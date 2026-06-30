Nóng: TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10

Kỳ thi lớp 10 đã kết thúc ngày 2-6. Năm đầu tiên sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước.

Đề thi lớp 10 được nhiều giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá đã giảm độ khó để phù hợp với tình hình học sinh. Vì thế, điểm chuẩn lớp 10 dự kiến tăng từ 0,5 đến 2 điểm tuỳ từng trường.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, từ ngày 2-7 đến 15-7, căn cứ vào kết quả trúng tuyển của mình, thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng trường.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, học sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học hoặc không thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng khác) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ bị coi là từ chối quyền trúng tuyển, không được bảo lưu kết quả và mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo (bao gồm cả đợt tuyển sinh bổ sung) trong cùng năm học.

Từ ngày 16-7 đến 17-7, các trường THPT báo cáo tình hình học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học trên hệ thống Quản lý của Sở GD&ĐT.

Ngày 18-7, các trường báo cáo nhu cầu và số lượng tuyển sinh bổ sung nếu có.

Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD&ĐT xem xét tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 vào đầu giờ chiều 30-6 (PLO)- Điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà tại TP.HCM sẽ được công bố vào đầu giờ chiều ngày 30-6, theo Sở GD&ĐT TP.HCM.

NGUYỄN QUYÊN