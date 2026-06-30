Pháp Luật TP.HCM khẳng định bản sắc phản biện mang tính xây dựng

(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.

Theo các doanh nghiệp, chuyên gia, trong suốt hành trình hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ khẳng định vị thế của một cơ quan ngôn luận uy tín mà còn là mắt xích quan trọng kết nối thực tiễn cuộc sống với cơ quan hoạch định chính sách.

TS LÊ BÁ CHÍ NHÂN, chuyên gia kinh tế:

Thúc đẩy tinh thần đổi mới tư duy quản lý

Giá trị nổi bật nhất của tờ báo nằm ở bản lĩnh dấn thân qua các tuyến bài điều tra, phân tích và phản biện chuyên sâu. Không dừng lại ở việc phản ánh sự kiện bề nổi, báo luôn đi thẳng vào các “điểm nghẽn” của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý. Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế này đã trở thành nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh cải cách và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tờ báo luôn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội khi đồng hành sát sao cùng cộng đồng doanh nghiệp. Qua các diễn đàn và tọa đàm hiến kế, báo không chỉ tạo không gian để doanh nghiệp phản ánh khó khăn, mà còn thúc đẩy tinh thần đổi mới tư duy quản lý trong các cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, “bản lĩnh phản biện mang tính xây dựng” chính là bản sắc của Pháp Luật TP.HCM. Báo luôn giữ được sự cân bằng giữa tính chiến đấu sắc bén với tinh thần trách nhiệm, khách quan và khoa học. Phản biện trên mặt báo không nhằm mục đích phủ nhận hay chỉ trích, mà hướng tới mục tiêu cao hơn: Tập hợp trí tuệ từ các chuyên gia, nhà quản lý để tìm kiếm giải pháp tối ưu, tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội.

Các tiểu thương, hộ kinh doanh chia sẻ những vướng mắc về hóa đơn điện tử, thủ tục kê khai thuế với cơ quan thuế tại tọa đàm do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông NGUYỄN TẤN PHONG, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM):

Người đồng hành xây dựng thị trường số minh bạch

Nhận tin ngày 30-6-2026 là số báo cuối cùng của báo Pháp Luật TP.HCM, tôi và cộng đồng thương mại điện tử (TMĐT) không khỏi bồi hồi. Với chúng tôi, tờ báo không chỉ là nguồn tin mỗi sáng, mà là người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình xây dựng một thị trường số minh bạch, lành mạnh.

Từ những ngày đầu TMĐT còn mới mẻ, khi người bán chưa rõ nghĩa vụ pháp lý và khung quản lý còn đang hoàn thiện, báo đã sớm theo sát các vấn đề thời sự như thu thuế kinh doanh trên Facebook, Google hay việc các nền tảng xuyên biên giới chưa đặt văn phòng tại Việt Nam.

Là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, Hiệp hội TMĐT Việt Nam luôn tìm thấy ở tờ báo một tiếng nói phản biện sắc bén và trách nhiệm. Khi thị trường bùng nổ với siêu ứng dụng, AI, livestream, báo kiên trì theo đuổi các đề tài gai góc: Từ dự thảo Luật TMĐT, trách nhiệm người bán hàng livestream đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tôi đặc biệt trân trọng cách tiếp cận điềm tĩnh, đa chiều của báo trước những bài toán khó như chống thất thu thuế qua quản lý dữ liệu các sàn giao dịch, hay bỏ miễn thuế hàng nhập khẩu giá trị nhỏ để bảo vệ hàng Việt. Trong cuộc chiến chống hàng giả trên môi trường số, các loạt bài phóng sự điều tra của báo luôn ở tuyến đầu, chỉ rõ lỗ hổng chế tài và bền bỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hơn cả thông tin, điều báo để lại cho chúng tôi là tinh thần thượng tôn pháp luật và kinh doanh tử tế. Một tờ báo có thể khép lại nhưng những giá trị gieo trồng sẽ còn mãi. Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp TMĐT, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến tập thể báo Pháp Luật TP.HCM. Chúc những người làm báo luôn giữ vững lửa nghề trên mọi hành trình mới.

