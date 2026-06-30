Công ty Luật TNHH TNJ: Sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực

(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.

Công ty Luật TNHH TNJ được thành lập vào năm 2018, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và tranh tụng, giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực: Kinh doanh thương mại, Hợp đồng, Lao động, Hôn nhân gia đình, Đầu tư, Bất động sản, Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), Hình sự, Hành chính, Trọng tài thương mại.

Công ty Luật TNHH TNJ được sáng lập và điều hành bởi TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh

Công ty Luật TNHH TNJ tự hào khi có đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao và thái độ làm việc chuyên nghiệp, luôn nỗ lực cống hiến hết mình, không ngừng trau dồi kiến thức để theo đuổi con đường phụng sự công lý.

Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn pháp lý thường xuyên và tố tụng, giải quyết tranh chấp.

Công ty Luật TNHH TNJ đã tạo được uy tín với việc tham gia giải quyết nhiều vụ việc lớn, tạo dựng được niềm tin cho khách hàng trong nước và quốc tế. Trong tương lai, TNJ tiếp tục phát triển tinh thần “Trust - Network - Justice”, với mục tiêu trở thành đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, chính xác, hiệu quả cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực.

TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh (Giám đốc Công ty Luật TNHH TNJ, thứ tư từ trái qua) nhận hoa và Thư cám ơn của Báo Pháp Luật TP.HCM trong Chương trình họp mặt chuyên gia pháp lý mừng Xuân 2026 ngày 9-1-2026.. Ảnh: TRẦN LINH

Qua hơn 8 năm thành lập và phát triển, Công ty Luật TNHH TNJ đã giúp các Khách hàng trong và ngoài nước giải quyết nhiều vụ việc có độ khó và phức tạp. Ngoài ra, Công ty Luật TNHH TNJ cũng hợp tác với nhiều Công ty luật lớn của nước ngoài để giải quyết các vụ tranh chấp có giá trị cao, có thể kể đến như Công ty Luật A&O Shearman, Công ty Luật Nishimura & Asahi, ...

Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại. Công ty Luật TNHH TNJ đã tạo dựng được niềm tin, xây dựng uy tín vững mạnh cho khách hàng trong và ngoài nước.