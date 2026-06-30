Sau khi có điểm chuẩn lớp 10, thí sinh TP.HCM cần thực hiện ngay bước này

(PLO)- Sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10, nếu trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Trưa 30-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 của 170 trường THPT công lập.

XEM ĐIỂM CHUẨN LỚP 10

Đối chiếu điểm thi với điểm chuẩn từng trường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh sẽ biết được trúng tuyển hay không.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Sở GD&ĐT, từ ngày 30-6 đến 1-7-2026, các trường THPT công lập hoàn thành kế hoạch tiếp nhận hồ sơ học sinh và tư vấn về chương trình học của trường.

Từ 2-7 đến 17 giờ ngày 15-7, thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT TP.HCM (https://ts10.hcm.edu.vn). Tiếp đó, thí sinh nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT mà mình trúng tuyển theo hướng dẫn của từng trường.

Hồ sơ nhập học lớp 10 gồm: Bản chính học bạ cấp THCS; bản sao giấy khai sinh hợp lệ (trích lục hoặc có công chứng); phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026; phiếu thi tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027; phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 - có ghi nhận điểm thi và 3 nguyện vọng; giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Theo Sở GD&ĐT, việc xét tuyển lớp 10 được thực hiện theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng từ 1 đến nguyện vọng 3. Khi đã trúng tuyển nguyện vọng nào thì học sinh phải nhập học tại trường trúng tuyển, không được thay đổi nguyện vọng.

Sở GD&ĐT lưu ý thí sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học hoặc không thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng, thì sẽ bị coi là từ chối quyền trúng tuyển.

Những thí sinh này sẽ không được bảo lưu kết quả thi và mất quyền tham gia đợt tuyển sinh bổ sung.

Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét tuyển bổ sung Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế tại các trường và đề nghị của cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT sẽ xem xét tuyển sinh bổ sung, tạo thêm cơ hội cho học sinh chưa trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký. Căn cứ vào kết quả rà soát số liệu thực tế, Sở GD&ĐT sẽ thông báo chính thức và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về phương án tuyển sinh bổ sung.

Cơ hội nào cho học sinh rớt 3 nguyện vọng lớp 10 tại TP.HCM (PLO)- Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế và đề nghị của các trường, Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét tuyển sinh bổ sung.

NGUYỄN QUYÊN