Các chuyên gia cùng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM trao đổi tại talkshow: "Dùng xăng sinh học E10: Vai trò doanh nghiệp giúp xanh hóa năng lượng". Ảnh: THUẬN VĂN

Ông KHUẤT QUANG HƯNG, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và truyền thông - Nestlé Việt Nam:

Nguồn thông tin đáng tin cậy, khách quan và thời sự

Đối với doanh nghiệp, báo Pháp Luật TP.HCM luôn là một nguồn thông tin đáng tin cậy, khách quan và thời sự. Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, báo còn là một nhịp cầu bền bỉ kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, từ đó thúc đẩy những đối thoại cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng.

Điều chúng tôi đặc biệt ghi nhận là những nỗ lực của báo trong việc tạo dựng không gian trao đổi chính sách, lắng nghe và phản ánh đa chiều các ý kiến, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý và lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội.

Chúc các anh chị nhiều sức khỏe và luôn là địa chỉ tin cậy nuôi dưỡng niềm tin trong cộng đồng!

TS HUỲNH THANH ĐIỀN, chuyên gia kinh tế, giảng viên ĐH Nguyễn Tất Thành:

Tinh thần làm báo và trách nhiệm xã hội mãi tiếp nối

Với tôi, một người vừa làm kinh tế, vừa tham gia giảng dạy, những tờ báo mang tính chuyên môn về một lĩnh vực cụ thể luôn có ý nghĩa rất đặc biệt. Không chỉ là kênh cung cấp thông tin, đó còn là nơi giúp người đọc tiếp cận vấn đề từ góc nhìn phản biện, đào sâu đến tận gốc rễ để tìm ra bản chất của vấn đề. Báo Pháp Luật TP.HCM cũng là nơi giúp tôi có cơ hội chia sẻ những góc nhìn, những kiến nghị về chính sách nhằm góp phần hoàn thiện thể chế và cải thiện xã hội.

Chia tay báo Pháp Luật TP.HCM, tôi có rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Đặc biệt là những kỷ niệm với các anh chị PV đã đồng hành cùng chuyên gia và bạn đọc trong suốt nhiều năm qua. Những bài chia sẻ của tôi về ứng phó với thuế quan, chính sách bất động sản, chương trình kích cầu tiêu dùng, các vấn đề mới phát sinh như tài sản số, xăng E10 đến những kiến nghị về phát triển kinh tế tư nhân hay nâng cao năng lực chuyển hóa quốc gia để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình... đều được các anh chị PV như Quang Huy, Thu Hà, Tú Uyên, Minh Phương, Thùy Linh và nhiều anh chị khác lắng nghe, trao đổi và phản ánh một cách khách quan, chân thực.

Tôi tin rằng một tờ báo có thể khép lại hành trình của mình trong một giai đoạn nhất định nhưng tinh thần làm báo và trách nhiệm xã hội của báo chí thì không bao giờ kết thúc. Những giá trị mà báo Pháp Luật TP.HCM đã tạo dựng, những đóng góp cho xã hội, cho công cuộc hoàn thiện chính sách và bảo vệ lẽ phải sẽ còn được tiếp nối trong những chặng đường mới của những người làm báo hôm nay.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Biên tập, các nhà báo, PV, biên tập viên và toàn thể những người đã góp phần làm nên thương hiệu báo Pháp Luật TP.HCM trong suốt thời gian qua. Chúc các anh chị luôn giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, tiếp tục thành công trên những chặng đường mới và tiếp tục cống hiến cho xã hội bằng tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân và lòng yêu nghề của người làm báo.

Báo luôn kết nối thực tiễn cuộc sống với cơ quan hoạch định chính sách. Trong ảnh : Báo Pháp Luật TP.HCM cùng các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm về tháo gỡ vướng mắc liên quan hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh… Ảnh: THUẬN VĂN

TS HUỲNH PHƯỚC NGHĨA, Giám đốc Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý ĐH Kinh tế TP.HCM:

Tự hào hành trình kết nối tri thức và thực tiễn xã hội

Báo Pháp Luật TP.HCM đã chứng minh mình là tổ chức tin cậy, các nội dung được xác thực và bảo vệ sự thật. Báo đã giúp công chúng nhận thức đúng đắn về pháp luật, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Nội dung các chuyên mục thể hiện bản lĩnh về kết nối tri thức và thực tiễn xã hội phong phú. Hành trình đó thật đáng trân trọng.

