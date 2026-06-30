36 năm Pháp Luật TP.HCM: Một tên báo khép lại, một tinh thần còn mãi

(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.

Có những số báo được đọc như một bản tin của ngày hôm nay. Nhưng cũng có những số báo, khi cầm trên tay, ta biết mình đang chạm vào một phần ký ức. Ấn phẩm cuối cùng ngày 30-6-2026 của báo Pháp Luật TP.HCM mang trong mình cảm xúc đặc biệt ấy.

Báo là người bạn lớn

Với tôi, và có lẽ với nhiều thế hệ giảng viên, người học, cựu người học của Trường ĐH Luật TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là một cơ quan báo chí quen thuộc. Đó là một người bạn nghề nghiệp gần gũi, một địa chỉ báo chí có bản sắc, một diễn đàn pháp lý giàu trách nhiệm, nơi những vấn đề của pháp luật, công lý, cải cách tư pháp và đời sống xã hội được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần dân, sắc sảo và nhân văn.

TS Lê Trường Sơn (trái) và nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, trong lễ trao Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý” vào tháng 3-2026. Ảnh: ULAW

36 năm hoạt động là một hành trình không ngắn. Trong hành trình ấy, báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần làm cho pháp luật đến gần hơn với đời sống, làm cho những khái niệm đôi khi khô khan của luật học trở nên dễ hiểu hơn với công chúng và quan trọng hơn, làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật được hiện diện trong từng câu chuyện rất đời thường. Từ những vụ việc dân sinh, những vấn đề cải cách tư pháp, những chính sách mới đến những cuộc tranh luận pháp lý có chiều sâu, tờ báo đã tạo dựng cho mình một vị trí riêng: Chuyên sâu nhưng không xa cách, chuẩn mực nhưng không khô cứng, quyết liệt nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm cần có của người làm báo trong lĩnh vực pháp luật.

Giữa Trường ĐH Luật TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM có một mối quan hệ rất tự nhiên. Một bên đào tạo, nghiên cứu và phụng sự pháp luật; một bên truyền thông, phản biện và lan tỏa các giá trị pháp lý trong xã hội. Chúng tôi gặp nhau ở tình yêu đối với pháp luật, ở niềm tin vào công lý và ở trách nhiệm góp phần xây dựng một xã hội biết tôn trọng lẽ phải, tôn trọng quyền con người, tôn trọng kỷ cương pháp luật.

Mối quan hệ ấy càng trở nên đặc biệt bởi trong đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều cựu người học của Trường ĐH Luật TP.HCM. Mỗi khi gặp các anh chị trong vai trò phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo tòa soạn, chúng tôi luôn có một niềm vui rất riêng: Nhận ra rằng tri thức luật học từ giảng đường đã được các thế hệ người học mang vào đời sống báo chí, rồi từ thực tiễn báo chí lại tiếp tục làm giàu thêm đời sống pháp lý của xã hội. Với nhà trường, đó là một niềm tự hào sâu sắc. Bởi thành công của người học không chỉ được đo bằng học vị, chức danh hay vị trí công tác, mà còn được đo bằng những giá trị mà họ bền bỉ tạo ra cho cộng đồng.

Trong những năm qua, Trường ĐH Luật TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, từ truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật, kết nối chuyên gia đến các hoạt động học thuật và nghề nghiệp. Ở nhiều thời điểm quan trọng của nhà trường, chúng tôi luôn cảm nhận được sự đồng hành trách nhiệm, thiện chí và chuyên nghiệp của báo Pháp Luật TP.HCM. Đó không phải là sự đồng hành mang tính hình thức, mà là sự gặp gỡ của hai thiết chế cùng quan tâm đến việc làm cho pháp luật được hiểu đúng hơn, được tôn trọng hơn và được thực thi nhân văn hơn trong đời sống.

Dấu ấn cùng “Tinh hoa pháp lý” Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường ĐH Luật TP.HCM và 30 năm trường mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM, nhà trường và báo Pháp Luật TP.HCM đã phối hợp tổ chức Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý”. Đây là giải thưởng có ý nghĩa tiên phong ở tầm quốc gia, được định hướng tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu, xây dựng pháp luật. Với chúng tôi, giải thưởng không chỉ là một hoạt động trong dịp kỷ niệm của nhà trường, mà còn là một dấu ấn đẹp của sự đồng hành giữa giảng đường luật và báo chí pháp luật: Cùng tôn vinh tri thức pháp lý, cùng khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, cùng lan tỏa tinh thần phụng sự công lý.

Phía sau một tên gọi

Hôm nay, khi báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một tên gọi, chắc chắn có nhiều điều khiến chúng ta bồi hồi. Một tờ báo dừng hoạt động không chỉ là sự kết thúc của một mô hình tổ chức. Đó còn là khoảnh khắc những người từng gắn bó với từng trang báo, từng chuyên mục, từng dòng tin, từng dấu mực cuối cùng nhìn lại một phần đời nghề nghiệp của mình. Với những người từng đọc, từng cộng tác, từng được tờ báo đồng hành, đó cũng là giây phút nhìn lại một phần ký ức của đời sống pháp lý và báo chí TP.

Nhưng tôi tin rằng điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ nằm ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại, mô hình tổ chức có thể thay đổi nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt. Những bài viết có trách nhiệm, những góc nhìn nhân văn, những tiếng nói bảo vệ lẽ phải, những trăn trở về công lý và cải cách tư pháp sẽ còn ở lại trong ký ức đẹp của đời sống báo chí - pháp luật TP.

Các hoạt động của Trường ĐH Luật TP.HCM luôn gắn với báo Pháp Luật TP.HCM.

﻿ Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt Trường ĐH Luật TP.HCM, tôi xin gửi đến các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, viên chức, người lao động của báo Pháp Luật TP.HCM lời tri ân chân thành và sâu sắc. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành với nhà trường, với giới luật, với công chúng và với đời sống pháp lý của đất nước bằng tất cả bản lĩnh, trí tuệ và tình yêu nghề.

Mong rằng trên những chặng đường mới, những người làm báo Pháp Luật TP.HCM hôm nay sẽ tiếp tục mang theo tinh thần ấy: Tinh thần của người cầm bút hiểu luật, trọng dân, yêu công lý và không ngừng phụng sự xã hội.

Một tên báo khép lại. Nhưng một tinh thần còn mãi!

TS LÊ TRƯỜNG SƠN, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM