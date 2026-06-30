36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những giá trị tốt đẹp tiếp tục lan tỏa

(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Việt Nam:

Dấu ấn một tờ báo vì công lý

Trong nhiều năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí có bản sắc riêng và sức ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực pháp luật. Không chỉ phản ánh dòng chảy thời sự, tờ báo luôn tiếp cận các sự kiện dưới góc độ pháp lý, giúp người dân hiểu đúng pháp luật, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân. Đó cũng là lý do báo Pháp Luật TP.HCM luôn được đánh giá là một trong những tờ báo đi đầu trong công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần của Đảng và Nhà nước.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu.

Điều làm nên thương hiệu của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tính chính luận sắc bén mà còn là khả năng phát hiện và góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn. Nhiều tuyến bài đã chỉ ra những bất cập trong cơ chế, chính sách, tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và người dân cùng trao đổi, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật và thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM cũng như cả nước.

Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM cũng là nhắc đến những tác phẩm điều tra, phóng sự đầy bản lĩnh. Nhiều vụ việc tiêu cực, nhiều sai phạm kéo dài, nhiều mảng tối của xã hội đã được phát hiện, phản ánh và đấu tranh đến cùng.

Tôi xin bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của báo Pháp Luật TP.HCM. Những đóng góp của các anh chị không chỉ tạo dựng nên một thương hiệu báo chí lớn mà còn góp phần bảo vệ công lý, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân vào pháp luật.

Một tờ báo có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình nhưng những giá trị mà báo Pháp Luật TP.HCM đã tạo dựng sẽ còn tiếp tục sống mãi trong lòng bạn đọc, trong giới luật sư và trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Phó Tổng biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển đã gửi hoa và thư cảm ơn đến các chuyên gia pháp lý tại buổi họp mặt chuyên gia pháp lý mừng xuân 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

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Luật sư HÀ HẢI, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM:

Những giá trị còn mãi

Luật sư Hà Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

Với cá nhân tôi, báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những tờ báo gần gũi với hoạt động hành nghề luật sư nhất. Trong nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tờ báo còn thực hiện rất tốt vai trò trợ giúp pháp lý, phản biện xã hội và góp ý xây dựng pháp luật.

Đã có rất nhiều thế hệ luật sư đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM trong tư vấn, hỗ trợ người dân hiểu và áp dụng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội. Thông qua các chuyên mục pháp luật, báo và các luật sư đã cùng nhau lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt với một tờ báo đã có bề dày 36 năm hình thành và phát triển, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người làm báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thế hệ đã luôn giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Kính chúc các anh chị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên chặng đường phía trước. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, tôi tin rằng các anh chị vẫn sẽ mang theo tinh thần pháp luật, tinh thần phụng sự xã hội và tiếp tục có những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

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Luật sư VŨ PHI LONG, nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM:

Tờ báo tri kỷ

Luật sư Vũ Phi Long, nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM.

Do tính chất công việc tố tụng ở mảng hình sự nên từ cuối thập niên 1990, tôi và báo Pháp Luật TP.HCM đã bén duyên nhau như bóng với hình, đặc biệt giai đoạn đầu của công cuộc cải cách tư pháp, chính báo đã khởi xướng cách nhìn nhận mới về áo tù, còng tay, xích chân, vành móng ngựa hoặc vị trí ngồi của kiểm sát viên, luật sư hoặc có nhiều chuyên đề làm rõ những khái niệm tranh tụng trong các phiên tòa mẫu, nguyên tắc suy đoán vô tội, quyền con người... Có những cách nhìn, quan điểm hiện nay rất bình thường nhưng vào thời điểm đó được xem là đột phá, mạnh mẽ cả trong lý luận và thực tiễn.

Đó còn là những bài báo dạng ký sự pháp đình, phản ánh hiện thực khách quan của nhiều phiên tòa với nước mắt - nụ cười - sự lạc quan hoặc bất hạnh theo từng số phận và trên hết, báo Pháp Luật TP.HCM đã truyền tải được sức sống công lý đến bạn đọc thông qua kết quả mỗi phiên tòa.