Thông qua sự cộng tác của tôi với báo Pháp Luật TP.HCM, bản thân rất trân quý những chủ đề chạm tới đời sống thực, đóng góp giá trị tích cực vì sự phát triển chung của đất nước. Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ, báo chí cũng bị ảnh hưởng và tiến hóa. Nhưng giá trị cốt tử vẫn là niềm tin của công chúng vào tờ báo, sự tận tụy và đầy trách nhiệm của tập thể báo Pháp Luật TP.HCM sẽ còn đọng mãi.

Chuyên gia kinh tế TRẦN THANH HẢI, Hiệu trường CĐ Viễn Đông:

Bền bỉ hướng dẫn người dân tuân thủ pháp luật

Đối với cá nhân tôi, báo Pháp Luật TP.HCM từ lâu đã không chỉ là một cơ quan truyền thông đơn thuần, mà còn là một người bạn tri kỷ gắn bó sâu sắc.

Chúng ta đang sống trong một xã hội bùng nổ các kênh thông tin đa chiều và báo chí đang trong lộ trình từng bước đi vào quy củ. Đặt trong bối cảnh đó, vai trò của báo Pháp Luật TP.HCM càng trở nên nổi bật và mang ý nghĩa định hướng to lớn. Suốt gần 36 năm qua, thông qua việc bền bỉ hướng dẫn người dân tuân thủ pháp luật, đồng thời mang đến những bài học cảnh tỉnh sâu sắc, tờ báo đã giúp ích rất nhiều cho đông đảo độc giả và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội.

Tôi vô cùng trân quý những cống hiến thiết thực của quý báo, đặc biệt là tinh thần dấn thân và sự bền bỉ, bản lĩnh đeo bám đến cùng các vấn đề của đội ngũ PV. Nhân dịp này, tôi cũng xin gửi lời chia tay đầy tiếc nuối và trân trọng đến tập thể những người làm báo Pháp Luật TP.HCM.

