Top 10 trường tại TP.HCM lấy điểm chuẩn lớp 10 cao nhất

(PLO)- Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM được Sở GD&ĐT công bố trưa ngày 30-6. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu với 24,75 điểm.

Sở GD&ĐT TP.HCM trong sáng nay đã họp cùng các hiệu trưởng THPT duyệt điểm chuẩn lớp 10, hệ đại trà.

Đây là kỳ thi lớp 10 công lập đầu tiên của thành phố, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

XEM ĐIỂM CHUẨN LỚP 10

Trong 170 trường, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM với 24,75 điểm. Tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường Trung học Thực hành ĐHSP với 24,50 điểm.

Top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP.HCM

10 trường THPT lấy điểm chuẩn cao nhất TP

Kỳ thi lớp 10 đã kết thúc ngày 2-6. Năm đầu tiên sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Sau khi biết điểm chuẩn lớp 10, từ ngày 2-7 đến 15-7, căn cứ vào kết quả trúng tuyển của mình, thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo hướng dẫn của từng trường.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, học sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học hoặc không thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng khác) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ bị coi là từ chối quyền trúng tuyển, không được bảo lưu kết quả và mất quyền tham gia các đợt tuyển sinh tiếp theo (bao gồm cả đợt tuyển sinh bổ sung) trong cùng năm học.

NGUYỄN QUYÊN