Tùy theo sự phát hiện, các phóng viên cũng nêu lên những điểm chưa tốt, còn hạn chế của nhiều phiên tòa - và đó chính là lý do mỗi ngày có thể đọc nhiều báo nhưng trước tiên (và không thể thiếu) đó là báo Pháp Luật TP.HCM.

Hơn 30 năm đồng hành - giờ chia tay với báo ngậm ngùi, man mát buồn như thiếu vắng người tri kỷ.

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Luật sư NGUYỄN THÀNH CÔNG, Ủy viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM:

Tạm biệt một người thân

Luật sư Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

Khi biết số báo ngày 30-6-2026 sẽ là số cuối cùng của báo Pháp Luật TP.HCM, khép lại hành trình 36 năm đầy dấu ấn, tôi thực sự bùi ngùi và tiếc nuối. Với tôi, đây không chỉ là một tờ báo mà còn là nơi gắn bó với biết bao anh chị, bạn bè thân thiết, là một phần ký ức nghề nghiệp và cuộc sống của mình.

Những năm qua, tôi đã có dịp viết nhiều bài cho báo, chia sẻ nhiều ý kiến, tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị do báo tổ chức hoặc đồng hành. Tôi cảm nhận sâu sắc tinh thần nghề nghiệp, sự tử tế và bản lĩnh của những người làm báo báo Pháp Luật TP.HCM. Những mối quan hệ ấy không chỉ là công việc mà còn là sự gắn bó chân thành, đầy nghĩa tình.

Từ lâu Pháp Luật TP.HCM trong tôi luôn là một tờ báo có chuyên môn vững vàng, gần gũi, nhân văn và đầy trách nhiệm. Suốt 36 năm qua, báo không chỉ cung cấp những thông tin pháp luật thiết thực cho người dân mà còn là diễn đàn phản biện nghiêm túc, nơi nhiều ý kiến tâm huyết được lắng nghe, góp phần hoàn thiện chính sách và pháp luật.

Đối với nhiều người, báo Pháp Luật TP.HCM là một địa chỉ tin cậy để tìm kiếm thông tin, bảo vệ lẽ phải và lan tỏa những giá trị tích cực. Với riêng tôi, đó còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều cuộc gặp gỡ đáng quý và những tình cảm chân thành. Mỗi lần đến trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM - tôi như được trở về nhà.

Xin tri ân các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của báo Pháp Luật TP.HCM đã tận tâm phụng sự xã hội suốt 36 năm qua. Cảm ơn những người bạn, những đồng nghiệp đã cùng nhau chia sẻ, tranh luận, đồng hành và gìn giữ một ngọn lửa nghề đáng trân trọng.

Tạm biệt báo Pháp Luật TP.HCM. Tạm biệt một địa chỉ tin cậy, một người bạn thân thiết của nhiều thế hệ bạn đọc. Và tôi tin rằng dù hành trình của báo khép lại, những giá trị tốt đẹp, tinh thần phụng sự và dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM đã tạo dựng sẽ còn mãi trong lòng chúng ta.

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Luật sư ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Những điều tốt đẹp sẽ còn ở lại

Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Có những cuộc chia tay, dù biết là theo một chủ trương chung, vẫn khiến lòng chùng xuống.

Với tôi, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là một tờ báo. Đó là nơi tôi đã gắn bó với tư cách một cộng tác viên trong suốt nhiều năm, là nơi tôi gửi gắm rất nhiều bài viết, nhiều quan điểm pháp lý, nhiều câu chuyện về thân phận con người và cả những tình cảm rất riêng của mình dành cho nghề, cho đời.

Tôi vẫn nhớ bài viết đầu tiên gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM là bài “Tình người nơi pháp đình”. Khi ấy, tôi chưa từng cộng tác với báo nhưng với một bài viết liên quan đến pháp đình, đến thân phận con người, tờ báo đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Pháp Luật TP.HCM.

Rồi theo thời gian, những bài viết của tôi xuất hiện nhiều hơn. Báo Pháp Luật TP.HCM trở thành nơi tôi chia sẻ những góc nhìn nghề nghiệp, những lập luận pháp lý, những trăn trở về công lý, về con người, về những tình huống mà đôi khi phía sau một điều luật là cả một số phận.