Dấu ấn đáng trân trọng trong lịch sử báo chí Trong nhiều năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã để lại dấu ấn đặc biệt trong hệ thống báo chí Việt Nam với vai trò là một cơ quan chuyên sâu về pháp luật và chính sách. Không chỉ thực hiện tốt chức năng thông tin, báo còn là diễn đàn tin cậy để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý cùng trao đổi, phản biện và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Điều đáng ghi nhận là báo luôn kiên định theo đuổi tinh thần phản biện chính sách khách quan và trách nhiệm. Hàng loạt vấn đề về kinh tế, thuế, đất đai hay thủ tục hành chính đã được phân tích đa chiều. Báo kịp thời phản ánh những bất cập từ thực tiễn, tạo cầu nối vững chắc giữa cuộc sống với quá trình xây dựng, thực thi pháp luật. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, báo là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Thông qua các chuyên mục thiết thực, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin pháp lý kịp thời. Những khó khăn, vướng mắc của họ cũng được báo kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền, góp phần tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, báo đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật. Những bài điều tra, bình luận pháp lý sắc bén đã góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Việc báo Pháp Luật TP.HCM khép lại chặng đường hoạt động vào ngày 30-6-2026 chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, những giá trị mà báo đã tạo dựng - đặc biệt là tinh thần phụng sự công lý, phản biện vì lợi ích chung và đồng hành cùng doanh nghiệp - sẽ luôn là những dấu ấn đáng trân trọng trong lịch sử báo chí và đời sống pháp lý Việt Nam. Luật sư TRẦN XOA, chuyên gia thuế Hành trình đáng tự hào vì cộng đồng và thượng tôn pháp luật Trong suốt chặng đường 36 năm, báo Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật, là địa chỉ tin cậy của người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Những chuyên mục tư vấn pháp lý, bài phân tích sắc sảo, phản biện cứng rắn bênh vực người yếu thế của báo đã giúp hàng triệu người dân và doanh nghiệp hiểu đúng pháp luật và được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Trong đó báo đã góp công lớn trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và đúng pháp luật. Trong hàng ngàn chương trình, sự kiện mà báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức, Công ty TNHH Skybus được đồng hành với một chương trình vô cùng ý nghĩa là “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tổ chức từ năm 2023 đến 2025. Không chỉ hàng chục tỉ đồng được trao mà báo đã trang bị hệ thống kiến thức pháp luật toàn diện cho bà con ngư dân ở tất cả tỉnh, thành có biển và đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các tỉnh, thành để cùng tháo gỡ thẻ vàng IUU. Đây là những giá trị còn mãi. Ông Huỳnh Tấn Lộc (phải) trao quà cho ngư dân tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Gia Lai) trong khuôn khổ Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Ảnh HOÀNG GIANG Từ những ngày đầu bỡ ngỡ tôi đã có cơ hội gắn bó, gặp gỡ và làm việc với nhiều người của báo, điều đặc biệt dù là lãnh đạo, biên tập viên hay PV, họ đều thể hiện bản lĩnh, giỏi giang, đa năng và nhiệt huyết nghề nghiệp. Những mối quan hệ chân tình ấy của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng, niềm tin và khát vọng lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến với cộng đồng. Có thể nói Pháp Luật TP.HCM không chỉ là một tờ báo, mà còn là người bạn đồng hành thân thiết của chúng tôi trên hành trình thành công và cống hiến cho xã hội. Tinh thần nghiêm túc, chất trí tuệ nhưng đại chúng trong các sản phẩm của báo như một cẩm nang giúp tôi trong việc điều hành công ty và càng thấu hiểu giá trị mà báo đã và đang mang lại cho xã hội. Đây chính là điều hạnh phúc và sự trân trọng đặc biệt của tôi với đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM! Ông HUỲNH TẤN LỘC, Giám đốc Công ty TNHH Skybus Vượt gian khó, xây điểm tựa, trọn nhân văn Là một bạn đọc lâu năm và dưới góc nhìn của một doanh nhân, tôi luôn dõi theo từng bước chuyển mình của báo Pháp Luật TP.HCM. Với tôi, giá trị của tờ báo được đúc kết qua ba trụ cột: Vượt khó, điểm tựa tin cậy và sứ mệnh nhân văn. Tôi không quên những ngày đầu gian khó của hoạt động cung cấp văn bản pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí của người dân. Người dân đổ về nhờ hỗ trợ rất đông, trong khi cơ sở vật chất tòa soạn lúc đó ở 470 Nguyễn Tri Phương (địa chỉ tòa soạn báo trước đây) còn vô vàn thiếu thốn. Chính trong lúc “thiếu trước hụt sau” ấy, sự tận tâm của báo đã lay động cộng đồng. Tôi cùng nhiều doanh nghiệp chủ động chung tay tiếp sức cho hoạt động ý nghĩa của báo, hỗ trợ giấy, mực in... Tôi rất vui vì báo duy trì chương trình tư vấn pháp lý miễn phí, duy trì ngọn lửa phục vụ nhân dân đến tận hôm nay. Trải qua thời gian, báo đã vươn mình thành nhịp cầu pháp lý vững chắc. Với người dân, báo là điểm tựa, kiên nhẫn hướng dẫn họ đi đúng quy trình và dũng cảm đưa sự thật ra ánh sáng qua các phóng sự điều tra minh bạch. Với doanh nghiệp, báo đồng hành, tháo gỡ góc khuất pháp lý qua các diễn đàn chuyên sâu, giúp chúng tôi kinh doanh vững vàng, thượng tôn pháp luật. Nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất chính là sứ mệnh làm “lá chắn” bảo vệ người yếu thế. Việc kết nối bền bỉ với đội ngũ luật sư để trợ giúp pháp lý miễn phí đã giành lại công bằng, thắp lên niềm tin cho bao mảnh đời bất hạnh. Báo Pháp Luật TP.HCM đã và đang khẳng định chân lý: Luôn lấy pháp luật làm nền tảng, lấy nhân văn làm đích đến cuối cùng. Ông NGUYỄN HOÀI VŨ, CEO Blue Event

QUANG HUY - THU HÀ