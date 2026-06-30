Sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản thêm 1 tháng

(PLO)- BHXH TP.HCM vừa hướng dẫn thực hiện quy định mới về chế độ thai sản, trong đó lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng.

Từ ngày 1-7-2026, BHXH TP.HCM sẽ thực hiện các quy định mới về giải quyết chế độ thai sản, ốm đau và dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo Luật Dân số năm 2025, Nghị định số 168/2026 của Chính phủ và Luật BHXH năm 2024.

Để bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết và chi trả các chế độ được thống nhất, BHXH TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện.

Từ ngày 1-7-2026, lao động nữ sinh con thứ hai đủ điều kiện sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản 7 tháng theo quy định mới.

Lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng

Theo hướng dẫn, kể từ ngày 1-7-2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh tổng cộng 7 tháng, trong đó thời gian nghỉ trước sinh không quá 2 tháng.

Đối tượng áp dụng là lao động nữ sinh con thứ hai mà tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống và đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Đối với trường hợp sinh đôi trở lên, tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Bên cạnh đó, lao động nam đang tham gia BHXH bắt buộc khi vợ sinh con thứ hai cũng được hưởng chế độ nghỉ thai sản nếu tại thời điểm sinh, người vợ có một con đẻ còn sống.

Theo đó, lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con thứ hai. Trường hợp sinh ba trở lên thì được nghỉ thêm 3 ngày làm việc đối với mỗi con tính từ con thứ ba trở đi.

Mức hưởng tính theo Luật BHXH năm 2024

BHXH TP.HCM cho biết, trợ cấp thai sản được tính theo số tháng nghỉ hưởng chế độ. Trong đó, mức trợ cấp thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Ngoài khoản trợ cấp hằng tháng, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng sinh con theo quy định của Luật BHXH năm 2024.

Đối với người lao động đang tham gia BHXH, đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH và ghi rõ nội dung “Sinh con thứ hai” tại cột ghi chú của danh sách đề nghị giải quyết chế độ.

Trường hợp người lao động đã thôi việc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH trước thời điểm sinh con thì trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH. Người kê khai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai.

Hướng dẫn giải quyết chế độ ốm đau khi nghỉ không trọn ngày

Ngoài nội dung về thai sản, BHXH TP.HCM cũng hướng dẫn việc giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc không trọn ngày.

Theo đó, thời gian hưởng chế độ được xác định căn cứ vào thời gian nghỉ việc phù hợp với thời giờ làm việc bình thường của người lao động và thời gian được cơ sở khám, chữa bệnh xác nhận trên giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Việc hướng dẫn kịp thời các quy định mới giúp người lao động và doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Nếu người lao động nghỉ thực tế dài hơn thời gian ghi trên các giấy tờ do cơ sở khám chữa bệnh cấp thì chỉ được giải quyết hưởng chế độ theo thời gian được cơ sở y tế xác nhận.

Ví dụ, người lao động làm việc từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30, nhập viện lúc 14 giờ 40 phút ngày 13-5-2026 và ra viện lúc 15 giờ 40 phút ngày 20-5-2026 thì chỉ được giải quyết hưởng chế độ ốm đau 6,5 ngày, trong đó ngày nhập viện được tính hưởng nửa ngày.

Lưu ý khi đăng ký tài khoản nhận trợ cấp

Để việc chi trả các chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được thực hiện nhanh chóng, chính xác, BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị khi lập danh sách đề nghị giải quyết phải cung cấp đầy đủ 3 thông tin gồm: số tài khoản của người lao động, tên ngân hàng và mã CITAD của hội sở ngân hàng.

Cơ quan BHXH cũng lưu ý người lao động sử dụng chính tài khoản của mình để nhận trợ cấp, không sử dụng tài khoản của người khác. Trường hợp ngân hàng thay đổi số tài khoản hoặc chuyển đổi đầu số, người lao động cần chủ động liên hệ ngân hàng để cập nhật thông tin chính xác trước khi gửi hồ sơ.

BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động sớm phổ biến những quy định mới đến người lao động nhằm bảo đảm việc lập hồ sơ, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH đúng quy định, tránh phát sinh sai sót trong quá trình thực hiện.

Tăng lương cơ sở từ 1-7: Hàng loạt quyền lợi BHXH, BHYT của người dân sẽ tăng theo (PLO)- Việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 sẽ tác động trực tiếp đến nhiều chế độ BHXH, BHYT và quyền lợi an sinh của người dân.

Nghỉ việc vẫn có thể đóng BHXH để hưởng lương hưu cao (PLO)- Người lao động nghỉ việc không bắt buộc phải đóng BHXH tự nguyện nhưng có thể tiếp tục tham gia để tăng lương hưu.

TRẦN MINH