Có những lúc tôi thấy mình gắn bó với báo nhiều hơn vai trò của một cộng tác viên. Nhớ giai đoạn dịch bệnh, việc duy trì tin, bài gặp khó khăn. Tuy nhiên, dù đang ở quê với điều kiện không thuận lợi, tôi vẫn viết bài, vẫn ghi âm, ghi hình gửi về cho báo, với mong muốn rằng những bài viết, những bản tin ấy có thể góp một phần nhỏ để báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục duy trì nhịp thông tin đến bạn đọc trong một giai đoạn thật đặc biệt.

Những năm gần đây, nhìn các hoạt động của báo, tôi càng thêm tự hào và luôn dõi theo với rất nhiều tình cảm cảm kích, sự trân trọng.

Tôi tự hào vì tờ báo mà mình gắn bó không chỉ lên tiếng trước những vấn đề lớn của xã hội, mà còn chưa từng bỏ rơi những phận người nhỏ bé, những hoàn cảnh ngặt nghèo, những tình huống pháp lý cần được soi rọi bằng sự công bằng, nhân văn và trách nhiệm. Từ những câu chuyện rất riêng của từng cá nhân đến những vấn đề chung của xã hội, ở đâu đó luôn có dấu ấn, có bước chân, có sự hiện diện bền bỉ của báo Pháp Luật TP.HCM.

Tôi tin rằng một hành trình đẹp không bao giờ kết thúc chỉ vì một tên gọi khép lại. Những điều tốt đẹp mà báo Pháp Luật TP.HCM đã tạo dựng sẽ còn ở lại trong từng bài báo, từng chương trình, từng người làm báo, từng biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên đã gắn bó với nơi này.

Tôi tin rằng dù sau này mỗi người có thể tiếp tục hành trình ở một môi trường mới thì những giá trị đã được xây dựng từ nơi này vẫn sẽ tiếp tục được mang theo, tiếp tục được lan tỏa.

Cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã cho tôi được là một phần nhỏ trong hành trình ấy. Một hành trình ý nghĩa, tử tế và rực rỡ.

Và tôi tin những điều rực rỡ sẽ còn tiếp tục ở lại.

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TS VŨ TRUNG KIÊN, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II:

Không muốn nói lời chia tay!

TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II

Trong cuộc đời mỗi con người có rất nhiều cuộc gặp gỡ rồi chia tay, trong đó có những cuộc chia tay để gặp lại nhưng cũng có những cuộc chia tay là mãi mãi. Việc báo Pháp Luật TP.HCM dừng hoạt động chắc chắn là cuộc chia tay mãi mãi với những người đã từng gắn bó và có nhiều kỷ niệm với tờ báo, trong đó có tôi.

Tôi trở thành cộng tác viên thân thiết với báo Pháp Luật TP.HCM rất tình cờ. Năm 2015, khi góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM, tôi đã gửi bài góp ý cho báo Pháp Luật TP.HCM, bài báo ngay lập tức được đăng tải để rồi từ đó tôi gắn bó với báo cho đến bây giờ. Những anh em làm ở báo thỉnh thoảng níu áo tôi “đòi bài” và hầu như tôi ít khi từ chối. Những năm sung sức, có năm tôi đăng hàng chục bài trên báo. Vui nhất là có những bài viết đã thu hút được sự quan tâm của nhiều độc giả, tạo hiệu ứng xã hội tốt đẹp, thậm chí có những bài viết còn được các đại biểu QH quan tâm, bàn bạc.

Những ngày qua, nghe tin tờ báo đã gắn bó nhiều năm dừng hoạt động, lòng cảm thấy nặng trĩu. Phải chờ sau ngày 21-6, tôi mới gọi điện thoại cho từng anh em thân thiết ở báo để chia sẻ và thăm hỏi về dự liệu tương lai và chỉ đành ngậm ngùi an ủi rằng phàm ở đời không có gì là bất biến, hợp rồi tan, tan rồi hợp, cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra.

Xin có đôi lời nhắc lại kỷ niệm, chỉ là nhắc lại kỷ niệm chứ không muốn nói lời chia tay!

