằng những giá trị tốt đẹp, tinh thần nghề nghiệp và dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM đã tạo dựng sẽ luôn được bạn đọc, các cơ quan tư pháp và những người làm công tác pháp luật trân trọng, ghi nhớ. Chúc Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên của báo luôn giữ vững bản lĩnh, tình yêu nghề và tiếp tục thành công trên những chặng đường mới.

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Ông VÕ QUANG HUY, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM:

Cầu nối giữa cơ quan tố tụng và người dân

Ông Võ Quang Huy.

VKSND TP.HCM luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của báo Pháp Luật TP.HCM trong hành trình đồng hành cùng các cơ quan tư pháp, trong đó có VKSND hai cấp TP.HCM.

Báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là kênh thông tin pháp luật uy tín, gần gũi với bạn đọc mà còn là cầu nối quan trọng giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với người dân. Những bài viết khách quan, kịp thời, có chiều sâu đã giúp lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao nhận thức pháp lý trong xã hội. Đồng thời phản ánh sinh động những nỗ lực của các cơ quan tư pháp trong bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân và lợi ích công.

Đối với VKSND TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM là người bạn đồng hành trách nhiệm, luôn quan tâm, chia sẻ và phản ánh kịp thời hoạt động của ngành kiểm sát. Nhiều chương trình, chuyên đề và bài viết của báo đã góp phần đưa công tác kiểm sát đến gần hơn với người dân, giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tiến trình cải cách tư pháp.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những giá trị nghề nghiệp, tinh thần phụng sự công lý và dấu ấn tốt đẹp mà tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của báo đã tạo dựng sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ.

VKSND TP.HCM xin gửi đến tập thể báo Pháp Luật TP.HCM lời cảm ơn chân thành vì sự đồng hành quý báu trong thời gian qua. Chúc Ban Biên tập, các phóng viên, biên tập viên luôn vững vàng trong chặng đường sắp tới và tiếp tục có nhiều đóng góp cho công cuộc bảo vệ công lý và phục vụ nhân dân.

Người dân tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật "Công dân với bầu cử" do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức. Ảnh: TRÍ MINH

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PGS-TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM:

Một tiếng nói pháp lý có trách nhiệm

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh,Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.

36 năm là một hành trình tạo dựng giá trị trong đời sống pháp lý của TP, giúp đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và sự nghiêm cẩn của nghề báo, báo Pháp Luật TP.HCM đã chuyển tải nhiều vấn đề pháp lý chuyên sâu, mở rộng không gian đối thoại giữa chính sách và thực tiễn, góp phần nuôi dưỡng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.

Với Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL), sự gắn kết với báo Pháp Luật TP.HCM có ý nghĩa vượt ra ngoài một quan hệ hợp tác thông thường. Đó là sự gặp nhau trong cùng một mối quan tâm: Đưa tri thức pháp luật và kinh tế từ giảng đường, từ các công trình nghiên cứu đến gần hơn với đời sống, phục vụ cộng đồng. Qua sự đồng hành ấy, UEL có thêm cơ hội chia sẻ góc nhìn chuyên môn với xã hội và cũng chính từ những vấn đề báo đặt ra, nhà trường nhìn rõ hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và nhà quản lý đối với hoạt động nghiên cứu, đào tạo.

Ở thời điểm đặc biệt này, thay mặt Trường ĐH Kinh tế - Luật, tôi trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo Pháp Luật TP.HCM đã gìn giữ một tiếng nói pháp lý có trách nhiệm. Chúng tôi trân trọng những người làm báo đã kiên trì đi đến cùng các vấn đề cụ thể của đời sống và góp phần làm rõ ý nghĩa của pháp luật đối với công chúng. Những chuẩn mực nghề nghiệp và tinh thần phụng sự công chúng mà Pháp Luật TP.HCM đã xây dựng sẽ còn được lưu giữ mãi trong niềm tin của bạn đọc.

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GS-TS ĐỖ VĂN ĐẠI, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM:

Người bạn đồng hành thân quen

GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM.

Tôi không nhớ hằng năm có bao nhiêu bài trên báo Pháp Luật TP.HCM nhưng tôi vẫn nhớ bài mới nhất là vào ngày 22-6-2026 về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ở thời điểm chuẩn bị cho bài vừa nêu, tôi không thể tưởng tượng ra viễn cảnh, từ ngày 1-7-2026, tôi không còn “người bạn đồng hành” thân quen này nữa.

