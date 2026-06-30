Nhân viên phòng răng giữ 37,5 triệu đồng của khách bị phạt 7,5 năm tù

(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.

Chiều 30-6, sau một tuần nghị án kéo dài, TAND khu vực 4 - TP.HCM đã tuyên án đối với hai bị cáo Phan Ngọc Thanh Tâm (ngụ TP.HCM) và Châu Văn Sang (ngụ Gia Lai) về tội tham ô tài sản.

Hai bị cáo Tâm và Sang tại tòa. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tâm 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Sang 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội tham ô tài sản.

Tại phần tranh luận, đại diện VKSND khu vực 4, TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù; đề nghị tuyên phạt bị cáo Sang từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tâm thì cho rằng cần xem xét lại hành vi của bị cáo Tâm đã đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản hay chưa vì Tâm và Sang làm việc cho Công ty nha khoa không có hợp đồng lao động, tiền thu của khách hàng làm răng nhận về đều chuyển về tài khoản của cá nhân (chủ Công ty) chứ không phải chuyển vào tài khoản của công ty, liệu khoản tiền đó có phải tài sản của công ty hay không...

Như PLO đã đưa tin, Tâm và Sang vào làm việc tại một phòng khám nha khoa tại phường Vườn Lài, TP.HCM (không ký hợp đồng lao động). Trong đó, nhiệm vụ của Tâm là nhân viên tư vấn khách hàng kiêm thu ngân. Khi khách hàng có nhu cầu làm răng, Tâm sẽ tư vấn cho khách hàng về hình thức, dịch vụ làm răng và chi phí từng loại dịch vụ, sau khi thống nhất hình thức, giá cả với khách hàng thì Tâm sẽ báo cho chủ của phòng nha để xem xét, quyết định.

Nếu đồng ý thì sẽ phân công bác sĩ nha khoa làm khách. Khách hàng có thể thanh toán, đặt cọc làm răng bằng cách nộp tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ tín dụng qua máy POS.

Ngoài ra, Tâm có thêm nhiệm vụ thu tiền mặt từ các nhân viên tư vấn khác nộp về, sau đó phải nộp lại kế toán công ty ngay trong ngày.

Công việc, nhiệm vụ của Sang cũng là nhân viên tư vấn của phòng khám giống như Tâm.

Qua quá trình rà soát, chủ của phòng nha nhận thấy có ba khách hàng chưa thanh toán tiền cho công ty nên đã liên hệ với khách thì được biết đã thanh toán cho Tâm và Sang. Từ đó, chủ của phòng khám đã tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền đến công an.

Trước đó, TAND quận 10 TP.HCM từng tuyên Tâm 8 năm tù, Sang 7 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, ở phiên xử phúc thẩm lần 1, TAND TP.HCM đã hủy án để điều tra lại.

Quá trình điều tra lại xác định bị cáo Sang chỉ chiếm giữ 10 triệu đồng (10/20 triệu đồng bị cáo buộc chiếm đoạt); còn bị cáo Tâm vẫn bị cáo buộc chiếm đoạt 37,5 triệu đồng.

Từ đó, VKSND khu vực 4 đã truy tố Sang về tội tham ô tài sản theo khoản 1 Điều 353 BLHS với khung hình phạt từ 2-7 năm tù. Còn Tâm vẫn bị truy tố theo khoản 2 Điều 353 (phạm tội 2 lần trở lên).

Giữ tiền làm răng của khách, 2 nhân viên phòng khám nha khoa vướng lao lý (PLO)- Giữ tiền tạm ứng làm răng của khách (Sang giữ 20 triệu đồng, Tâm 37,5 triệu đồng), hai nhân viên phòng khám nha khoa bị cấp sơ thẩm tuyên lần lượt 7, 8 năm tù; cấp phúc thẩm sau đó hủy án.

HỮU ĐĂNG