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PGS-TS NGÔ HỮU PHƯỚC, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Luật kinh tế Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM:

Bền bỉ vun đắp nhiều giá trị phát triển cho xã hội

PGS-TS Ngô Hữu Phước, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Luật kinh tế Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Hành trình của báo Pháp Luật TP.HCM khép lại sau gần 36 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, của pháp luật và của đời sống xã hội. Với những người từng cộng tác, đồng hành hoặc tìm thấy ở báo một diễn đàn của tri thức và trách nhiệm công dân, đó là một thời khắc mang nhiều cảm xúc đặc biệt - về những giá trị mà tờ báo đã bền bỉ vun đắp cho xã hội.

Trong gần 36 năm hoạt động, Pháp Luật TP.HCM không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, thúc đẩy cải cách thể chế và nâng cao nhận thức pháp lý trong xã hội. Không ít bài viết, chuyền đề, phóng sự đã mở ra các cuộc đối thoại chính sách, tạo diễn đàn để nhà quản lý, giới khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng tham gia thảo luận nhằm tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

Điều làm nên nét riêng của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ nằm ở nội dung pháp luật, mà còn ở sự dấn thân vào không gian học thuật. Trong những năm qua, Pháp Luật TP.HCM đã phối hợp với Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức nhiều hội thảo khoa học và diễn đàn học thuật quy mô quốc gia về Luật Đất đai, về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, về Nghị quyết 66-NQ/TW… Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành, phản biện chính sách, lan tỏa tư duy pháp luật và khoa học pháp lý.

Ở góc nhìn khiêm tốn nhất, Pháp Luật TP.HCM đã thực hiện một chức năng vượt ra ngoài khuôn khổ báo chí truyền thống để trở thành cầu nối giữa khoa học pháp lý và đời sống pháp luật.

Giá trị của một tờ báo không chỉ nằm ở tốc độ đưa tin hay sức lan tỏa truyền thông mà còn đo bằng khả năng định hướng dư luận bằng sự thật, lý lẽ và trách nhiệm xã hội. Trong một Nhà nước pháp quyền, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần bảo vệ công lý, củng cố niềm tin vào pháp luật và thúc đẩy các giá trị tiến bộ của xã hội. Do đó, dù Pháp Luật TP.HCM dừng lại nhưng những giá trị mà báo để lại là tinh thần phản biện xây dựng, ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm công dân và khát vọng kết nối tri thức với thực tiễn sẽ tồn tại vĩnh hằng. Những giá trị ấy sẽ tiếp tục lan tỏa trong nhận thức của bạn đọc, trong ký ức nghề nghiệp của những người làm báo và trong những đóng góp mà báo Pháp Luật TP.HCM đã để lại cho sự phát triển của đất nước.

Xin tri ân những người đã làm nên báo Pháp Luật TP.HCM trong gần 36 năm qua!

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PGS-TS CAO VŨ MINH, Trưởng bộ môn Luật hành chính - nhà nước, khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM:

10 năm cộng tác và lời tri ân gửi đến báo

PGS-TS Cao Vũ Minh, Trưởng bộ môn Luật hành chính - nhà nước, khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong cuộc sống, có những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua rồi thành dĩ vãng nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ lại đi cùng ta qua năm tháng. Với tôi, cộng tác cùng báo Pháp Luật TP.HCM là một cuộc gặp gỡ tràn đầy xúc cảm, lặng lẽ nhưng da diết, giản đơn nhưng chân tình. Giữa những dòng tin pháp lý tưởng chừng như khô khan, tôi vẫn tìm thấy hơi ấm của tình người, sự đồng cảm trong lý tưởng và khát khao công lý. Đó không chỉ là công việc, mà là một phần thanh xuân và ký ức mà tôi luôn gìn giữ, mang theo.

Khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã rất thích đọc báo Pháp Luật TP.HCM. Rồi cơ duyên đến, tôi có dịp được cộng tác cùng báo. Tôi cũng không nhớ rõ năm nào, chỉ ấn tượng nhất là bài viết cách đây hơn 10 năm liên quan đến vụ “Ca sĩ Lệ Quyên cho con tè vào túi nôn khi máy bay sắp hạ độ cao”.

Hơn 10 năm cộng tác với báo, nhìn lại, tôi vẫn thấy trong lòng mình nguyên vẹn cảm xúc của những ngày đầu tiên. Đó là sự hồi hộp khi gửi bài, là niềm vui khó tả khi nhìn thấy tên mình trên mặt báo, là cảm giác được lắng nghe, được tin tưởng và được cùng góp một tiếng nói nhỏ bé vào dòng chảy thông tin pháp luật. Được đắm mình trong xúc cảm, đặt mình vào nghịch cảnh và hết mình về câu chữ, pháp lý là điều không thể kiếm tìm ở đâu khác ngoài Pháp Luật TP.HCM.