Một cảm giác buồn sâu nặng khi nghe tin báo Pháp Luật TP.HCM sẽ dừng hoạt động nên không như mọi năm, tôi không gửi lời “Chúc mừng” tới anh chị em của báo nhân dịp ngày Báo chí cách mạng mà chỉ muốn gửi lời “Tri ân” chân thành tới những người mà tôi gắn bó từ khi về Việt Nam làm việc vào năm 2007.

Gần 20 năm đồng hành với tư cách chuyên gia và bạn đọc, với tôi, báo Pháp Luật TP.HCM là tờ báo lớn ở Việt Nam về pháp luật. Với sự nỗ lực của báo và những chuyên gia về pháp luật cùng chí hướng, báo Pháp Luật TP.HCM là một thương hiệu lớn để người đọc tham chiếu và để các chuyên gia gửi gắm kỳ vọng về một hệ thống pháp luật tích cực cho xã hội hiện đại.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ không còn nữa, một câu đơn giản nhưng thật nặng lòng khi viết ra. Những giá trị mà các anh chị em của báo và các chuyên gia dày công vun đắp là một phần của lịch sử báo chí Việt Nam, sẽ còn hữu ích cho xã hội đương đại. Hy vọng rằng “tinh thần” của báo Pháp Luật TP.HCM vẫn được tìm thấy ở đâu đó trong hệ thống báo chí mới ở Việt Nam và đặc biệt anh chị em của báo sớm tìm được nơi làm việc mới giúp tìm được hạnh phúc trước đây và phát huy được nội lực của mình cho sự phát triển của xã hội.

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PGS-TS THÁI THỊ TUYẾT DUNG, Trưởng ban Pháp chế, ĐH Quốc gia TP.HCM:

“Người bạn” tri thức quý giá

PGS-TS Thái Thị Tuyết Dung, Trưởng ban Pháp chế, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Khi biết tin báo Pháp Luật TP.HCM cùng một số tờ báo, tạp chí khác phải dừng hoạt động, tôi không khỏi bồi hồi, vì tờ báo này đã là một phần thanh xuân và là “người bạn tri thức” quý giá của tôi cho đến tận hôm nay.

Tôi vẫn nhớ như in một ngày cuối năm 1994, cô sinh viên năm nhất Trường ĐH Luật TP.HCM ngồi trong không gian yên tĩnh của thư viện, đã vô tình chạm tay vào những trang báo in chữ khá nhỏ, màu vàng nhạt. Thế nhưng nội dung pháp lý bên trong lại phong phú đến bất ngờ - đó chính là Tuần báo Pháp Luật, tiền thân của báo Pháp Luật TP.HCM ngày nay.

Từ đó, mỗi tuần tôi đều háo hức mong chờ những bài viết gần gũi, sắc bén và phản ánh đa chiều thực tiễn pháp lý. Những trang báo ấy đã mở ra một khung cửa kiến thức quý giá cho một người thích đọc và viết như tôi.

Suốt 32 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là người thầy thầm lặng của tôi. Báo vừa giúp tôi không ngừng học hỏi, vừa là diễn đàn để tôi chia sẻ những quan điểm pháp lý. Điều này mang lại niềm vui cho những người nghiên cứu, bởi kiến thức chuyên môn được lan tỏa đến nhiều độc giả.

Tôi thực sự tiếc nuối khi một ấn phẩm báo chí pháp lý có uy tín và bản sắc riêng của TP.HCM phải khép lại. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng rằng các anh chị em phóng viên, biên tập viên sẽ mang theo tinh thần của báo Pháp Luật TP.HCM - tinh thần dấn thân, trung thực và trách nhiệm - đến với môi trường mới, nhiệm vụ mới và những thử thách phía trước. Tinh thần ấy chắc chắn sẽ tiếp tục lan tỏa, dù dưới bất kỳ hình thức nào.

Tạm biệt báo Pháp Luật TP.HCM - người thầy, người bạn tri thức quý giá của tôi. Tôi tin rằng hành trình của báo chưa kết thúc, chỉ là một khởi đầu mới mà thôi.