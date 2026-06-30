Công ty Luật TNHH TNJ: Sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực

Công ty Luật TNHH TNJ được thành lập vào năm 2018, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và tranh tụng, giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực: Kinh doanh thương mại, Hợp đồng, Lao động, Hôn nhân gia đình, Đầu tư, Bất động sản, Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), Hình sự, Hành chính, Trọng tài thương mại.
Công ty Luật TNHH TNJ tự hào khi có đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao và thái độ làm việc chuyên nghiệp, luôn nỗ lực cống hiến hết mình, không ngừng trau dồi kiến thức để theo đuổi con đường phụng sự công lý.
Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn pháp lý thường xuyên và tố tụng, giải quyết tranh chấp.
Công ty Luật TNHH TNJ đã tạo được uy tín với việc tham gia giải quyết nhiều vụ việc lớn, tạo dựng được niềm tin cho khách hàng trong nước và quốc tế. Trong tương lai, TNJ tiếp tục phát triển tinh thần “Trust - Network - Justice”, với mục tiêu trở thành đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, chính xác, hiệu quả cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực.
Qua hơn 8 năm thành lập và phát triển, Công ty Luật TNHH TNJ đã giúp các Khách hàng trong và ngoài nước giải quyết nhiều vụ việc có độ khó và phức tạp. Ngoài ra, Công ty Luật TNHH TNJ cũng hợp tác với nhiều Công ty luật lớn của nước ngoài để giải quyết các vụ tranh chấp có giá trị cao, có thể kể đến như Công ty Luật A&O Shearman, Công ty Luật Nishimura & Asahi, ...
Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại. Công ty Luật TNHH TNJ đã tạo dựng được niềm tin, xây dựng uy tín vững mạnh cho khách hàng trong và ngoài nước.
TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh: Người bạn thân thiết của Báo Pháp Luật TP.HCM
Công ty Luật TNHH TNJ được sáng lập và điều hành bởi TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao. TS-LS Kim Vinh cũng là một trong những chuyên gia hàng đầu về giải quyết tranh chấp, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh thương mại.
TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh đã vinh dự nhận danh hiệu Luật sư tiêu biểu châu Á trong các năm 2014, 2015 và danh hiệu “Ngôi sao Tranh tụng của Năm tại Việt Nam” thuộc hạng mục “Giải quyết Tranh Chấp Châu Á - Thái Bình Dương” của Asialaw Profile năm 2015.
Nhiều năm qua, TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh là người bạn thân thiết của Báo Pháp Luật TP.HCM. Bà đã có nhiều bài viết phân tích sắc sảo về các vấn đề pháp lý, đóng góp ý kiến cho các diễn đàn của Báo về việc góp ý sửa luật, nêu quan điểm về những vấn đề pháp lý mới phát sinh mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh...
TS-LS Kim Vinh cũng thường xuyên chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm chuyên môn về việc hành xử của luật sư khi gặp các tình huống thực tế khó khăn tại tòa (chẳng hạn như việc xử lý tài liệu mật chưa được giải mật để đảm bảo tiến trình tố tụng không bị gián đoạn và quyền lợi của thân chủ luôn được ưu tiên).
Hay tin Báo Pháp Luật TP.HCM giải thể, TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh cho biết bà thấy rất tiếc nuối; và mong rằng đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo dù làm việc ở đâu cũng sẽ luôn giữ gìn chất pháp luật và sự chính trực vốn có của mình.