Viết cho một tờ báo như Pháp Luật TP.HCM chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mỗi câu chữ không chỉ cần đúng, mà còn phải đủ thận trọng. Mỗi thông tin không chỉ cần nhanh mà phải chuẩn xác. Mỗi bài viết không chỉ phản ánh một vụ việc, một vấn đề, mà còn chạm đến niềm tin của độc giả đối với công lý, lẽ phải và sự thượng tôn pháp luật. Chính vì vậy, trong suốt chặng đường ấy, tôi luôn tự nhủ rằng người cầm bút không được phép dễ dãi với sự thật, càng không được phép vô cảm trước những phận người, những vấn đề xã hội mà mình đang viết.

Pháp Luật TP.HCM đã cho tôi nhiều hơn những gì mà tôi kỳ vọng. Có những dòng tin, bài viết, cuộc trao đổi qua năm tháng đã trở thành hành trang quý giá mà tôi sẽ mang theo trong suốt cuộc đời.

Hơn 10 năm cộng tác, báo Pháp Luật TP.HCM trở thành mái nhà thân quen. Hôm nay, khi phải nói lời chia tay, tôi không sao tránh khỏi sự bồi hồi. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng có những lời tạm biệt không phải để khép lại, mà để lưu giữ. Lưu giữ một hành trình đẹp, lưu giữ những điều tử tế đã nhận được và lưu giữ cả niềm biết ơn đối với một tờ báo đã cho tôi cơ hội được viết, được học, được trưởng thành.

Xin cảm ơn Ban Biên tập, cảm ơn các anh chị phóng viên, biên tập viên và tất cả những người đã đồng hành, hỗ trợ tôi trong suốt một thập niên qua. Cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM vì đã cho tôi một phần đời thật đẹp, một dấu mốc thật đáng trân quý trong hành trình cầm bút. Xin được cúi đầu tri ân và nói lời tạm biệt bằng tất cả sự biết ơn.

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí báo Pháp Luật TP.HCM:

Một người bạn “tri kỷ”

Tôi và một số đồng nghiệp từng có những kỷ niệm sâu sắc với báo Pháp Luật TPHCM trong vụ án "củi khô".

Luật sư Lê Văn Hoan.

Quá trình hành nghề sau đó, mỗi khi đối diện với những tình huống pháp lý bế tắc, những sự kiện thực tế gai góc, với tôi những trang báo Pháp luật TP.HCM và những bài tham luận từ các cuộc hội thảo khoa học do báo tổ chức chính là một "cứu cánh" thực sự. Đó không chỉ là nơi cung cấp thông tin, mà còn là diễn đàn học thuật uy tín của những chuyên gia hàng đầu, mở ra những giải pháp hợp lý cho không chỉ các luật sư mà cho cả những người đang làm công tác tố tụng.

Chương trình "Tư vấn pháp luật miễn phí" của Báo cũng là nét đặc trưng. Bản thân tôi may mắn được đồng hành với tư cách là thành viên Ban chủ nhiệm chương trình đến nay đã gần 20 năm. Trong ngần ấy năm, chương trình đã hỗ trợ biết bao số phận từ chỗ "vô danh", không có bất cứ một mảnh giấy tùy thân nào lận lưng – để rồi được các cơ quan thẩm quyền cấp giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Với một người bình thường, những tờ giấy ấy là lẽ đương nhiên, nhưng với những mảnh đời khốn khó được báo giúp đỡ, đó là một giấc mơ mà họ chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Dù không nằm trong biên chế của tòa soạn, nhưng từ lâu, tôi đã tự coi mình là thành viên trong ngôi nhà Báo Pháp luật TP.HCM. Hành trình của báo khép lại, sự nuối tiếc này chắc chắn sẽ không dễ gì phai, và những kỷ niệm đẹp cùng Báo Pháp luật TP.HCM sẽ mãi được trân trọng lưu giữ trong ký ức, như một người bạn “tri kỷ”.